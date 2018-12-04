Первый образец легкого перспективного Ил-112 "перетяжелили"
Первый опытный образец перспективного военно-транспортного самолета Ил-112, который уже вышел на этап аэродромных испытаний, получился перетяжелённым. Комплексный план по снижению массы самолета утвержден правительством России, сообщает "РГ" со ссылкой на материал "Красной звезды".
Как пояснил главный конструктор ПАО "Ил", дважды Герой Социалистического Труда Николай Таликов самолет получился тяжелым по объективным причинам - в авиационную промышленность пришло новое поколение конструкторов, которое значительно слабее предыдущих по причине потери популярности технических ВУЗов. Молодые инженеры ОКБ им. Ильюшина предложили новый метод проектирования зализа крыла и фюзеляжа, но до конца справиться с поставленной задачей не смогли, самолёт получился перетяжелённым.
В итоге созданный самолет не соответствует тактико-техническому заданию. Для исправления был принят комплексный план, согласно которому будет снижен вес вторичных конструкций самолета, не влияющих на прочность, а также внедрение композитов в конструкцию самолета.
Главный конструктор рассказал, что не трогая силовой конструкции, в самолете будут заменены некоторые элементы, и в итоге самолет будет соответствовать заложенным характеристикам: дальность полета в 1200 км, грузоподъемность 5 тонн и возможность взлета и посадки на аэродромы 3-й категории. Первый экземпляр самолета переделывать не будут, он останется "перетяжеленным".
Новый Ил-112 заменит в Минобороны самолеты Ан-26, у которых подходит к концу срок эксплуатации.
Как пояснил главный конструктор ПАО "Ил", дважды Герой Социалистического Труда Николай Таликов самолет получился тяжелым по объективным причинам - в авиационную промышленность пришло новое поколение конструкторов, которое значительно слабее предыдущих по причине потери популярности технических ВУЗов. Молодые инженеры ОКБ им. Ильюшина предложили новый метод проектирования зализа крыла и фюзеляжа, но до конца справиться с поставленной задачей не смогли, самолёт получился перетяжелённым.
В итоге созданный самолет не соответствует тактико-техническому заданию. Для исправления был принят комплексный план, согласно которому будет снижен вес вторичных конструкций самолета, не влияющих на прочность, а также внедрение композитов в конструкцию самолета.
Главный конструктор рассказал, что не трогая силовой конструкции, в самолете будут заменены некоторые элементы, и в итоге самолет будет соответствовать заложенным характеристикам: дальность полета в 1200 км, грузоподъемность 5 тонн и возможность взлета и посадки на аэродромы 3-й категории. Первый экземпляр самолета переделывать не будут, он останется "перетяжеленным".
Новый Ил-112 заменит в Минобороны самолеты Ан-26, у которых подходит к концу срок эксплуатации.
- Использованы фотографии:
- https://aviation21.ru/
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