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Американские эсминцы Zumwalt "перепрофилировали"

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Американские перспективные эсминцы типа Zumwalt решено "перепрофилировать", обозначив для них другой тип выполняемых задач. Об этом сообщает "Warspot" со ссылкой на портал upi.com.

Американские эсминцы Zumwalt "перепрофилировали"



Созданные изначально для прикрытия кораблей и поражения целей в глубине обороны противника, при этом оставаясь недостижимыми для вражеских орудий, эсминцы типа Zumwalt, после сокращения программы строительства, лишились снарядов для своих "чудо-орудий" AGS.

В настоящее время принято решение, что эсминцы типа Zumwalt будут наносить удары по наземным и надводным целям крылатыми ракетами большой дальности. Поиски недорогих снарядов для специальных артиллерийских систем калибра 155 мм Advanced Gun System (AGS) продолжаются. При этом сообщается, что в случае отсутствия недорогой альтернативы снарядам для AGS, эти системы будут демонтированы и заменены на обычные артиллерийские установки.

Напомним, что для данных эсминцев, специально под артиллерийские системы AGS были созданы "умные" снаряды Long Range Land Attack Projectile (LRLAP), в итоге оказавшимися очень дорогими в производстве.

По планам ВМС США, первый Zumwalt достигнет степени полной боевой готовности к 2021 году.
Использованы фотографии:
US.Navy
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