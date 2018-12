У России появится новый способ уничтожения «больших пушек»

Статья «Russia Might Have a New Way to Kill the Army's 'Big Guns'»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-might-have-new-way-kill-armys-big-guns-37522

2 декабря российский холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», официально объявил о завершении государственных испытаний перспективного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Теперь перед комплексом открывается дорога в войска, и уже в 2020 году первые серийные образцы поступят в армию. Буквально накануне новостей от производителя американское издание The National Interest опубликовало новую статью, в которой дало комплексу «Пенициллин» свою оценку.Статья под названием «Russia Might Have a New Way to Kill the Army's 'Big Guns'» («У России мог появиться новый способ уничтожения «больших пушек») была подготовлена Марком Эпископосом. Ее опубликовали 1 декабря в рубриках The Buzz и Security. По иронии судьбы, американский автор не смог вовремя узнать последние новости о комплексе «Пенициллин» и упомянуть их в своей статье.Статья начинается с упоминания событий недавнего прошлого. В августе этого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» российская государственная корпорация «Ростех» показала окончательный вариант своей передовой разработки в области артиллерийской разведки. Корпорация-разработчик считает, что ее новое изделие «Пенициллин» станет прорывом в сфере разведки для артиллерии – точно таким же, как одноименный антибиотик в медицине.Чтобы понять основные особенности российского «Пенициллина», американский автор предлагает рассмотреть «традиционные» средства артиллерийской разведки, используемые в настоящее время. Такие системы как американский комплекс разведки Hughes AN/TSQ-51 и шведско-норвежский ARTHUR (Artillery Hunting Radar) используют общие принципы работы. Они представляют собой радиолокаторы, способные определять траекторию летящего артиллерийского снаряда. На основании данных о траектории определяется скорость полета боеприпаса, а также рассчитывается точка его старта.М. Эпископос указывает, что радиолокационные станции артиллерийской разведки позволяют обнаруживать цели на относительно больших расстояниях – в первую очередь это относится к крупнокалиберным снарядам, хорошо отражающим радиосигналы. Современные РЛС также способны отслеживать беспилотные летательные аппараты. В то же время, подобные системы с определенным трудом засекают менее крупные цели. К примеру, минометные мины эффективно отслеживаются только на меньших дистанциях.Еще одной проблемой локатора разведки является возможность его обнаружения или подавления при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Эта проблема может решаться путем правильного выбора позиции для РЛС, на которой сокращается ее заметность для систем радиотехнической разведки и РЭБ противника. Наконец, противник может предпринять попытку подавления выявленного разведывательного локатора артиллерийским огнем.На этой ноте М. Эпископос переходит к рассмотрению российского комплекса разведки 1Б75 «Пенициллин». В состав этой системы входит крупная стабилизированная платформа, четыре звукотепловых «локатора», а также модуль оптико-электронного оборудования. Все эти средства обеспечивают обнаружение звуковых колебаний и кинетической энергии. Быстрой обработке данных и эффективному поиску объектов способствует наличие шести телевизионных и шести тепловизионных камер. При переходе в транспортное положение мачта с оптическими приборами складывается и ложится на базовую машину.По данным госкорпорации «Ростех», новый комплекс артиллерийской разведки при совместном использовании всех его штатных средств способен быстро и эффективно рассчитывать данные об угрозах. Огневая позиция артиллерии противника, расположенная на дистанции до 25 км от комплекса, выявляется в течение 5 секунд. Кроме того, комплекс способен оценивать точность стрельбы дружественной артиллерии и определять точку падения снарядов. Любопытно, что в этом абзаце автор The National Interests оставил ссылку на недавнюю статью «Военного обозрения», посвященную комплексу 1Б75.Звукотепловые датчики комплекса настолько чувствительны, что способны обнаружить даже хлопок закрывающейся двери. Как утверждает «Ростех», комплекс разведки максимально автоматизирован. Это позволяет снизить возможное негативное влияние «человеческого фактора».Комплекс «Пенициллин» не использует радиолокацию и электромагнитные волны, как другие современные средства артиллерийской разведки. В связи с этим российские военные и аналитики утверждают, что такой комплекс не может быть обнаружен разведкой противника и потому не подвержен ударам. Автор согласен с тем, что звукотепловому комплексу действительно не смогут помешать средства радиоэлектронной борьбы. Однако заявления «Ростеха» о невозможности его обнаружения еще следует изучить и подтвердить на практике.М. Эпископос напоминает о стремлении российских военных к «модульным инновациям» в разных сферах. В соответствии с такими планами и пожеланиями, комплекс «Пенициллин» должен быть совместим с любыми существующими и перспективными артиллерийскими системами. В подтверждение этого американский автор приводит слова российского военного эксперта Виктора Мураховского. Еще в июне прошлого года он говорил, что комплекс 1Б75 «будет сопрягаться с автоматизированными комплексами управления огнем артиллерии, которые имеют сегодня почти все артиллерийские системы». За счет этого можно получить двух- или трехкратное сокращение времени наведения на назначенную цель в сравнении с ручными средствами управления.