Британия, ау! Где Скрипали?
Алекс Янгер, глава МИ6 (британской Службы внешней разведки), обратился с предостережением к России перед студентами одного из университетов Шотландии. Он предостерёг Россию от попыток «пошатнуть британский жизненный уклад», чтобы мы «перестали недооценивать решительность Британии и её союзников», а шотландскую молодёжь призвал «сделать шаг навстречу разведке», то есть стать её информаторами, говоря простым языком — стукачами.
Какие это попытки покушения на «британский жизненный уклад» имеет в виду старина Янгер? Неужели отравление граждан России Скрипалей, по крайней мере, Юлии Скрипаль, ОВ «Новичок» в Солсбери? Неподалёку от химической лаборатории, обладающей технологией производства «Новичка», в Портон-Дауне?
Хайли лайкли, Скрипалей отравили по приказу самого Алекса. Преступников, как известно, тянет на место своего преступления, из тщеславия они часто делают намёки, что вот это громкое преступление — это их рук дело. Вскользь, для посвящённых, выступая по какому-то поводу перед шотландскими студентами, но тайные мысли вырываются наружу, и Алекс не может не упомянуть о «деле Скрипалей», приписывая его к «покушению на жизненный уклад Британии» со стороны России.
Вообще, как может Россия покушаться «на жизненный уклад Британии»? Наше посольство в Лондоне чуть ли не на осадном положении, пресса Британии не перестаёт поливать грязью Россию по любому поводу и без повода, на всякий случай, все наши предатели находят убежище и поддержку в первую очередь в Лондоне. Уж не они ли «покушаются»?
Занятно, что Янгер ничего не сказал о «британской демократии», может быть, она уже скончалась под прессом МИ6 по правильному освещению «отравления Скрипалей», чтобы не задавала глупых вопросов хоть о каких-нибудь доказательствах? Доказательств до сих пор никаких нет, одни хайли лайкли, поэтому Янгер рекрутирует стукачей для защиты этого «жизненного уклада»?
Вообще, России пора выставить счёт британским Янгерам: где Скрипали? Или вы давно убили их, исходя из «жизненных» британских интересов?
Журналист Би-би-си Марк Урбан, особо приближенный к МИ6, якобы беседовал с выздоровевшим Сергеем Скрипалём и написал целую книгу «Дело Скрипаля» ради одного пассажа: Скрипаль, тем не менее, «столкнулся с серьёзными психическими проблемами» после отравления «Новичком». И понятно, почему: Скрипаль не верит, что его отравили российские спецслужбы, и вообще у него пророссийские настроения, он даже смотрит российское телевидение! Написав об этом в своей книге, Урбан объяснил, между прочим, мотив отравления Скрипалей британскими спецслужбами!
Скорее всего, Сергей Скрипаль ни с чем не столкнулся, он просто знает, как бывший офицер ГРУ, что признав «отравление Россией», он подпишет себе смертный приговор от Джеймсов Бондов из МИ5 и МИ6. Сергею Скрипалю ничего другого не остаётся, как представлять себя пророссийским, чтобы продлить жизнь себе и дочери Юлии. Присягнув после «отравления «Новичком» на верность Британии и обвинив Россию, он становится отработанным материалом, кандидатом в сакральные жертвы, и ждёт его «шарфик Березовского». Или он его уже дождался, за своё гээрушное упрямство.
Вообще, главный инструмент войны Запада — это ложь, мы видим эту ложь своими глазами, от пробирки с якобы отравляющим веществом госсекретаря США Колина Пауэлла до флакона духов «Новичок» рядом с Портон-Дауном в Солсбери. В чём разница? В Сирии МИ6 фабриковали химические атаки якобы Башара Асада через контролируемых ими «Белых касок», у себя дома в Солсбери применили «Новичок», и прикрываются с помощью хайли лайкли.
Демонстративно, рядом с химической лабораторией в Портон-Даун: да это наша работа! Кого они убьют, отравят завтра? После «отравления Скрипалей» с выводами хайли лайкли, от Британии можно ожидать чего угодно! Вообще, главными ценностями Запада стали ложь и цинизм. Всё началось с того, что оболгали мировую историю, поставив на одну доску Гитлера и Сталина, а сегодня на Украине обеляют Бандеру, поддерживая киевский режим.
Разведка ДНР сообщает, что британские военнослужащие с какими-то ящиками, на которых «химические обозначения», появились на линии соприкосновения в Донбассе, и предупреждает о возможной провокации с применением химического оружия, возможно, под видом разрушения химического производства.
Очень может быть, что английские «Белые каски» переброшены на Донбасс. Алекс Янгер вполне способен на это ради защиты «жизненного британского уклада», он ведь открыто угрожает: Россия «недооценивает решительность Британии».
Может быть, и России нужно проявить решительность и потребовать предъявить миру Скрипалей? Потребовать вернуть российскую гражданку Юлию Скрипаль? В противном случае обвинить Британию в убийстве Скрипалей при отягощающих обстоятельствах: ради выгораживания «жизненного британского уклада».
