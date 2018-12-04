АПЛ проекта 885 "Северодвинск" поразила цель "Калибром"

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров

Подводники Северного флота отработали поражение наземной цели крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Стрельбу выполнила атомная подводная лодка СФ "Северодвинск" из акватории Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.Как пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, стрельбы крылатой ракетой морского базирования "Калибр" АПЛ "Северодвинск" провела в рамках плановых мероприятий Северного флота. Стрельба велась из надводного положения на одном из полигонов СФ в Баренцевом море. Запущенная ракета, пролетев порядка 700 километров, успешно поразила цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.- подтвердили в пресс-службе Северного флота.АПЛ "Северодвинск" вошла в состав ВМФ РФ 17 июня 2014 года. Субмарина является головным кораблём проекта 885 "Ясень". Многоцелевые лодки 4 поколения этого проекта предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов