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МО РФ получило мобильную лабораторию «Корвет-С-СК»

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Служба защиты гостайны Вооруженных сил РФ получила мобильную лабораторию «Корвет-С-СК», с помощью которой будут проверяться объекты, на которых хранится и обрабатывается секретная информация, сообщают Известия.

МО РФ получило мобильную лабораторию «Корвет-С-СК»



Оборудование способно выявлять вредоносные аппаратные закладки в компьютерной технике и определять утечку через «военный интернет».

«Корвет-С-СК» прошел опытную эксплуатацию в войсках, его работа признана успешной.

Лаборатория оснащена аппаратурой со специальными фильтрами, которые способны выявить побочное радиоэлектронное излучение – признак вредоносной аппаратной закладки. Кроме того, специальные пеленгаторы в автоматическом режиме засекают радиоэлектронные аномалии, анализируют их и передают на командный пункт. Подозрительные устройства тут подвергаются дополнительной проверке.

Также аппаратура без труда фиксирует утечку информации через каналы «военного интернета».

Лаборатория монтируется в крытом кузове «КамАЗа». Это позволяет оперативно перебрасывать аппаратуру в необходимый район, в том числе на отдаленные полигоны.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, подобные средства проверки сегодня достаточно востребованы. Они позволяют за короткое время обследовать оборудование и помещения, где идет работа с секретными данными, и выявить программные закладки, а также шпионские приемо-передающие устройства.

В настоящее время шпионские устройства доступны практически каждому. Их легко купить и несложно установить. Параллельно развиваются и устройства по обнаружению так называемых «жучков». И новая лаборатория значительно расширяет в этом плане возможности контрразведки: если раньше шпионское приспособление приходилось разбирать, что понять его предназначение, то теперь достаточно просканировать его поверхность.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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