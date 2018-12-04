Эксперт назвал три варианта начала боестолкновений между Россией и США
Непреднамеренное военное столкновение России и США может произойти в течении ближайших лет, существует как минимум три повода для возможного начала боевых действий между государствами. Об этом рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.
По словам Суслова, возникшая конфронтация между США и Россией в ближайшие несколько лет может перерасти в прямое военное столкновение. В настоящее время существуют три возможных сценария начала военных действий.
Первый связан с киберугрозой, когда государство рассматривает начавшуюся кибератаку как полноценное нападение на страну и реагирует в ответ на это не только ответной кибератакой, но и привлекает для нанесения удара военные средства.
Второй вариант начала военных действий связан с началом очередной неконтролируемой гонки вооружений, в том числе с размещением ракет средней и малой дальности США в Европе. Такой сценарий будет возможен через несколько лет после выхода США из ДРМСД.
Третий, как ни странно, будет связан с Сирией или Украиной, вернее с акваториями Средиземного и Черного морей, где сталкиваются интересы обоих государств. Если США продолжить поддерживать провокации Украины в Черном море, то данный вариант начала непреднамеренного военного столкновения России и США в акватории Черного моря становится все реальнее.
Все три варианта имеют право на существование, если учесть, что в последнее время участились кибератаки на государственные и военные структуры США и России, при чем в атаках страны обвиняют друг друга. Выход США из ДРМСД повлечет за собой начало неконтролируемой гонки вооружений, которая, в свою очередь, приведет к распаду договора СНВ-3 и росту вооружений с ядерной начинкой. А почувствовавший за спиной поддержку США Порошенко, выполняя приказ "хозяев", продолжит провокации в отношении российских военных, пытаясь втянуть Россию в войну.
По словам Суслова, возникшая конфронтация между США и Россией в ближайшие несколько лет может перерасти в прямое военное столкновение. В настоящее время существуют три возможных сценария начала военных действий.
Первый связан с киберугрозой, когда государство рассматривает начавшуюся кибератаку как полноценное нападение на страну и реагирует в ответ на это не только ответной кибератакой, но и привлекает для нанесения удара военные средства.
Второй вариант начала военных действий связан с началом очередной неконтролируемой гонки вооружений, в том числе с размещением ракет средней и малой дальности США в Европе. Такой сценарий будет возможен через несколько лет после выхода США из ДРМСД.
Третий, как ни странно, будет связан с Сирией или Украиной, вернее с акваториями Средиземного и Черного морей, где сталкиваются интересы обоих государств. Если США продолжить поддерживать провокации Украины в Черном море, то данный вариант начала непреднамеренного военного столкновения России и США в акватории Черного моря становится все реальнее.
Все три варианта имеют право на существование, если учесть, что в последнее время участились кибератаки на государственные и военные структуры США и России, при чем в атаках страны обвиняют друг друга. Выход США из ДРМСД повлечет за собой начало неконтролируемой гонки вооружений, которая, в свою очередь, приведет к распаду договора СНВ-3 и росту вооружений с ядерной начинкой. А почувствовавший за спиной поддержку США Порошенко, выполняя приказ "хозяев", продолжит провокации в отношении российских военных, пытаясь втянуть Россию в войну.
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- https://yandex.ru/
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