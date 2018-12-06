Город и его влияние на развитие танковых боеприпасов

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В арсенале любой армии основной боевой танк (ОБТ) — это наземная платформа с самым высоким боевым потенциалом. Превосходство достигается в основном за счет нейтрализации других бронированных машин на поле боя. Впрочем, в отличие от традиционной танковой войны, которая ведется на открытых равнинах или в сельской местности, будущее поле боя скорее всего будет представлять из себя городской ландшафт, где маневр ограничен, и на котором ОБТ будут сталкиваться чаще всего с такими угрозами, как спешенные огневые группы с противотанковыми средствами.В военных действиях на обширных открытых пространствах танки, как правило, принимают участие совместно с БМП, которые вооружены пушкой меньшего калибра и могут развертывать личный состав для борьбы с вражеской пехотой, в то время как танки обеспечивают защиту от других тяжелых бронемашин. В городских условиях эту оперативную динамику поддержать сложнее, поскольку боевой машине пехоты недостаточно пространства для совместной работы с танком, а зачастую даже для занятия позиции для стрельбы и нейтрализации вражеской пехоты.Операторы-наводчики танков в настоящее время должны быть способны противостоять более широкому спектру угроз, чем предполагалось ранее. Помимо традиционной 105/120-мм пушки, стреляющей бронебойными снарядами, танку теперь также необходимо иметь средство борьбы с пехотными подразделениями, прячущимися за стенами или в убежищах, которые хорошо защищают от стандартного кинетического снаряда. Также растет опасность современных ПТУР, которые становятся все более распространенным средством на поле боя.Во время своего вторжения в Ливан в 2006 году Израиль на своем опыте убедился, насколько уязвимыми могут быть танки. Пехотные отделения с мощными противотанковыми средствами выводили из строя и уничтожали израильские танки, которым было сложно бороться со спешенным противником в застроенных районах, используя только один тип снаряда, чаще всего бронебойный.Еще одним фактором, влияющим на развитие кинетических бронебойных боеприпасов, является разработка современных средств противодействия, например, систем динамической защиты (ДЗ) и систем активной защиты (САЗ). Бронебойные снаряды имеют длинный сердечник, обычно изготавливаемый из обедненного урана или вольфрама для генерирования достаточного количества энергии, необходимого для пробивания толстых слоев брони. ДЗ предназначена для отражения энергии этого сердечника, поэтому с целью ее преодоления были созданы новые бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) с повышенными скоростями и характеристиками, а также с большей дальностью для нейтрализации угроз на больших дистанциях.Промышленность сосредоточилась на разработке программируемых танковых снарядов с целью обеспечения универсального воздействия и борьбы с живой силой, зданиями и сооружениями, а также более мощных БОПС, способных уничтожать хорошо защищенные машины.Компания Northrop Grumman Armament Systems (ранее Orbital ATK) в феврале 2017 года получила 30-месячный контракт на 45 миллионов долларов на завершение разработки и квалификации своего универсального снаряда следующего поколения AMP (Advanced Multipurpose). Этот новый 120-мм снаряд предназначен для танков Abrams американской армии. Опционы на начальное и полномасштабное производство могут увеличить общую сумму сделки до 119 миллионов долларов.Представитель компании сказал, что снаряд AMP предлагает новые возможности, которые позволят бороться с целями разного типа. «Армия намерена получить снаряд с тремя режимами, включая ударный, ударный с задержкой и воздушного подрыва, для того, чтобы иметь возможность бороться с разными целей, включая расчеты ПТРК, спешенную пехоту, бетонные стены с двойным армированием, легкую бронетехнику, убежища, препятствия», — сказал он. Он отличается от прежних универсальных снарядов М830 и М830А1, которые имеют двухпозиционный взрыватель ручной установки: ударный и воздушного подрыва.