Автор напоминает, что комплекс «Пенициллин» был впервые представлен в пресс-релизе «Ростеха» в 2017 году. Тогда организация-разработчик утверждала, что новая система разведки проходит государственные испытания и приближается к их завершению. Серийное производство такой техники планировалось начать в январе 2019 года. Разработка проекта осуществлялась Научно-исследовательским институтом «Вектор» (г. Санкт-Петербург), входящим в состав государственной корпорации «Ростех». На момент написания статьи для The National Interest какие-либо сведения о стоимости новой техники или о возможности ее поставок зарубежным заказчикам отсутствовали.М. Эпископос подводит итоги, сравнивая новый звукотепловой комплекс разведки с «традиционными» радиолокационными системами. Он указывает, что дальность обнаружения любых снарядов «Пенициллином» одинакова – 25 км. В отличие от него, радиолокационные станции показывают разные дистанции обнаружения летящей цели. Дальность обнаружения зависит от размеров цели и силы отражаемого сигнала. Разведывательная система, не демаскирующая себя излучением, имеет очевидные преимущества перед другими средствами аналогичного назначения. В частности, звукотепловая методика разведки должна показывать большую эффективность при отслеживании малоразмерных артиллерийских снарядов – таких как минометные мины.Тем не менее, автор The National Interest пока сомневается в соответствии реальных возможностей комплекса рекламным заявлениям. Пока не вполне ясно, как ограниченная дальность обнаружения «Пенициллина» скажется на особенностях его применения в войсках. Остается вопрос: сможет ли этот комплекс стать чем-то большим, чем дополнением к существующим системам разведки. Соответственно, остаются сомнения в том, что 1Б75 «Пенициллин» действительно сможет стать революцией в своей области, как утверждают его создатели.***Буквально на следующий день после публикации статьи «Russia Might Have a New Way to Kill the Army's 'Big Guns'» появилось новое сообщение о ходе проекта 1Б75 «Пенициллин». Холдинг «Росэлектроника» из состава «Ростеха», в состав которого входит НИИ «Вектор», сообщил о завершении государственных испытаний новой разведывательной системы. В ближайшем будущем должно начаться производство серийной техники. На 2020 год запланирована передача двух первых образцов заказчику.К настоящему времени «Ростех» и министерство обороны успели опубликовать довольно много данных о комплексе «Пенициллин», его составляющих, функциях и характеристиках. В частности, процесс работы комплекса демонстрировался в одной из телепередач. Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки нового типа предназначается для обнаружения огневых позиций вражеских орудий, а также для корректировки стрельбы дружественных батарей. В комплексе используются принципиально новые компоненты и принципы работы, отличающие его от существующих систем.Опытные образцы системы 1Б75 были построены на четырехосном полноприводном шасси КамАЗ-63501, обеспечивающим высокую подвижность и скорость выхода на рабочую позицию. Вся аппаратура размещена в кузове фургоне и дополнительных отсеках за его пределами. В частности, на машине имеется подъемная мачта с оптико-электронным модулем. Основными элементами «Пенициллина» являются звукоприемники, устанавливаемые на грунте, оптико-электронный модуль на подъемной мачте, а также приборы для обработки поступающих данных.Четыре звукоприемника устанавливаются на грунте на удалении от машины и предназначаются для обнаружения звуковых колебаний от выстрела орудия противника или разрыва снаряда. Разница во времени прохождения звуковой волны к разным приемникам используется для фиксации источников колебаний и определения направления на них. Оптико-электронный модуль «Пенициллин-ОЭМ», включающий по шесть теле- и тепловизионных камер, производит обнаружение дульной вспышки или разрыва боеприпаса. На основе данных со звуковых и оптических систем электроника рассчитывает направление и дальность до цели, а затем определяет ее координаты.По данным «Росэлектроники», новый комплекс разведки способен находить огневые позиции с артиллерийскими орудиями и ракетными комплексами противника на дистанциях до 25 км. Далее осуществляется выдача целеуказания своей артиллерии. Параллельно может осуществляться корректировка огня последней. Имеющиеся средства радиосвязи позволяют комплексу 1Б75 находиться в 40 км от артиллерийской батареи. Одновременно обслуживается одна батарея; возможна поочередная работа с несколькими батареями дивизиона.О существовании комплекса «Пенициллин» было объявлено в марте 2017 года. Впоследствии опытный образец и макеты демонстрировались на российских военно-технических выставках. К моменту появления первых открытых сообщений комплекс 1Б75 успел выйти на испытания. Позже уточнялось, что испытания должны завершиться в ближайшее время, и в 2019 году комплекс пойдет в серию. Согласно последним сообщениям, первые образцы новой техники поступят в войска в 2020 году.Согласно разным оценкам и официальным заявлениям организаций-разработчиков, звукотепловой комплекс артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», использующий необычные методы работы, имеет серьезные преимущества перед традиционными радиолокационными станциями схожего назначения. Комплекс способен решать поставленные задачи и выявлять огневые позиции противника, но при этом не имеет никаких специфических признаков, по которым его может выявить РТР и РЭБ.Марк Эпископос в своей статье задает важные вопросы о реальных перспективах комплекса «Пенициллин» и его способности потеснить в своей области имеющиеся РЛС. По всей видимости, ответы на такие вопросы уже были получены в ходе испытаний готовых образцов, но пока их нельзя оглашать. Как долго будет храниться эта тайна – неизвестно. Однако и без подобной информации ясно, что в нашей стране был создан уникальный комплекс артиллерийской разведки, и «большие пушки» вероятного противника оказываются под угрозой.