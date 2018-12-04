Израиль начал операцию по уничтожению туннелей "Хезболлы"

Армия Израиля начала операцию "Северный щит" по уничтожению подземных туннелей, прокладываемых ливанским движением "Хезболла" через пограничную территорию для проникновения на территорию еврейского государства, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.В армии Израиля признают существование целого ряда трансграничных туннелей, ведущих на территорию Израиля, но конкретное количество называть отказываются. Представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что "туннелей точно больше одного". Он заявил, что они еще "не введены в эксплуатацию" и не представляют непосредственной угрозы. Уточняется, что операция охватит только районы, контролируемые Израилем, включая часть Голанских высот. На случай непредвиденных ситуаций войска Северного округа получили подкрепления и приведены в состояние повышенной боевой готовности. При этом мобилизация резервистов проводиться не будет.Ливанское движение "Хезболла" в Израиле считается террористической группировкой, финансируемой из Сирии и Ирана. В настоящее время между Тель-Авивом и Бейрутом нет дипломатических отношений, Ливан считается "враждебным государством".