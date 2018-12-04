СМИ Китая: Число произведённых в год J-20 нужно сделать трёхзначным

Если проанализировать американские сообщения, то они в год намерены выпускать около 190 самолётов F-35.

Американцы далеко впереди. Нужно догнать их. Таким образом, самая большая проблема состоит в том, как нам существенно нарастить производство J-20 и J-31, чтобы не дать США оторваться по оснащённости ВВС новейшими истребителями.

В китайских СМИ обсуждается тематика производства истребителей 5-го поколения (по китайской классификации – четвёртого) J-20 «Чэнду». В опубликованных порталом SINA материалах прослеживаются ноты обеспокоенности. Причина этой обеспокоенности кроется в сравнении объёмов производства самолётов пятого поколения в Китае и США.Китайские журналисты недвусмысленно дают понять, что они поддерживают гонку вооружений, заявляя, что темпы производства J-20 необходимо увеличить «на порядок».Из материала:Далее предполагается, что при используемых технологиях и производственных мощностях количество произведённых в год J-20 будет ограничиваться двузначным числом, а нужно - трёхзначное.Отмечается, что если к существующему заделу США добавится и преимущество в объёмах производства F-22 и F-35, то китайская авиация однозначно будет проигрывать. Добавляется, что уже через несколько лет у американцев будет свыше тысячи новейших истребителей, а у ВВС НОАК самолётов J-20 на порядок меньше.Из материала:Также говорится, что, по мнению ряда экспертов в КНР, J-31 сегодня имеет параметры, которые априори делают его уязвимым перед F-35. В частности, заявлено о его относительно низкой маневренности и недостаточных скоростных показателях.В этой связи китайским авиакорпорациям журналистами, следящими за состоянием авиаотрасли, предлагается объединить усилия и повысить функциональные возможности самолётов нового поколения – с тем, чтобы эти самолёты могли успешно конкурировать с современной американской авиацией.