Протесты во Франции стали самыми масштабными за полвека
Акции протеста против политики Макрона во Франции начались еще весной текущего года. Тогда, 22 марта, забастовки обернулись массовыми беспорядками в нескольких городах, люди выходили на улицы в знак протеста против практически всех реформ Эммануэля Макрона. 140 акций прошли по всей стране, в которых приняли участие более полумиллиона человек.
17 ноября текущего года во Франции начались протесты против повышения цен на топливо, так называемые «акции желтых жилетов». Люди по всей стране перекрывали дороги и блокировали заправки. Однако правительство не шло на уступки. Сам же президент дал понять, что цены на топливо будут расти, пока страна не освободится от транспорта на ископаемом топливе. В первый день протестов приняли участие более 230 тысяч человек.
Позднее протест «желтых жилетов» приобрел более антиправительственный характер. Люди стали бойкотировать не только рост цен на топливо, но и правительство президента в целом. В Париже прошли погромы, ряды протестующих пополнили как крайне левые анархисты, так и ультраправые националисты.
Таким образом, круг требований «желтых жилетов» расширился, они стали требовать запрета на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение пенсионного возраста, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и многое другое.
1 декабря в Париже прошли акции протеста против повышения налогов. Более 3 тысяч протестующих собрались на улицах рядом с Елисейскими полями. Полиция применяла водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы отодвинуть протестующих от Триумфальной арки. Некоторые участники протеста в ответ кидали большие камни. Неделей ранее в демонстрациях на Елисейских полях приняли участие более 8 тысяч человек.
Также в Париже начались протесты учащихся французских лицеев против образовательной политики правительства. Ученики более 100 лицеев забаррикадировались на улицах Парижа в знак протеста против политики Макрона.
В городе Обервилье произошли стычки между учениками лицея и полицией, протестующие подожгли автомобиль и мусорные баки.
На фоне массовых протестов во Франции рейтинги президента Эммануэля Макрона упали до 23%. такой же рейтинг в декабре 2013 года имел бывший президент Франсуа Олланд.
Сам же Макрон не намерен пересматривать программу реформ, с который был избран в 2017 году. Рост цен на топливо будет продолжаться с целью снижения количества вредных выбросов в атмосферу. От других реформ, вызывающих недовольство граждан, президент также не собирается отказываться. Он заявляет, что, в отличии от своих предшественников, намерен «проводить свою линию до конца».
17 ноября текущего года во Франции начались протесты против повышения цен на топливо, так называемые «акции желтых жилетов». Люди по всей стране перекрывали дороги и блокировали заправки. Однако правительство не шло на уступки. Сам же президент дал понять, что цены на топливо будут расти, пока страна не освободится от транспорта на ископаемом топливе. В первый день протестов приняли участие более 230 тысяч человек.
Позднее протест «желтых жилетов» приобрел более антиправительственный характер. Люди стали бойкотировать не только рост цен на топливо, но и правительство президента в целом. В Париже прошли погромы, ряды протестующих пополнили как крайне левые анархисты, так и ультраправые националисты.
Таким образом, круг требований «желтых жилетов» расширился, они стали требовать запрета на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение пенсионного возраста, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и многое другое.
1 декабря в Париже прошли акции протеста против повышения налогов. Более 3 тысяч протестующих собрались на улицах рядом с Елисейскими полями. Полиция применяла водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы отодвинуть протестующих от Триумфальной арки. Некоторые участники протеста в ответ кидали большие камни. Неделей ранее в демонстрациях на Елисейских полях приняли участие более 8 тысяч человек.
Также в Париже начались протесты учащихся французских лицеев против образовательной политики правительства. Ученики более 100 лицеев забаррикадировались на улицах Парижа в знак протеста против политики Макрона.
В городе Обервилье произошли стычки между учениками лицея и полицией, протестующие подожгли автомобиль и мусорные баки.
На фоне массовых протестов во Франции рейтинги президента Эммануэля Макрона упали до 23%. такой же рейтинг в декабре 2013 года имел бывший президент Франсуа Олланд.
Сам же Макрон не намерен пересматривать программу реформ, с который был избран в 2017 году. Рост цен на топливо будет продолжаться с целью снижения количества вредных выбросов в атмосферу. От других реформ, вызывающих недовольство граждан, президент также не собирается отказываться. Он заявляет, что, в отличии от своих предшественников, намерен «проводить свою линию до конца».
- Использованы фотографии:
- aa.com.tr
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