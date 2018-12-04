Протесты во Франции стали самыми масштабными за полвека

Акции протеста против политики Макрона во Франции начались еще весной текущего года. Тогда, 22 марта, забастовки обернулись массовыми беспорядками в нескольких городах, люди выходили на улицы в знак протеста против практически всех реформ Эммануэля Макрона. 140 акций прошли по всей стране, в которых приняли участие более полумиллиона человек.17 ноября текущего года во Франции начались протесты против повышения цен на топливо, так называемые «акции желтых жилетов». Люди по всей стране перекрывали дороги и блокировали заправки. Однако правительство не шло на уступки. Сам же президент дал понять, что цены на топливо будут расти, пока страна не освободится от транспорта на ископаемом топливе. В первый день протестов приняли участие более 230 тысяч человек.Позднее протест «желтых жилетов» приобрел более антиправительственный характер. Люди стали бойкотировать не только рост цен на топливо, но и правительство президента в целом. В Париже прошли погромы, ряды протестующих пополнили как крайне левые анархисты, так и ультраправые националисты.Таким образом, круг требований «желтых жилетов» расширился, они стали требовать запрета на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение пенсионного возраста, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и многое другое.1 декабря в Париже прошли акции протеста против повышения налогов. Более 3 тысяч протестующих собрались на улицах рядом с Елисейскими полями. Полиция применяла водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы отодвинуть протестующих от Триумфальной арки. Некоторые участники протеста в ответ кидали большие камни. Неделей ранее в демонстрациях на Елисейских полях приняли участие более 8 тысяч человек.Также в Париже начались протесты учащихся французских лицеев против образовательной политики правительства. Ученики более 100 лицеев забаррикадировались на улицах Парижа в знак протеста против политики Макрона.В городе Обервилье произошли стычки между учениками лицея и полицией, протестующие подожгли автомобиль и мусорные баки.На фоне массовых протестов во Франции рейтинги президента Эммануэля Макрона упали до 23%. такой же рейтинг в декабре 2013 года имел бывший президент Франсуа Олланд.Сам же Макрон не намерен пересматривать программу реформ, с который был избран в 2017 году. Рост цен на топливо будет продолжаться с целью снижения количества вредных выбросов в атмосферу. От других реформ, вызывающих недовольство граждан, президент также не собирается отказываться. Он заявляет, что, в отличии от своих предшественников, намерен «».