Опять F-35! Как дорогой истребитель может рассорить США и Британию

Не успели улечься страсти, возникшие вокруг новейшего детища концерна «Локхид-Мартин» – истребителя F-35, связанные с крушением одной из таких машин в США, а также временного отказа ВВС Израиля от их эксплуатации, как это «чудо враждебной техники» снова оказалось в эпицентре неслабого скандала.Проблема заключается в том, что масштабный контракт на поставку этих самолетов для Королевских ВВС Великобритании, что называется, затрещал по всем швам. Причина проста – Лондон вдруг решил пересмотреть, так сказать спецификацию поставок, заменив часть самолетов другой моделью. При этом удар по производителю наносит уже то, что вместо наиболее дорогого варианта боевой машины, англичане решили закупить, так сказать, базовую модель, намного менее «навороченную», и, соответственно, более дешевую. Разница в цене составляет «всего ничего» порядка 20 миллионов долларов на каждой единице. Впрочем, дело не только в этом.Изначально британцы планировали закупить внушительную партию истребителей в 138 единиц, причем все они должны были относиться к одной модификации - F-35В (STOVL) с укороченной посадкой и вертикальным взлетом. Таковая, вообще-то, разрабатывалась для нужд Корпуса морской пехоты США и причина, по которым англичане вздумали вдруг закупать для собственных авианосцев именно ее, а не обычные палубные истребители, производящиеся для ВМС США, интересна сама по себе. Королевский морской флот вздумал таким образом ... сэкономить! «Хитрость» заключалась в том, что при постройке новейшего авианосца «Королева Елизавета» решили отказаться от установки электромагнитной катапульты EMALS, которой оснащаются современные авианесущие суда ВМС США. Да, передовая штука – но уж дорогая больно!Вот как раз в силу этого судно и решили оснастить F-35В. Закупать самые дорогие в мире самолеты, чтобы дешевле обошлось строительство авианосца? Странная какая-то «экономия», но, впрочем – кто ж поймет загадочную британскую душу... Так или иначе, но на «Королеву» должны были «заселиться» всего 24 единицы F-35. Что-то маловато... Наверняка, их планировали размещать на еще одном «коронованном» авианосце, строящемся сейчас - «Принц Уэльский». Однако, что-то там с этим судном у англичан крепко не ладится - то денег не хватает, то ведутся разговоры, что из-за недостатка финансирования его лучше вообще в десантный корабль переделать... Но даже если допустить, что «Принц» все-таки будет спущен на воду (это событие анонсировалось на 2020 год), все равно – не сходится. Он, по сути, является «близнецом» «Елизаветы», следовательно, на нем могут «получить прописку» еще 24 сверхдорогих истребителя. А остальные – куда?!Очевидно, эта простая, но гениальная мысль все-таки нашла путь в головы чиновников британского Министерства обороны, и поставила их в тупик. Резонно, что после столь глубоких размышлений эти достойные сэры и пришли к выводу, что закупать в таком количестве палубную авиацию, не имея судов для ее размещения, как-то... Не очень разумно. И принялись перекраивать контракт, требуя от «Локхид-Мартин» поставки «самых обычных» F-35А наземного базирования. Вполне возможно, определенную роль сыграло и то, что в сентябре в Южной Калифорнии «гробанулся» как раз F-35В, к надежности топливной системы которого остается масса вопросов.Да и вообще – могли же в Британии задуматься и о том, что колоссальные суммы из военного бюджета стоит все-таки вкладывать в укрепление обороны собственной страны? А не вбухивать в подготовку к очередным авантюрам в неизвестно каких морях и океанах, в которые всегда рады втравить собственных союзников американцы, неплохо зарабатывающие на любой войне? И вот этот момент, как раз и может оказаться для США крайне болезненным! Скорее всего, в Вашингтоне не поймут решения Лондона и могут даже усмотреть в таковом злостное уклонение от выполнения союзнического долга. Ну, как же так! Мы вас вооружаем самым лучшим, что у нас есть, а вы, мореплаватели просвещенные, носы воротите?! Себя защищать собрались? А на фига вы нам вообще тогда нужны – без авианесущей морской группировки? Дональд Трамп и так раз за разом повторяет, как он уже устал «защищать европейских халявщиков», а тут такая подлость...Впрочем, хватает недовольных и в самих Королевских ВВС Британии. Там, пусть пока и непублично, можно сказать, сквозь зубы, но уже называют готовящиеся изменения «позором, который должен быть прекращен немедленно». Ну, еще бы – такую игрушку отнимают! Прямо из рук вырывают, можно сказать. Однако, гонор гонором, а финансы – финансами. А вот как раз их состояние в британском оборонном ведомстве благополучным никак не назовешь. О «катастрофическом» положении в Королевских ВМС с высоких трибун в Лондоне говорилось еще пару лет назад. Глава комитета британского парламента по делам обороны Джулиан Льюис уже тогда предрекал им весьма печальное будущее – и, главным образом, по причине банального отсутствия ассигнований.Поставить на вооружение сразу две модификации F-35 – и палубную, и «сухопутную» будет для Британии, скорее всего не по силам – ведь в таком случае программа их эксплуатации подорожает в разы. «Дешево и сердито» не получится. Скорее всего, Лондону придется все-таки делать выбор между дорогими самолетами и сердитой Америкой.