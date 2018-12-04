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Глава "Победы" о подготовке пилотов в РФ: Даже на "кукурузник" подготовить не могут

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Российская лётная школа готовит катастрофически мало пилотов для гражданской авиации. Об этом специалисты в лётной отрасли говорят уже не первый год, однако особого прогресса пока нет.

Глава "Победы" о подготовке пилотов в РФ: Даже на "кукурузник" подготовить не могут



Внимание на явные отраслевые проблемы обратил и глава российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. При этом руководитель авиаперевозчика назвал вещи своими именами, в интервью РБК заявив буквально следующее:
При увеличении пассажиропотока растёт потребность и в увеличении числа профессиональных пилотов, но существующие сегодня лётные училища России их выпускают мало. Система подготовки пилотов в нашей стране полностью развалена.


По словам Андрея Калмыкова, компания «Победа» заключает так называемые ученические договоры со студентами 3-х курсов лётных училищ. Договором предусматривается, что после получения диплома выпускник будет работать в «Победе» не менее 5 лет. Калмыков отмечает, что подготовка специалиста стоит очень дорого, и компания делает это за собственный счёт.

Но проблема в том, что выпускники лётных вузов этого года до сих пор не могут войти в коллектив «Победы» по той причине, что им не выдали дипломы, хотя это должно было произойти ещё к 1 июля. Причиной тому служит отсутствие у студента должного времени налёта. А не хватает времени, потому что есть нехватка самолётов.

Из интервью:
Получается, что даже на «кукурузник» у нас подготовить не могут.


Ещё одной проблемой Калмыков называет то, что выпускники, например, питерского госуниверситета ГА вынуждены сразу же после окончания обучения отправляться в армию, так как в вузе нет военной кафедры (военного учебного центра). И только через год у них появляется возможность попасть в авиакомпанию, но по всем нормам, нужно снова вкладываться в получение нужных допусков, так как «за год навыки сгорят».

Ранее в СМИ публиковались интервью с российскими пилотами гражданской авиации, которые перебрались на работу в Китай. Лётчики отмечают, что китайские авиакомпании предоставляют более гибкий график работы и платят существенно больше, нежели авиакомпании РФ. Конечно, можно критиковать этих людей за «непатриотичность», но на самом деле это в большей степени звонок для российских чиновников, ответственных за отрасль. Нужно принимать меры, чтобы выпускники российских вузов ГА не превращались в безработных или в пилотов зарубежных авиаперевозчиков при учёте того, что в своей стране эти кадры на вес золота.
Использованы фотографии:
Фейсбук/"Победа"
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