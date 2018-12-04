С какими «невидимками» ВВС США придётся бороться перспективным ЗРК С-500?

В свете особого внимания к возможностям российских ЗРК С-300 и С-400 разработчики авиатехники для Пентагона начали создавать новые технологии и стратегии противодействия передовым средствам ПВО.Сегодня отдельно технология «стелс», т.е. самолета-невидимки, не может обеспечить выживаемость такого летательного аппарата. На данный момент малозаметность авиатехники для современных разработчиков – это не отдельная технология, а целый набор ключевых параметров. При этом часть этих параметров заложена в самом самолете, а другая их составляющая реализуется при помощи внешних эффектов.В новейшем американском бомбардировщике-невидимке В-21 реализованы как передовые приёмы по радиоэлектронной маскировке самолета, так и конструктивные элементы, позволяющие этому самолету быть невидимым для радаров РЛС. Среди технологических приемов маскировки в арсенале В-21, прежде всего, использование при создании фюзеляжа материалов с низким уровнем демаскирующих признаков, а так же новейшие средства РЭБ.К конструктивным элементам невидимости новейшего американского бомбардировщика, во-первых, можно отнести систему активного подавления ИК-излучений: размещение двигателей в корпусе самолета, а "выходных труб" в верхней части фюзеляжа значительно снижает теплоизлучение этих машин. Вдобавок к этому В-21 представляет собой «летающее крыло» или «бесхвостовик», т.е. аппарат без явных вертикальных элементов управления. А такая конструктивная особенность позволяет избегать отражения бокового сигнала РЛС, что многократно повышает эффективную поверхность рассеивания бомбардировщика. При такой компоновке его трудно засечь не только с фронта или тыла, но под любым углом радиолокации, в принципе.Вдобавок к комплексу мер по технологической невидимости американских самолетов в Пентагоне готовы широко применять отвлекающие стратегии воздушного боя, т.е. совместные атаки самолетов-невидимок в составе с обычными истребителями и бомбардировщиками. По идее, дополнительные силы ВВС США в таких операциях должны отвлекать внимание сил ПВО от ключевых сил атакующего звена бомбардировщиков, летящих на высоких эшелонах.Таким образом, в подобных боевых маневрах американским истребителям типа F-22 и F-35 приходится рассчитывать на свою маневренность, скорость и боевой арсенал класса «воздух-воздух», тогда как у бомбардировщиков В-2 и В-21 в оборонном арсенале есть весь набор современных «стелс»-технологий.Более того, на данный момент военные разработчики США создают ракеты типа LRSO - большого радиуса действия - которые можно будет запускать с дальних расстояний, из зоны, расположенной вне поражения сил ПВО.Правда, у подобного прогресса американских военно-воздушных сил есть существенный недостаток: они отстают на один шаг от развития противоракетных и противовоздушных войск Российской Федерации. Уже сейчас наши «Триумфы» С-400 не пропустят незамеченным ни один бомбардировщик В-2 или любой другой самолет типа «Стелс». А на подходе в арсенал российских сил ПВО уже новейшие ЗРК С-500 «Прометей», которые смогут легко находить и американские "невидимки" В-21 или их аналоги.