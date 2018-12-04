Начаты переговоры по обмену капитанов «Норда» и «ЯМК-0041»
Переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского рыболовецкого судна Виктора Новицкого сдвинулись с места, передает РИА Новости.
Об этом сообщила член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева на заседании комитета по регламенту.
Тимофеева отметила, что ситуацию с обменом держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее на границе Украины и Крыма состоялся обмен семи членов экипажа «Норда» на такое же количество украинских моряков, часть из которых входила в состав экипажа ЯМК. При этом капитаны судов в обмене не участвовали.
Напомним, российское судно «Норд» с десятью крымчанами на борту было задержано в Азовском море 25 марта. Позже двум членам экипажа удалось вернуться на родину через Беларусь. Семеро были сняты с рейса в Минск. Против капитана Горбенко возбудили уголовное дело, обвинив его в нарушении порядка въезда на временно оккупированную украинскую территорию с целью причинения вреда государству (Украине). Грозящее ему наказание – до 5 лет лишения свободы.
Украинское судно ЯМК-0041 задержали в мае у берегов Крыма. Рыбаки нарушили запрет на вылов камбалы на шельфе. Против капитана Новицкого возбуждено дело о браконьерстве. Недавно он был освобожден из симферопольского СИЗО под подписку о невыезде. Судно по-прежнему находится в Крыму, на него наложен арест.
Об этом сообщила член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева на заседании комитета по регламенту.
Тимофеева отметила, что ситуацию с обменом держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее на границе Украины и Крыма состоялся обмен семи членов экипажа «Норда» на такое же количество украинских моряков, часть из которых входила в состав экипажа ЯМК. При этом капитаны судов в обмене не участвовали.
Напомним, российское судно «Норд» с десятью крымчанами на борту было задержано в Азовском море 25 марта. Позже двум членам экипажа удалось вернуться на родину через Беларусь. Семеро были сняты с рейса в Минск. Против капитана Горбенко возбудили уголовное дело, обвинив его в нарушении порядка въезда на временно оккупированную украинскую территорию с целью причинения вреда государству (Украине). Грозящее ему наказание – до 5 лет лишения свободы.
Украинское судно ЯМК-0041 задержали в мае у берегов Крыма. Рыбаки нарушили запрет на вылов камбалы на шельфе. Против капитана Новицкого возбуждено дело о браконьерстве. Недавно он был освобожден из симферопольского СИЗО под подписку о невыезде. Судно по-прежнему находится в Крыму, на него наложен арест.
- Использованы фотографии:
- Погранслужба Украины, РИА Новости/ФСБ РФ
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