Он также добавил, что современные ПТУР «очень точные», имеют дальности действия 5 км и более и снаряжены мощными боевыми частями. Впрочем, он добавил, что «один из недостатков расчета ПТРК состоит в том, что они не очень мобильны и зачастую ведут огонь из укрепленной позиции. Здесь и пригодятся возможности AMP по разрушению различных сооружений, например, блиндажей, бетонных и кирпичных стен».Одной из основных подсистем нового снаряда AMP является программируемый взрыватель, который определяет детонацию снаряда. Он связан с системой управления огнем посредством канала передачи данных танка Abrams. Это означает, что экипаж может выбирать способ поражения цели, что сократит время реакции на угрозу на поле боя. Это реальное повышение возможностей, поскольку более быстрая ответная реакция означает повышенную живучесть. «Способность быстро выбирать воздействие на угрозу также очень важна. Если снаряд AMP находится уже в казенной части, то оператору нужно просто выбрать правильный режим взрывателя и произвести выстрел. Всё происходит гораздо быстрее по сравнению с тем, когда сначала устанавливается взрыватель, а затем снаряд досылается в казенную часть, или с тем, когда снаряд отстреливается, после чего необходимо выбрать снаряд другого типа, дослать его в казенник и произвести выстрел».Контракт на разработку должен быть завершен в августе 2019 года. Представитель компании подтвердил, что испытания для определения рабочих характеристик были завершены и AMP вышел на этап критического анализа проекта. Начальное производство и затем серийное производство «может занять порядка трех лет».Представитель сказал, что «существующие 120-мм снаряды — М830, универсальный М830А1, кассетный М1028 и бетонобойный М908 останутся в арсенале до конца срока хранения».Компания Northrop Grumman производит также продвинутый 120-мм бронебойный снаряд М829А4 Advanced Kinetic Energy (AKE). Этот БОПС способен бороться с нынешними и будущими танками за счет пробивания ДЗ третьего поколения и преодоления большинства САЗ. Представитель не смог рассказать о работе снаряда, но заметил, что сердечник изготавливается из обедненного урана.Снаряд М829А4, прошедший квалификационные испытания в 2016 году, базируется на предыдущих вариантах, которые были приняты на вооружение еще в 1991 году. Компания ведет переговоры с армией по продлению его производства до 2022 года за вознаграждение на сумму не менее 80 миллионов.Комбинация снарядов AMP и М829А4, которые войдут в боекомплект танка позволят бороться почти со всеми угрозами, встречающимися на поле боя. Снаряды серии М829А предназначены только для вооруженных сил США, поскольку армия предпочитает не вольфрамовый сердечник, а сердечник из обеденного урана. При этом представитель заметил, что Northrop квалифицировала снаряд с вольфрамовым сердечником, дав ему обозначение Kinetic Energy Tungsten (КЕТ), поскольку к нему проявили интерес «несколько европейских армий». Большая часть европейских стран выбрала вольфрамовые сердечники из-за озабоченностей ООН по поводу обедненного урана.В немецкой компании Rheinmetall также озабочены разработкой продвинутых систем защиты танка, которые необходимо преодолевать, в качестве примера приведя новый российский танк Т-14 «Армата» с системой ДЗ четвертого поколения.Кристоф Хенсельман из компании Rheinmetall Waffe Munition сказал: «Мы ожидаем, что в ближайшем будущем помимо некоторых новых систем, например, танка Т-14, ДЗ будет использоваться главным образом для модернизации устаревших, но еще эксплуатирующихся в больших количествах ОБТ. Поэтому поставщики боеприпасов из западных стран в настоящее время имеют перед собой новую «сложную цель», против которой их снаряды должны доказать свою эффективность. Одной из важнейших задач является доставка значительно большего количества кинетической энергии до цели даже на больших дистанциях». Rheinmetall пытается идти по двум разным путям повышения кинетической энергии противотанковых снарядов.Первое, она намерена разработать снаряды большего калибра в рамках своего проекта по перспективному 130-мм основному вооружению танка. В июне компания объявила, что 130-мм демонстрационный образец был использован в стендовых испытаниях с целью его сравнения с существующими 120-мм пушками L55/L5SA1. Планом предусматривается разработка демонстрационного образца необитаемой башни с 130-мм орудием, которая могла бы быть установлена на перспективную машину MGCS (Main Ground Combat System) или в рамках модернизации танков Leopard 2.