Продолжая мысль английского критика Сэмюэла Джонсона и вольно цитировавшего его Льва Толстого, можно сказать, что сегодня западный гуманизм, демократия и свобода – это последнее прибежище негодяев, у которых вместо совести под рукой всегда хайли лайкли и специалисты по «жизненному укладу» вроде Алекса Янгера.
Какие это попытки покушения на «британский жизненный уклад» имеет в виду старина Янгер? Неужели отравление граждан России Скрипалей, по крайней мере, Юлии Скрипаль, ОВ «Новичок» в Солсбери? Неподалёку от химической лаборатории, обладающей технологией производства «Новичка», в Портон-Дауне?
Хайли лайкли, Скрипалей отравили по приказу самого Алекса. Преступников, как известно, тянет на место своего преступления, из тщеславия они часто делают намёки, что вот это громкое преступление — это их рук дело. Вскользь, для посвящённых, выступая по какому-то поводу перед шотландскими студентами, но тайные мысли вырываются наружу, и Алекс не может не упомянуть о «деле Скрипалей», приписывая его к «покушению на жизненный уклад Британии» со стороны России.
Вообще, как может Россия покушаться «на жизненный уклад Британии»? Наше посольство в Лондоне чуть ли не на осадном положении, пресса Британии не перестаёт поливать грязью Россию по любому поводу и без повода, на всякий случай, все наши предатели находят убежище и поддержку в первую очередь в Лондоне. Уж не они ли «покушаются»?
Занятно, что Янгер ничего не сказал о «британской демократии», может быть, она уже скончалась под прессом МИ6 по правильному освещению «отравления Скрипалей», чтобы не задавала глупых вопросов хоть о каких-нибудь доказательствах? Доказательств до сих пор никаких нет, одни хайли лайкли, поэтому Янгер рекрутирует стукачей для защиты этого «жизненного уклада»?
Вообще, России пора выставить счёт британским Янгерам: где Скрипали? Или вы давно убили их, исходя из «жизненных» британских интересов?
Журналист Би-би-си Марк Урбан, особо приближенный к МИ6, якобы беседовал с выздоровевшим Сергеем Скрипалём и написал целую книгу «Дело Скрипаля» ради одного пассажа: Скрипаль, тем не менее, «столкнулся с серьёзными психическими проблемами» после отравления «Новичком». И понятно, почему: Скрипаль не верит, что его отравили российские спецслужбы, и вообще у него пророссийские настроения, он даже смотрит российское телевидение! Написав об этом в своей книге, Урбан объяснил, между прочим, мотив отравления Скрипалей британскими спецслужбами!
Скорее всего, Сергей Скрипаль ни с чем не столкнулся, он просто знает, как бывший офицер ГРУ, что признав «отравление Россией», он подпишет себе смертный приговор от Джеймсов Бондов из МИ5 и МИ6. Сергею Скрипалю ничего другого не остаётся, как представлять себя пророссийским, чтобы продлить жизнь себе и дочери Юлии. Присягнув после «отравления «Новичком» на верность Британии и обвинив Россию, он становится отработанным материалом, кандидатом в сакральные жертвы, и ждёт его «шарфик Березовского». Или он его уже дождался, за своё гээрушное упрямство.
Вообще, главный инструмент войны Запада — это ложь, мы видим эту ложь своими глазами, от пробирки с якобы отравляющим веществом госсекретаря США Колина Пауэлла до флакона духов «Новичок» рядом с Портон-Дауном в Солсбери. В чём разница? В Сирии МИ6 фабриковали химические атаки якобы Башара Асада через контролируемых ими «Белых касок», у себя дома в Солсбери применили «Новичок», и прикрываются с помощью хайли лайкли.
Демонстративно, рядом с химической лабораторией в Портон-Даун: да это наша работа! Кого они убьют, отравят завтра? После «отравления Скрипалей» с выводами хайли лайкли, от Британии можно ожидать чего угодно! Вообще, главными ценностями Запада стали ложь и цинизм. Всё началось с того, что оболгали мировую историю, поставив на одну доску Гитлера и Сталина, а сегодня на Украине обеляют Бандеру, поддерживая киевский режим.
Разведка ДНР сообщает, что британские военнослужащие с какими-то ящиками, на которых «химические обозначения», появились на линии соприкосновения в Донбассе, и предупреждает о возможной провокации с применением химического оружия, возможно, под видом разрушения химического производства.
Очень может быть, что английские «Белые каски» переброшены на Донбасс. Алекс Янгер вполне способен на это ради защиты «жизненного британского уклада», он ведь открыто угрожает: Россия «недооценивает решительность Британии».
Может быть, и России нужно проявить решительность и потребовать предъявить миру Скрипалей? Потребовать вернуть российскую гражданку Юлию Скрипаль? В противном случае обвинить Британию в убийстве Скрипалей при отягощающих обстоятельствах: ради выгораживания «жизненного британского уклада».
Продолжая мысль английского критика Сэмюэла Джонсона и вольно цитировавшего его Льва Толстого, можно сказать, что сегодня западный гуманизм, демократия и свобода – это последнее прибежище негодяев, у которых вместо совести под рукой всегда хайли лайкли и специалисты по «жизненному укладу» вроде Алекса Янгера.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- wikimedia.org
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