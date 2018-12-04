Генпрокуратура Украины представила ролик-"реконструкцию" событий в Чёрном море

Через 23 минуты российская сторона информирует о том, что Керченский пролив закрыт до 26 ноября.

Генеральную прокуратуру Украины решили подключить к созданию фейков, которые, как считают в Киеве и в стане западных спонсоров украинского хаоса, должны «доказать агрессию России на Чёрном море». На сайте ГПУ представлен 10-минутный ролик, в котором описывается украинская версия событий с нарушением украинскими бронекатерами и рейдовым буксиром государственных рубежей РФ. Сам ролик назван «реконструкцией» событий.В анимированном ролике сообщается, что украинские моряки вышли на связь с российским кораблём «Суздалец» и уведомили, что они следуют по плану. Странно, но только о плане, судя по всему, на тот момент знали исключительно сами украинские моряки и те, кто их на провокацию направил. В Керченском порту не было никаких данных (как это положено – за 48 часов) о том, что украинские катера намереваются осуществить переход из Чёрного в Азовское море.В ролике заявлено, что катер Береговой охраны ФСБ РФ заявил украинским морякам о правилах прохода Керченского пролива, что на каком-то основании объявляется «подтверждением такой возможности».Из материала:Далее представлены многократно транслируемые ранее заявления капитана одного из бронекатеров ВМСУ о том, что существует договор между РФ и Украиной о проходе через Керченский пролив. Также заявлено, что катер «был готов принять лоцмана».После украинские корабли перешли в 12-мильную зону, причём в ролике демонстрируются явно ложные данные, так как, по ранее представленным координатам, нарушение границ произошло в той части, которая принадлежала РФ и до воссоединения с Крымом. На вопрос о том, на каком основании украинские корабли пошли к Керченскому проливу, когда за несколько часов до этого им сообщили о закрытии судоходства в этом районе, а также без фактического разрешения порта Керчь, в ГПУ не отвечают. Ответ российской стороны «Принял» вовсе не означает, что проход был разрешён.Особенно "уместен" в ролике портрет президента России...Фактически этот ролик ГПУ и является доказательством того, что «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в конечном итоге отправились на осуществление провокации.