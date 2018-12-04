США направили в Персидский залив авианосную группу
В ближайшие несколько дней в Персидский залив зайдет ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis, сообщает The Wall Street Journal.
По словам источника газеты, эта операция является демонстрацией силы Ирану. Авианосная группа будет находиться в заливе около двух месяцев, обеспечивая «позитивную разницу» в соотношении сил на случай враждебных акций Ирана в этих водах.
Между тем замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами завил в понедельник, что имеющаяся у Тегерана технология производства баллистических ракет положила конец свободе хождения американских авианосцев близ иранского побережья.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что военное ведомство Ирана провело испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции Совбеза ООН номер 2231. По его словам, новая иранская ракета способна нести несколько боеголовок.
В ответ в Тегеране заявили, что вооруженные силы страны продолжат ракетные испытания, которые направлены на укрепление обороноспособности государства.
Напомним, резолюция 2231 была принята Совбезом 20 июля 2015 года. Документ одобрил подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, который ограничил иранские атомные разработки исключительно мирными целями.
СВПД был утвержден в 2015 году «шестеркой» международных посредников и самим Ираном в рамках ядерной сделки. Его подписание позволило снять с Тегерана большую часть санкций, введенных ООН и Соединенными Штатами.
По словам источника газеты, эта операция является демонстрацией силы Ирану. Авианосная группа будет находиться в заливе около двух месяцев, обеспечивая «позитивную разницу» в соотношении сил на случай враждебных акций Ирана в этих водах.
Между тем замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами завил в понедельник, что имеющаяся у Тегерана технология производства баллистических ракет положила конец свободе хождения американских авианосцев близ иранского побережья.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что военное ведомство Ирана провело испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции Совбеза ООН номер 2231. По его словам, новая иранская ракета способна нести несколько боеголовок.
В ответ в Тегеране заявили, что вооруженные силы страны продолжат ракетные испытания, которые направлены на укрепление обороноспособности государства.
Напомним, резолюция 2231 была принята Совбезом 20 июля 2015 года. Документ одобрил подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, который ограничил иранские атомные разработки исключительно мирными целями.
СВПД был утвержден в 2015 году «шестеркой» международных посредников и самим Ираном в рамках ядерной сделки. Его подписание позволило снять с Тегерана большую часть санкций, введенных ООН и Соединенными Штатами.
- Использованы фотографии:
- https://i-korotchenko.livejournal.com
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