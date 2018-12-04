Российские вертолёты адаптируют под применение фугасных бомб
Минобороны решило расширить боевой арсенал вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» за счет неуправляемых фугасных авиабомб (ФАБ), называемых в авиации «болванами», сообщают Известия.
В Минобороны рассказали газете, что в течение двух лет будут модернизированы 22 вертолета, которые направят в сызранский филиал УНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина» для обучения экипажей бомбометанию. Решение об установке ФАБ принято на основе опыта применения армейской авиации в Сирии.
Вертолеты оснастят балочными держателями, которыми оборудуются истребители. Данная подвесная система предназначена для транспортировки и сбрасывания бомб различных модификаций, том числе ФАБ-500. В связи с этим будет доработана и штатная система прицеливания вертолетов.
ФАБ-500 является одной из самых массовых российских авиабомб, находящихся на вооружении. Ее вес – 540 кг, сбрасывается с высоты от 200 до 10000 метров. Масса взрывчатого вещества – 300 кг.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, бомбометание особенно эффективно в ходе локальных антитеррористических операций. Сбрасывать бомбы, используя навигационно-прицельную систему, можно будет не только с зависания, но и на полном ходу, как самолеты, – разогнавшись и выполнив кабрирование.
Издание напоминает, что советские вертолетчики активно применяли фугасные бомбы в начале войны в Афганистане с вертолетов Ми-8. специальных прицельных комплексов у пилотов не было, они пользовались доработанными самолетными бомбовыми прицелами времен Великой Отечественной. Кроме того, чтобы машина не пострадала от взрыва, бомбы обычно использовали с установкой взрывателя на замедление.
В итоге, для уничтожения одной огневой точки в горах, требовалось шесть Ми-8 с четырьмя ОФАБ-250 (осколочно-фугасными) либо четверка машин с двумя ФАБ-500, говорится в статье.
В Минобороны рассказали газете, что в течение двух лет будут модернизированы 22 вертолета, которые направят в сызранский филиал УНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина» для обучения экипажей бомбометанию. Решение об установке ФАБ принято на основе опыта применения армейской авиации в Сирии.
Вертолеты оснастят балочными держателями, которыми оборудуются истребители. Данная подвесная система предназначена для транспортировки и сбрасывания бомб различных модификаций, том числе ФАБ-500. В связи с этим будет доработана и штатная система прицеливания вертолетов.
ФАБ-500 является одной из самых массовых российских авиабомб, находящихся на вооружении. Ее вес – 540 кг, сбрасывается с высоты от 200 до 10000 метров. Масса взрывчатого вещества – 300 кг.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, бомбометание особенно эффективно в ходе локальных антитеррористических операций. Сбрасывать бомбы, используя навигационно-прицельную систему, можно будет не только с зависания, но и на полном ходу, как самолеты, – разогнавшись и выполнив кабрирование.
Издание напоминает, что советские вертолетчики активно применяли фугасные бомбы в начале войны в Афганистане с вертолетов Ми-8. специальных прицельных комплексов у пилотов не было, они пользовались доработанными самолетными бомбовыми прицелами времен Великой Отечественной. Кроме того, чтобы машина не пострадала от взрыва, бомбы обычно использовали с установкой взрывателя на замедление.
В итоге, для уничтожения одной огневой точки в горах, требовалось шесть Ми-8 с четырьмя ОФАБ-250 (осколочно-фугасными) либо четверка машин с двумя ФАБ-500, говорится в статье.
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