АПЛ проекта 885 "Северодвинск" поразила цель "Калибром"
Подводники Северного флота отработали поражение наземной цели крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Стрельбу выполнила атомная подводная лодка СФ "Северодвинск" из акватории Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.
Как пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, стрельбы крылатой ракетой морского базирования "Калибр" АПЛ "Северодвинск" провела в рамках плановых мероприятий Северного флота. Стрельба велась из надводного положения на одном из полигонов СФ в Баренцевом море. Запущенная ракета, пролетев порядка 700 километров, успешно поразила цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.
АПЛ "Северодвинск" вошла в состав ВМФ РФ 17 июня 2014 года. Субмарина является головным кораблём проекта 885 "Ясень". Многоцелевые лодки 4 поколения этого проекта предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов
Как пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, стрельбы крылатой ракетой морского базирования "Калибр" АПЛ "Северодвинск" провела в рамках плановых мероприятий Северного флота. Стрельба велась из надводного положения на одном из полигонов СФ в Баренцевом море. Запущенная ракета, пролетев порядка 700 километров, успешно поразила цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.
По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров- подтвердили в пресс-службе Северного флота.
АПЛ "Северодвинск" вошла в состав ВМФ РФ 17 июня 2014 года. Субмарина является головным кораблём проекта 885 "Ясень". Многоцелевые лодки 4 поколения этого проекта предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов
- Использованы фотографии:
- пресс-служба СФ
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