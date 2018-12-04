Минобороны Армении заявляет о потере связи со штурмовиком Су-25

Штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполняющий учебный полет, перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.Согласно сообщению армянского военного ведомства, утром 4 декабря 2018 года была потеряна связь со штурмовиком Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет. Самолет взлетел с аэродрома Гюмри в 10:06 местного вр. (09:06 мск. вр.), в 10:20 с ним была потеряна связь, штурмовик пропал с радаров.В настоящее время Минобороны Армении ведет поисково-спасательные работы.На вооружении ВВС Армении имеется 13 штурмовиков модификации Су-25К и два Су-25УБК, часть из них была приобретена из наличия Военно-воздушных сил Словакии, а часть поставлена из Грузии. Все Су-25 ВВС республики дислоцируются в Гюмри на аэродроме Ширак. Здесь же расположены четыре учебных L-39 ВВС Армении, приобретенных в 2004 году на Украине.