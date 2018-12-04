ОСК испытает модели анаэробных двигателей в море
Лабораторные модели анаэробных (воздухонезависимых) двигателей для подлодок уже построены и в скором времени будут испытаны в море, передает РИА Новости сообщение главы ОСК Алексея Рахмановва.
Главное преимущество этих энергетических установок – увеличение скрытности подводной лодки, которая может оставаться под водой без всплытия для подзарядки батарей.
По словам Рахманова, инженерами разработаны и построены в виде лабораторной модели две разные концепции.
Глава ОСК отметил, что уже завершенные этапы испытания дали положительный результат:
Разработка установок ведется в двух КБ – «Рубине» и «Малахите».
Рахманов также сообщил о принятом решении доработать корпус БДК проекта 1711 типа «Иван Грен», который станет «более обитаемым». Однако второй корабль серии «Петр Моргунов» достроят лишь с незначительными поправками.
Полностью изменения будут реализованы при строительстве следующих БДК. Планируется построить еще два или три таких корабля. Сейчас корпорация ожидает решения ВМФ.
Кроме того, специалисты ОСК создали универсальный проект экспедиционного судна, который будет совмещать несколько функций, в том числе функции вертолетоносца, авианосца и десантного корабля.
Главное преимущество этих энергетических установок – увеличение скрытности подводной лодки, которая может оставаться под водой без всплытия для подзарядки батарей.
По словам Рахманова, инженерами разработаны и построены в виде лабораторной модели две разные концепции.
Задача на сегодняшний день – поместить лабораторную модель в прототип подлодки и начать испытания в реальной среде с учетом ограничений и давления,сказал он.
Глава ОСК отметил, что уже завершенные этапы испытания дали положительный результат:
Всё что надо – заводится, всё что надо – генерируется, всё что надо – расщепляется.
Разработка установок ведется в двух КБ – «Рубине» и «Малахите».
Рахманов также сообщил о принятом решении доработать корпус БДК проекта 1711 типа «Иван Грен», который станет «более обитаемым». Однако второй корабль серии «Петр Моргунов» достроят лишь с незначительными поправками.
Полностью изменения будут реализованы при строительстве следующих БДК. Планируется построить еще два или три таких корабля. Сейчас корпорация ожидает решения ВМФ.
Кроме того, специалисты ОСК создали универсальный проект экспедиционного судна, который будет совмещать несколько функций, в том числе функции вертолетоносца, авианосца и десантного корабля.
- Использованы фотографии:
- ОСК, http://www.aoosk.ru
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