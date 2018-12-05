Бронированная машина разминирования БМР-3МА «Вепрь». Прорыв для инженерных войск



Бронированная машина разминирования БМР-3МА с тралом КМТ-7 во время динамического показа. Фото Vitalykuzmin.net



Предыдущий вариант инженерной машины - БМР-3М. Фото Vitalykuzmin.net



БМР-3МА с тралом КМТ-7. Фото Bastion-karpenko.ru



"Вепрь" с тралом типа ТМТ-С. Фото Defence-blog.com



БМР-3МА показывает свои возможности. Фото Defence.ru

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://uralvagonzavod.ru/

https://vpk.name/

https://tvzvezda.ru/

https://ria.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://russianarms.ru/

В конце ноября пресс-служба министерства обороны России сообщила об очередной поставке бронетехники в сухопутные войска. На этот раз предприятие-изготовитель передало инженерным войскам шесть новых бронированных машин разминирования БМР-3МА «Вепрь». Поставка подобной техники серийного производства стартовала в прошлом году, и некоторые части инженерных войск уже успели освоить ее. Машины новых партий, в свою очередь, должны увеличить общую численность такой техники и оказать требуемое влияние на потенциал войск.Новейшая бронированная машина разминирования БМР-3МА, также известная как «Вепрь», представляет собой вариант дальнейшего развития этого класса техники. Любопытной особенностью этого проекта является применение подходов, ранее находивших применение при создании других специальных машин. Все машины разминирования семейства БМР-3 строятся на основе танковых шасси, и по мере развития этой линейки использовались разные базовые образцы. Кроме того, проводилась доработка и совершенствование специального оснащения.Напомним, базовая БМР-3 строилась на шасси основного танка Т-72А. Впоследствии на ее базе была разработана инженерная машина БМР-3М. Главным ее отличием было использование шасси танка Т-90. Последний проект БМР-3МА предусматривает строительство машины разминирования на основе танка Т-90А, что приводит к замене силовой установки и некоторых других систем. Кроме того, при разработке последней версии «Вепря» были внедрены некоторые идеи и решения, направленные на повышение основных характеристик машины – в том числе принципиально новые.Разработка проекта БМР-3МА / «Объект 197А» стартовала несколько лет назад и осуществлялась Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод». В основу новой машины легли наработки и компоненты проектов БМР-3М и Т-90А. Широкое использование готовых узлов и агрегатов позволило ускорить процесс разработки и испытаний. В то же время, не обошлось без существенных нововведений. К настоящему времени последняя версия «Вепря» справилась со всеми испытаниями и пошла в серию. Первые машины этого типа поступили на службу в прошлом году.Задачей БМР-3МА является разведка минных полей и последующая организация проходов для техники или людей. За счет применения тралов и иных устройств «Вепрь» может проделывать колейные или сплошные проходы, очищая местность от мин разных типов и различного назначения. При этом обеспечивается высокий уровень защиты экипажа и агрегатов, позволяющий машине работать на переднем крае под обстрелом противника. Как и в других поздних отечественных проектах машин разминирования, предлагаются средства обеспечения комфортной работы экипажа в течение длительного времени.БМР-3МА строится на основе шасси основного боевого танка Т-90А, однако заметно отличается от него. Так, в новом проекте используется существующий броневой корпус, серьезно доработанный с учетом новых требований. С корпуса удаляется башня, вместо которой монтируется броневая рубка. Также осуществляется некоторая перекомпоновка внутренних объемов: обитаемый отсек помещается на месте бывшего боевого отделения и удаляется от передней оконечности корпуса. Также предусмотрено усиление защиты, в первую очередь противоминной.Лобовая комбинированная броня танкового корпуса усиливается накладными блоками динамической защиты. Такие же «коробки» устанавливаются на лбу надстройки и на бортовых экранах. За счет этого повышается уровень защиты «Вепря» от противотанковых средств разного рода. Центральный обитаемый отсек получает некое подобие броневой капсулы. Его пол и борта образуются отдельными бронеплитами, установленными внутри основного корпуса на распорках. Пространство между внешней и внутренней броней отдается под специальный наполнитель. Утверждается, что такая защита обеспечивает безопасность экипажа при подрыве до 7,5 кг тротила под днищем корпуса.