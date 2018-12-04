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В РФ принят закон о блокировке колумбайн-сообществ в Интернете

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Сегодня нижняя палата парламента РФ в третьем чтении приняла закон о блокировке не только информации, толкающей детей на совершение противоправных действий, но и контента, который склоняет несовершеннолетних к действиям, представляющим опасность для их жизни и здоровья.

Напомним, что проект этого закона был внесён в мае текущего года депутатской группой во главе с Ириной Яровой и направлен на эффективную борьбу с так называемыми колумбайн-сообществами (по названию американской школы, где учащимися было совершено массовой убийство).


За последние годы в сети появилось огромное количество таких групп, которые на страницах своих сообществ не только размещают колоссальный объём информации преступного содержания, но и занимаются пропагандой жестокости, насилия, асоциального поведения.
Согласно принятому закону, Роскомнадзор теперь имеет право без санкции суда заблокировать любой ресурс, целью которого является нанесение вреда жизни и здоровью детей.

Помимо этого, документ исключает действие суточного срока, в течение которого может исполняться решение о блокировании контента, попавшего под запрет. Это означает, что в случае получения сигнала от провайдера, владелец сайта незамедлительно должен прекратить к нему доступ. При этом сам ресурс, признанный опасным, будет использоваться правоохранительными органами для сбора доказательной базы.

Необходимость данного закона в нашей стране обусловлена четырьмя нападениями несовершеннолетними гражданами на учебные заведения с начала 2018 года. Наиболее резонансным стало ЧП в керченском колледже, когда четверокурсник Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в учебном заведении, что привело к многочисленным жертвам.

В РФ принят закон о блокировке колумбайн-сообществ в Интернете


Между тем, встаёт вопрос о том, насколько эффективно Роскомнадзор сможет бороться с реально экстремистским (преступным) контентом, и не превратит ли эту борьбу в "охоту на ведьм". Здесь не будет лишним и общественный контроль.
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