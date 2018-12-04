Поставками оружия в Амазонию США готовят вторжение в Венесуэлу?
Российский офис «CST command» (негосударственная организация по борьбе с государственным терроризмом) сообщает, что только что получено подтверждение данных о том, что военно-транспортные самолёты США, приземлявшиеся в Манаусе (Бразилия, штат Амазония) в июле 2018 года, действительно осуществляли поставку вооружения.
Источники в Манаусе сообщили, что это было «оружие для ведения боевых действий в сельве». Количество оружия, а также его характер, не уточняются.
Ранее в бразильской прессе звучали предположения о секретных поставках вооружения из США в Манаус упомянутыми самолётами С130 и C17, что воспринималось в Бразилии с явной тревогой. Амазония, являющаяся приграничным с Венесуэлой штатом, является наиболее удобным плацдармом для гипотетической подготовки вторжения в Боливарианскую республику.
В начале октября текущего года США подарили Бразилии 96 бронемашин — 56 самоходных гаубиц M109 и 40 полевых артиллерийских установок M992.
По данным министерства обороны Бразилии ещё 32 единицы M109 Соединённые Штаты обещали "пожертвовать" Бразилии в начале 2019 года.
Источники в Манаусе сообщили, что это было «оружие для ведения боевых действий в сельве». Количество оружия, а также его характер, не уточняются.
Ранее в бразильской прессе звучали предположения о секретных поставках вооружения из США в Манаус упомянутыми самолётами С130 и C17, что воспринималось в Бразилии с явной тревогой. Амазония, являющаяся приграничным с Венесуэлой штатом, является наиболее удобным плацдармом для гипотетической подготовки вторжения в Боливарианскую республику.
В начале октября текущего года США подарили Бразилии 96 бронемашин — 56 самоходных гаубиц M109 и 40 полевых артиллерийских установок M992.
По данным министерства обороны Бразилии ещё 32 единицы M109 Соединённые Штаты обещали "пожертвовать" Бразилии в начале 2019 года.
- Использованы фотографии:
- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/10/10/exercito-recebe-doacao-de-96-blindados-dos-estados-unidos.htm
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