От базового шасси танка Т-90А машина разминирования получает силовую установку. В кормовом отсеке помещается дизельный двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. Сохраняется трансмиссия на основе планетарных коробок передач. Ходовая часть не претерпевает никаких изменений. Используется по шесть опорных катков с торсионной подвеской на каждом борту. В то же время, предусматривается замена коробов-кожухов торсионов, находящихся внутри корпуса. Это повышает жесткость конструкции, а также вносит некоторый вклад в общий уровень защищенности.Собственный экипаж «Вепря» состоит из двух человек – механика-водителя и командира. Они располагаются внутри рубки и имеют все необходимые пульты управления. Во время траления наблюдение за дорогой осуществляется при помощи лобового смотрового прибора водителя и перископов командира. Также в обитаемом отсеке имеются места для трех саперов. При необходимости саперный десант может спешиваться и самостоятельно заниматься обезвреживанием обнаруженных взрывных устройств. На борту предусматривается танковое переговорное устройство; для внешней связи имеется радиостанция Р-123М.В проекте БМР-3МА предусматриваются средства, обеспечивающие возможность работы экипажа и десанта в течение 2-3 суток без необходимости выхода из машины. На борту имеется запас продовольствия и воды на 5 суток, также устанавливаются средства для разогрева пищи и кипячения воды. В распоряжении экипажа присутствуют индивидуальные санитарно-гигиенические наборы и компактный туалет. Обитаемый отсек имеет фильтровентиляционную установку и кондиционер.«Вепрь» имеет набор различных средств, предлагаемых для самообороны. На крыше рубки располагается установка с крупнокалиберным пулеметом НСВТ или «Корд». На бортах обитаемого отсека устанавливаются два блока с дымовыми гранатометами «Туча» для стрельбы в переднюю полусферу. Также в укладках перевозятся автомат АКС-74У с боекомплектом, ручные гранаты и даже пара переносных зенитных ракетных комплексов.Для решения своих основных задач бронированная машина разминирования БМР-3МА предназначен широкий спектр различной аппаратуры, как встроенной, так и навесной. На борту машины устанавливается собственная станция широкополосных помех, предназначенная для подавления радиоканалов управления взрывными устройствами. Саперному десанту при работе вне машины предлагается использовать схожее устройство в переносном исполнении.В передней части корпуса расположены крепления для монтажа навесных тралов разных типов. По сообщениям Минобороны, серийные БМР-3МА комплектуются инженерными танковыми минными тралами ТМТ-С сплошного каткового типа. Также возможно применение изделий КМТ-7, отличающихся своей конструкцией и возможностями. Тралы могут комплектоваться электромагнитными приставками, расширяющими круг решаемых задач.Трал ТМТ-С был разработан челябинским предприятием «Станкомаш». Основным элементом такого изделия является рама сложной формы, навешиваемая на передние крепления носителя. Под рамой находится рычажная система с двумя рядами массивных катков. Передний ряд включает восемь катков, задний – шесть. В передней части рамы крепятся антенные устройства электромагнитной приставки ЭМТ. Трал весит 13 т и может использоваться с бронетехникой разных типов.Изделие ТМТ-С способно проделывать сплошной проход шириной 3,9 м в заграждениях, организованных с применением мин нажимного действия. Вероятность обезвреживания взрывного устройства достигает 95%. Электромагнитная приставка провоцирует подрыв магнитных мин в полосе шириной 4 м. Имеющееся устройство траления противобортовых мин воздействует на опасные объекты в радиусе 100 м. При тралении машина-носитель может развивать скорость до 15 км/ч.Также возможно использование колейного каткового трала КМТ-7. Это устройство состоит из двух блоков в виде рам-секций с собственными катками. Катки отвечают за подрыв противогусеничных мин. Для борьбы с взрывными устройствами, поражающими днище бронетехники, трал оснащается провисающими рамками или цепью. При необходимости возможно оснащение трала КМТ-7 ножевыми устройствами от изделия КМТ-8. Последние в таком случае дублируют катки и повышают вероятность успешного обезвреживания мины. Общая масса трала КМТ-7 достигает 7,5 . Скорость траления – до 10-12 км/ч.На лобовой части бронированной машины БМР-3МА имеются крепления для установки совместимых тралов. На корме организована платформа для хранения и перевозки запасных частей тралов. Грузоподъемность платформы составляет 5 т. Там же имеется подъемный кран с ручными приводами грузоподъемностью 2,5 т. С его помощью предлагается осуществлять полевой ремонт тралов с восстановлением их работоспособности, а также другие операции.