Впрочем, на краткосрочную перспективу компания Rheinmetall работает над повышением характеристик существующих 120-мм БОПС, чего она намерена достичь в три этапа. Первый этап включал разработку новой пушки с повышенным давлением L55A1. Она прошла квалификационные испытания в конце 2017 года и будет установлена на ОБТ Leopard 2 немецкой и датской армий к концу 2018 года. Хенсельман сказал, что обе страны «уже решили заменить существующую пушку новым вариантом L55A1 в рамках своих программ модернизации».«Это вооружение с увеличенным давлением является обязательным и необходимым условием для стрельбы бронебойными снарядами следующего поколения, которые будут работать при более высоком давлении, чем предшествующие снаряды».На втором этапе предусматривается разработка доработанного танкового снаряда с индексом DM63plus, в котором «использован сердечник идентичный сердечнику предыдущего варианта DM63A1, но метательное вещество более энергетически эффективное». Это снаряд планируется квалифицировать в 2021 году, а серийное производство начать в 2022 году.На третьем этапе ведется разработка совершенно нового 120-мм снаряда, получившего индекс КЕ 2022. Хенсельман пояснил, что он будет включать «дальнейшие усовершенствования метательной системы, новую конструкцию сердечника и поддон меньшей массы». Квалификационные испытания этого снаряда запланированы на 2023 год.Компания Rheinmetall модернизирует 68 немецких танков Leopard 2A4, 16 танков 2А6 и 20 танков 2А7 до стандарта 2A7V по контракту стоимостью 138 миллионов долларов; первые поставки варианта «V» намечены на 2020 год. В компании заявили, что танки 2А4 получат новую пушку L55A1 и все 104 модернизированных танка смогут вести огонь универсальным снарядом Rheinmetall DM11.Снаряд DM11 был впервые поставлен Корпусу морской пехоты США в 2011 году и спустя некоторое время был проверен в боевых условиях в Афганистане. В компании Rheinmetall называют этот программируемый осколочно-фугасный снаряд дополнительным боеприпасом, который может бороться со всеми целями кроме ОБТ и тяжелобронированных платформ. «Модульная конструкция этого снаряда позволяет при необходимости непрерывно улучшать/заменять отдельные компоненты (взрыватель, боевая часть, движительный отсек) без утилизации всего снаряда, что говорит о его большом модернизационном потенциале, — сказал Хенсельман. — Следующим запланированным обновлением станет интеграция в 2019 году нового усовершенствованного взрывателя от RWM, после чего его индекс изменится на DM11A1.Хенсельман сказал, что доступ к технологии значительно более эффективной с энергетической точки зрения движительной системы означает, что оппоненты будут успешно нейтрализовываться на больших дистанциях с лучшей эффективностью. «В военных условиях все больше и больше встает угроза радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Простую технологию наподобие кинетического сердечника со своими специфическими преимуществами (быстрый, точный и низкозатратный по сравнению с ракетами) до сих пор не могут успешно обнаруживать и перехватывать даже сложные системы защиты. Это означает, что и в 21 веке в танковой дуэли предпочтение будет отдаваться обычному ствольному вооружению.Французская компания Nexter Munitions стала третьим крупнейшим производителем боеприпасов в Европе после приобретения в 2014 году бельгийской Месаг и итальянской Simmel Difensa.Nexter разрабатывает снаряд SHARD (Solution Hardened Armour Defeat), у которого значительно будут повышены бронебойные характеристики. Впрочем, представитель компании не смог предоставить какой-то информации по этому проекту.Компания Nexter разрабатывает 120-мм универсальный выстрел Multi-Mode Munition (M3M), который был выбран французским Управлением оборонных закупок для танка Leclerc как часть программы армии Scorpion по обеспечению сухопутных войск новыми и модернизированными платформами. По словам ее представителя, «М3М специально предназначен для борьбы с широким набором целей, от снайперов и небронированных машин до легких и средних бронированных машин и инфраструктуры». Помимо этих угроз М3М «способен наносить серьезные повреждения тяжелобронированной технике, например, ОБТ». Снаряд может программироваться оператором-наводчиком с помощью системы управления огнем, когда он уже находится в каморе. Снаряд имеет режим воздушного подрыва, который позволяет бороться с рассредоточенными порядками живой силы в окопах или за стенами за счет выброса облака вольфрамовых готовых поражающих элементов.