Глава "Победы" о подготовке пилотов в РФ: Даже на "кукурузник" подготовить не могут

При увеличении пассажиропотока растёт потребность и в увеличении числа профессиональных пилотов, но существующие сегодня лётные училища России их выпускают мало. Система подготовки пилотов в нашей стране полностью развалена.

Получается, что даже на «кукурузник» у нас подготовить не могут.