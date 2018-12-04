Москву призывают разрешить застарелый средиземноморский конфликт
Россия может сыграть решающую роль в возобновлении переговорного процесса урегулированию ситуацию на Кипре, пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу МИД Кипра Никоса Христодулидиса. Речь фактически идёт о застарелом средиземноморском конфликте.
Угроза нового обострения н Кипре появилась после недавнего инцидента в буферной зоне, населенной греками-киприотами: пришедшие с северной части острова (из Турецкой Республики Северного Кипра, ТРСК) военные без объяснения причин не позволили фермерам обрабатывать землю. Правительство Кипра немедленно отреагировало на это жалобой руководству силами ООН на острове (ВСООНК).
Впрочем, власти ТРСК (признана только Анкарой) отвергают обвинение, назвав жалобу Никосии пропагандой.
Газета напоминает, что в северной части острова расположены турецкие войска (43 тыс. человек), веденные в 1974 году для защиты турок-киприотов. Совбез ООН несколькими резолюциями осудил действия Анкары, однако всё осталось по-прежнему. Все эти годы стороны тщетно пытались договориться о принципах единого федеративного государства.
В связи с этим, глава МИД Кипра Никос Христодулидис возлагает особые надежды на Москву, у которой на сегодняшний день самые лучшие отношения с Анкарой. Власти Кипра приветствуют сближение РФ и Турции, надеясь, что это поможет разрешению кипрской проблемы.
По словам Христодулидиса, Никосия хочет, чтобы турецкая сторона приняла участие в освоении газовых месторождений прибрежного шельфа острова, но только после политического решения проблемы.
Россия тоже заинтересованы в мирном урегулировании: ей не нужна еще одна горячая точка рядом с Сирией, отметил в свою очередь посол РФ в Никосии Станислав Осадчий.
Однако времени на возобновления переговоров остается мало – в конце января истекает срок нахождения на Кипре «голубых касок» (в июле СБ ООН продлил срок на 6 месяцев). При этом США выразили недовольство отсутствием переговоров и считают миссию контингента ООН «потерявшей смысл».
По мнению политических наблюдателей, ближайшие месяцы станут решающими для кипрского урегулирования. Если переговоры не возобновятся, то кипрская миссия голубых касок может быть закрыта, что чревато переходом от замороженного конфликта к его горячей фазе.
Угроза нового обострения н Кипре появилась после недавнего инцидента в буферной зоне, населенной греками-киприотами: пришедшие с северной части острова (из Турецкой Республики Северного Кипра, ТРСК) военные без объяснения причин не позволили фермерам обрабатывать землю. Правительство Кипра немедленно отреагировало на это жалобой руководству силами ООН на острове (ВСООНК).
Впрочем, власти ТРСК (признана только Анкарой) отвергают обвинение, назвав жалобу Никосии пропагандой.
Газета напоминает, что в северной части острова расположены турецкие войска (43 тыс. человек), веденные в 1974 году для защиты турок-киприотов. Совбез ООН несколькими резолюциями осудил действия Анкары, однако всё осталось по-прежнему. Все эти годы стороны тщетно пытались договориться о принципах единого федеративного государства.
В связи с этим, глава МИД Кипра Никос Христодулидис возлагает особые надежды на Москву, у которой на сегодняшний день самые лучшие отношения с Анкарой. Власти Кипра приветствуют сближение РФ и Турции, надеясь, что это поможет разрешению кипрской проблемы.
По словам Христодулидиса, Никосия хочет, чтобы турецкая сторона приняла участие в освоении газовых месторождений прибрежного шельфа острова, но только после политического решения проблемы.
Россия тоже заинтересованы в мирном урегулировании: ей не нужна еще одна горячая точка рядом с Сирией, отметил в свою очередь посол РФ в Никосии Станислав Осадчий.
Однако времени на возобновления переговоров остается мало – в конце января истекает срок нахождения на Кипре «голубых касок» (в июле СБ ООН продлил срок на 6 месяцев). При этом США выразили недовольство отсутствием переговоров и считают миссию контингента ООН «потерявшей смысл».
По мнению политических наблюдателей, ближайшие месяцы станут решающими для кипрского урегулирования. Если переговоры не возобновятся, то кипрская миссия голубых касок может быть закрыта, что чревато переходом от замороженного конфликта к его горячей фазе.
- Использованы фотографии:
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