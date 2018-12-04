США просят помощи в урегулировании ситуации в Афганистане

США ищут неравнодушные и ответственные государства для поддержания мира на (Индийском) субконтиненте и в рамках войны в Афганистане. Война затянулась, приближается к 40 годам. Это достаточно долго. Наступило время всем встать на поддержку ООН, всех тех, кто хочет сохранить мир и построить лучшее будущее,

Соединенные Штаты обращаются ко всем «ответственным» странам за помощью в урегулировании конфликта в Афганистане, который продолжается уже достаточно долго, приводит ТАСС слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сказанные журналистам во время встречи с индийской коллегой Нирмалой Ситараман.Мэттиса попросили прокомментировать решение Дональда Трампа направить письмо премьер-министру Пакистана Имрану Хану с просьбой посодействовать в решении афганской проблемы.рассказал министр обороны.По его словам, Вашингтон как раз на этом пути, и американские дипломаты делают всё возможное, чтобы защитить народ Афганистана.Напомним, Трамп направил письмо пакистанскому лидеру Хану после того, как 21 ноября раскритиковал его позицию и заявил о прекращении ежегодной финансовой помощи Исламабаду в размере $1,3 млрд. Такой шаг Трамп объяснил тем, что Пакистан «ничего не делает и совсем не помогает» Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом. Мало того, укрывает террористов на своей территории.В направленном после этого письме, президент США просит Хана оказать содействие в том, чтобы усадить руководство «Талибана» (движение запрещено в РФ) за стол переговоров.Афганское правительство не раз пыталось начать переговоры с талибами, однако те неизменно выдвигают свои условия: переговоры возможны лишь после вывода из страны американских войск и признания «Талибана» законной политической силой.США также пытаются договориться с талибами, но пока безрезультатно.