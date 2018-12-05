Дамоклов меч над головами эстонцев

Из-за отсутствия военной авиации у стран Прибалтики союзники по Североатлантическому альянсу помогают им контролировать «грозного соседа». Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран базируются в Литве на авиабазе Зокняй и в Эстонии на авиабазе Эмари. Каждые четыре месяца страны альянса сменяют друг друга на посту, предоставляя для миссии по четыре самолета. В конце августа на пост на базе Эмари заступили немецкие истребители ВВС Германии Eurofighter.2 декабря пресс-служба Сил обороны Эстонии объявила о том, что на этой неделе немецкие истребители совершат тренировочные полеты на максимально низкой высоте. В ведомстве пообещали, что такие бреющие полеты будут проходить не вблизи населенных пунктов. Однако так заявили эстонцы, но где именно летать, решат немцы.Главное, чтобы полеты этой миссии не закончились как у предыдущей, в которой испанские ВВС 7 августа с истребителя Eurofighter (такого же на котором сейчас Германия проводит полеты) случайно запустили ракету класса «воздух-воздух» типа AMRAAM.Как выяснилось, ракета преодолела около 100 километров с места пуска на юге Эстонии и упала в заповеднике Эндла на севере страны, то есть ракета пролетела над головами мирных граждан страны, аэропортом Тарту и другими важными элементами инфраструктуры.Эстонская газета Postimees предоставляла тогда схему, из которой видно, что в радиусе возможного поражения мог быть и российский город Псков. Кроме того, командующий эстонскими ВВС Рийво Валге сначала даже допускал мысль о том, что ракета вполне могла упасть и на территорию России.Этот инцидент показал, что в альянсе скорость обработки информации о ЧП находится на очень низком уровне. Командование Эстонии и НАТО полтора часа вообще ничего не знали о случившемся. «Случайно отделившуюся от самолета» ракету искали тогда очень долго и, наверное, все, кто находился на территории Эстонии.Хорошо, что, кроме загоревшихся торфяников, серьезных последствий от «потери» ракеты не было. Но эти самолеты продолжают летать с боеприпасами над головами эстонцев, как в древнегреческом предании про дамоклов меч, где описывается ситуация, когда на пиру Дамокл случайно увидел над головой меч без ножен, висевший на конском волосе, и понял призрачность благополучия. Однако эстонцы наверняка не смогут понять призрачности благополучия от такой «защиты» альянса.В отличие от стран Прибалтики, Россия отреагировала на этот инцидент крайне озабоченно. Если эстонцы заявили об инциденте как о «не представляющим опасности», то в России были сильно обеспокоены. И не случайно. В альянсе любят хвастаться так называемыми «перехватами» над Балтийским морем российских самолетов. Минобороны Литвы заявило, что только за последнюю неделю истребители ВВС НАТО четыре раза поднимались для сопровождения российских военных самолетов.Представим, что «случайный выстрел» произойдет при таком «перехвате». На этих истребителях установлены ракеты типа АМРААМ, и нельзя исключать вероятность того, что ракета в условиях прямой видимости может захватить любую воздушную цель поблизости. И если российский самолет будет сбит, то истребитель НАТО уж точно не вернется на свою базу, которой, вероятно, тоже больше не будет.