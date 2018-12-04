Новый "Спрут-СДМ-1" для ВДВ выйдет на госиспытания в 2019 году

Новая самоходная пушка 2С25М "Спрут-СДМ1" оснащена новым двигателем, применено новое бронирование, установлена новая система управления огнем, прицельное оборудованием и средства связи. Машина интегрирована в единую систему управления тактического звена

Минобороны РФ проведет госиспытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" в следующем году, они включены в запланированные мероприятия на 2019 год, сообщает департамент информации Минобороны РФ.По планам российского военного ведомства, испытания новой самоходной пушки, создаваемой в интересах ВДВ, будут проводиться на нескольких полигонах Минобороны. Заявляется, что "Спрут-СДМ-1" позволит значительно увеличить огневую мощь десанта, тем самым увеличив живучесть десантных подразделений в бою.- заявили в Минобороны РФ.Новая машина уже прошла заводские предварительные испытания, на настоящий момент в конструкцию машины вносятся изменения и устраняются недостатки, выявленные на предварительных испытаниях.Новая модернизированная пушка заменит в артиллерийских подразделениях ВДВ предыдущую модификацию - "Спрут-СД".