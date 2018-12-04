Минобороны Армении заявило об обнаружении места крушения Су-25

Пропавший штурмовик Су-25 ВВС Армении обнаружен в горах, самолет разбился, оба пилота погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.По информации пресс-службы армянского военного ведомства, самолет обнаружен в горах, в Мараликском районе. Находящиеся в кабине самолета летчики - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Подробностей крушения самолета не приводится.Напомним, что согласно сообщению армянского военного ведомства, утром 4 декабря 2018 года была потеряна связь со штурмовиком Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет. Самолет взлетел с аэродрома Гюмри в 10:06 местного вр. (09:06 мск. вр.), в 10:20 с ним была потеряна связь, штурмовик пропал с радаров. Министерство обороны Армении организовало поисково-спасательные работы.Первую появившуюся информацию о гибели экипажа самолета при проведении тренировочного полета, в Минобороны Армении опровергли, заявив, что масштабные поисковые работы продолжаются, но в дальнейшем информация подтвердилась, о чем говорится в официальном заявлении пресс-службы военного ведомства.Причины катастрофы самолета, на данный момент, не установлены. По факту данного происшествия будет создана межведомственная комиссия.