По своим размерам БМР-3МА почти не отличается от предыдущих машин разминирования и базовых танков. Длина машины без трала не превышает 7 м при ширине менее 3,8 м и высоте 2,93 м. Боевая масса с тралом той или иной конструкции – до 50-51 т. По ходовым характеристикам инженерная машина почти не отличается от унифицированных танков.На базе бронированной машины разминирования БМР-3МА был разработан перспективный робототехнический комплекс аналогичного назначения. В проекте «Прорыв-1» предлагается оснащение инженерной машины набором средств автоматизированного и дистанционного управления. Система управления использует помехозащищенный радиоканал и обеспечивает работу техники в сложных условиях.При использовании в составе робототехнического комплекса инженерная машина может применяться в исходной либо в беспилотной конфигурации. В последнем случае экипаж и саперы могут покинуть свою машину и занять места в укрытии. В зависимости от особенностей текущей обстановки и поставленных задач, возможна работа в двух режимах. Оператор может управлять «Прорывом-1» при помощи удаленного пульта управления. Также возможно создание программы действий, после чего машина разминирования самостоятельно должна двигаться по заданному маршруту и организовывать проходы в минном поле.Преимущества робототехнического комплекса «Прорыв-1» очевидны. Базовая БМР-3МА отличается высоким уровнем защиты экипажа, обеспечиваемым усиленным танковым бронированием. «Прорыв-1», в свою очередь, убирает людей с поля боя и полностью исключает риски для них. При этом, вне зависимости от методики работы, обеспечивается полноценное решение поставленных задач. Единственное существенное различие базового «Вепря» и «Прорыва-1» заключается в наличии саперного десанта на пилотируемой машине.Робототехнический комплекс «Прорыв-1» впервые показали в 2016 году, и за прошедшее время проект успел продвинуться вперед. Не так давно сообщалось, что эта разработка успешно справилась с государственными испытаниями. Позже стало известно, что комплекс поступил в эксплуатацию в инженерных войсках.В прошлом сообщалось о создании бронированной машины разминирования БМР-3МС. Этот образец максимально похож на БМР-3МА и представляет собой его экспортную версию. Несмотря на отличия технического характера, экспортная инженерная машина сохраняет все функции базового образца и способна справляться с его боевыми задачами. Сведения о разработке робототехнического комплекса на базе БМР-3МС пока не появлялись.К настоящему времени БМР-3МА «Вепрь» прошла все необходимые испытания и получила рекомендацию к принятию на вооружение. В недавнем прошлом появился контракт на серийное производство такой техники, и НПК «Уралвагонзавод» запустил сборку машин. В июле прошлого года министерство обороны сообщило о получении первой партии новых инженерных машин. Эта техника была передана одной из частей инженерных войск российской армии. Следующая поставка состоялась в январе 2018 года, на этот раз машины отправились служить в соединение инженерных войск Восточного военного округа.«Вепри» несколько раз становились экспонатами разных военно-технических выставок. Кроме того, им уже пришлось принять участие в учебно-боевых мероприятиях. В сентябре, в ходе учений «Восток-2018», несколько машин БМР-3МА обеспечивали проход войск по минным полям условного противника. Как сообщалось, эти задачи решались в пилотируемой и дистанционно управляемой конфигурации.С недавнего времени российские инженерные войска получают и осваивают новые машины разминирования. Серийное производство и поставка изделий БМР-3МА имеет особое значение для развития сухопутных войск. Прежде всего, дело в том, что новый образец специальной техники не просто базируется на новом шасси, сохраняя прежние функции, но и получает новые возможности. В отличие от предыдущих инженерных машин, «Вепрь» может работать как под управлением водителя, так и в составе робототехнического комплекса. Это дает инженерным войскам очевидные преимущества.Планомерное развитие инженерных бронированных машин привело к качественному прорыву. Последний на данный момент образец машины разминирования не просто повторяет предыдущие на ином технологическом уровне и с применением другой базы, но предлагает новые функции и возможности. Таким образом, бронированная машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» может считаться самым настоящим прорывом, повышающим потенциал саперных подразделений инженерных войск.