Ударный режим (мгновенной детонации) предназначен для применения по легким и средним бронемашинам и некоторой тяжелобронированной технике и даже по зданиям и сооружениям. Режим детонации с задержкой может быть выбран для нейтрализации целей в зданиях за счет действия взрывной волны, которая инициируется после пробивания стены снарядом.По данным компании Nexter, возможности снаряда МЗМ «были тщательно проверены и всесторонне испытаны на французском стрельбище в 2016 году, а разработка его продолжается». Компания не комментирует, на какой стадии проект находится и заключены ли контракты на его серийное производство.Норвежская компания Nammo, следуя общемировой тенденции, разработала также свой универсальный осколочно-фугасный трассирующий снаряд НЕ-Т с двумя режимами, ударным и с задержкой. Снаряд НЕ-Т также имеет кассетный вариант с вольфрамовыми поражающими элементами, предназначенный для борьбы с живой силой.Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) является дистрибьютором компании Nammo в США; она доработала снаряд НЕ-Т для стрельбы из пушки танка Abrams. Компания получила контракт на $93 миллиона на поставку снаряда НЕ-Т в Ирак по подписанному в 2017 году соглашению, которое заканчивается в 2022 году. GD-OTS также изготавливает этот снаряд по лицензии для танков Leopard 2 канадской армии.120-мм кассетный снаряд М1028 компании GD-OTS, входящий в боекомплект танка Abrams. позволяет бороться с живой силой на дистанциях 200-500 метров за счет выброса «массивного количества осколков практически с дульного среза». Компания также разрабатывает 120-мм выстрел KE-W A1, представляющий собой БОПС с вольфрамовым сердечником.Танки Challenger 2 британской армии имеют в своем боекомплекте БОПС с сердечником из обедненного урана L27 (CHARM 3) разработки компании Royal Ordnance. Этот танк вооружен нарезной пушкой L30A1, чем отличается от танков других армий НАТО, которые эксплуатируют танки с гладкоствольными пушками. Британская армия предпочитает использовать свой бронебойно-фугасный снаряд со сминаемой головной частью HESH (High-Explosive Squash Head) наряду с БОПС CHARM 3 и как следствие не может использовать снаряды для гладкоствольных орудий, которые разрабатывают другие компании.Впрочем, в рамках программы продления срока службы танка Challenger 2 не исключена установка 120-мм гладкоствольной пушки. Компания Rheinmetall конкурирует с группой BAE/General Dynamics за эту программу модернизации стоимостью миллиард долларов, решение по которой ожидается в конце этого года. Комбинация пушки Rheinmetall L55 и снаряда DM63, предлагаемая компанией Rheinmetall, более эффективна, чем комбинация пушки танка Challenger и снаряда CHARM 3 и могла бы дать танку возможность пользоваться новыми разработками в сфере боеприпасов. Впрочем, простой заменой ствола дело не обойдется, может потребоваться замена всей башни.Турция стремится стать самодостаточной страной в сфере военной техники и вооружений, в связи с чем развивает свои собственные производственные мощности по выпуску боеприпасов. Турецкая компания МКЕК испытала 120-мм осколочно-фугасные снаряды и планирует к концу 2018 года изготовить для турецкой армии до 3000 таких снарядов.Страна уделяет особое внимание исследованиям в области боеприпасов в связи со своим участием в борьбе с ИГ (запрещено в РФ) и курдскими группировками. Она намерена адаптировать его под новый набор целей, скорее для борьбы с живой силой, а не с традиционными бронированными машинами.Разработка 120-мм танковых снарядов продолжается и, хотя поиск решений в сфере боеприпасов по борьбе с живой силой и более широким набором целей не прекращается, время покажет, позволят ли они ОБТ стать подходящим инструментом для городских операций по сравнению с другими платформами. Тем временем, распространение улучшенных систем защиты танка означает, что производители боеприпасов будут искать также пути повышения бронепробивной способности своих бронебойных снарядов.