Киев предложил Европарламенту свой вариант антироссийских санкций
Украинский дипломат Алексей Макеев, прибывший в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО, посетил в понедельник дебаты в Европарламенте, где предложил свой вариант новых санкций против РФ, передает РИА Новости.
Слушания в ЕП были посвящены событиям вокруг Керченского пролива после задержания 25 ноября украинских кораблей, нарушивших российскую границу.
По его словам, вариантом санкций может быть запрет для российских кораблей, идущих из Ейска и Таганрога (российские порты в Азовском море), заходить в европейские порты. Кроме того, важным элементом этих мер могли бы стать персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказ (на силовое решение проблемы в Керченском проливе), добавил он.
При этом Макеев отметил, что «слово "санкции", к сожалению, не пользуется популярностью в Брюсселе и ряде европейских столиц».
Как сообщалось ранее, несколько стран ЕС, в том числе ФРГ и Франция, заявили о преждевременности наложения новых санкций на Россию. При этом в германском правительстве отметили, что инцидент в Чёрном море не повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2».
Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал телеканалу ICTV о своем варианте антироссийских санкций, проект которых он направил Петру Порошенко.
Среди предложений прокурора содержится пункт о применении «к отдельным физическим и юридическим лицам России» персональных, экономических, специальных и других ограничительных мер. В частности он предложил заблокировать активы всех представителей РФ на Украине «до полной деоккупации страны».
По мнению Луценко, необходимость такого шага давно назрела, поскольку «в некоторых сферах они имеют монополию» на Украине.
Слушания в ЕП были посвящены событиям вокруг Керченского пролива после задержания 25 ноября украинских кораблей, нарушивших российскую границу.
По его словам, вариантом санкций может быть запрет для российских кораблей, идущих из Ейска и Таганрога (российские порты в Азовском море), заходить в европейские порты. Кроме того, важным элементом этих мер могли бы стать персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказ (на силовое решение проблемы в Керченском проливе), добавил он.
При этом Макеев отметил, что «слово "санкции", к сожалению, не пользуется популярностью в Брюсселе и ряде европейских столиц».
Как сообщалось ранее, несколько стран ЕС, в том числе ФРГ и Франция, заявили о преждевременности наложения новых санкций на Россию. При этом в германском правительстве отметили, что инцидент в Чёрном море не повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2».
Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал телеканалу ICTV о своем варианте антироссийских санкций, проект которых он направил Петру Порошенко.
Среди предложений прокурора содержится пункт о применении «к отдельным физическим и юридическим лицам России» персональных, экономических, специальных и других ограничительных мер. В частности он предложил заблокировать активы всех представителей РФ на Украине «до полной деоккупации страны».
По мнению Луценко, необходимость такого шага давно назрела, поскольку «в некоторых сферах они имеют монополию» на Украине.
Уверен, пора положить конец российскому бизнесу в нашей стране,резюмировал прокурор.
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