Другой ленд-лиз. Армейский грузовик International M-5H-6

Corbitt 168 FD8

Marmon-Herrington TL29

ГАЗ-ААА

ЗИС-6

Героя сегодняшней статьи достаточно сложно было увидеть даже в период Великой Отечественной войны, даже несмотря на то, что в СССР по ленд-лизу было направлено более 3000 (3100) этих автомобилей. Даже сами производители этих автомобилей часто путаются, определяя марку конкретно взятой машины.В ходе обсуждения предыдущих материалов уже возникал вопрос о некоторой "похожести" автомобилей одного класса, но разных производителей. Причина путаницы проста: производители, выполняя требования военных, умышленно шли на унификацию военной техники в целях её скорейшего выпуска. И в этом они были совершенно правы.Не последнее слово в такой унификации сыграла и величина заказов. При всей своей мощи американский автопром не мог силами какой-либо одной фирмы полностью закрыть военные заказы. Необходимо было не только удовлетворить потребности американской армии и корпуса морской пехоты, но и обеспечить техникой союзников.И случилось то, что мы обычно связываем не с капитализмом, а с социализмом. Сработала система кооперации.Автоконцерны отказались от производства части узлов и комплектующих автомобилей и стали использовать в своих конструкциях узлы и агрегаты других фирм.Но вернемся к герою нашего рассказа. Армейский грузовик International M-5H-6.Для начала расшифруем само название этого грузовика. В этом индексе M — «military», машина военного назначения, «5» — грузоподъемность в 5000 фунтов (2250 килограммов, 2 с половиной американских тонны), «6» — число ведущих колес, то есть 6х6.International, соответственно, название фирмы-производителя. Кстати, в это трудно поверить, но этот производитель известен своей продукцией уже почти 200 лет! Фирма является одной из старейших автомобильных фирм мира.А историю свою International ведет от сельскохозяйственных машин, созданных механиком-самоучкой ещё в 1831 году.Фирма "Мак-Кормик" (по имени создателя Cyrus McCormick) объединившись с конкурентом, фирмой Deering (1891 год), переименовалась в International Harvester Company. Дело было в 1902 году.Продукция этой фирмы маркировалась не только полным наименованием, но и просто International и даже аббревиатурой IHC (позднее просто IH). А первые образцы автомобилей этой фирмы, созданные в 1905 году, массово выпускались только с 1907 года, и это были... багги! То есть небольшие автотележки, предназначенные для перевозки 2-3 человек (или 300-350 кг груза) по пересеченной местности. Автомобильное отделение фирмы находилось в городе Акрон, штат Огайо.Для нашего героя "братьями-близнецами" являются сразу два автомобиля. Это Corbitt 168 FD8 и Marmon-Herrington TL29. Автомобили никакого отношения к фирме IHC не имеют, но в своих разработках используют те же комплектующие. И именно эти автомобили чаще всего назовут американцы, если увидят в музее России или Китая International M-5H-6.Дело в том, что в американской армии этих автомобилей было немного. Причина? Банальная. Стоимость автомобилей. International M-5H-6 — машина дорогая. По сравнению с аналогичным грузовиком GMC этот автомобиль стоил на 20-25% дороже.Отсюда и отказ американских военных от покупки IHC и огромное желание поставлять эти автомобили союзникам. Особенно в СССР и Китай. Хотя в самой американской армии автомобили International M-5H-6 появились в 1942 году и получили номера от W460525 до W461024.Согласно заключенному договору, СССР заказал в США 3000 автомобилей с колесной формулой 6х4, без лебедки и переднего ведущего моста. Именно такие автомобили в подавляющем большинстве мы и видим сегодня в различных музеях.Гражданское прошлое International повлияло и на военную судьбу этих грузовиков. Как ни парадоксально это звучит, но в Советском Союзе автомобили более известны как специализированные. Самый часто приводимый пример применения американских грузовиков — снегоочистители.Советские аэродромы чистили американские автомобили. FWD, Ford, Dodge, International M-5H-6 или Chevrolet, оснащенные шнеко-роторными очистителями Snogo. При ширине 2650 миллиметров очиститель Snogo мог расчищать полосу до 2500 миллиметров. Толщина снежного покрова, расчищаемого очистителем Snogo, должна была находится в пределах от 0,5 до 2 метров.Рассказ об автомобиле нельзя ограничивать географически. Автомобильная техника быстро меняется в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика. Да и новейшие разработки фирм — поставщиков комплектующих, играют огромную роль.Разберем поподробнее сам автомобиль и его модификации.Грузовик имел колесную формулу 6х4 и 6х6, стальную или тропическую кабину (со складным брезентовым верхом), радиатор и фары защищала решетка, а перед радиатором могла устанавливаться лебедка. Кстати, если вспомнить советские КрАЗы первых выпусков, то вы легко найдете американскую решетку на фарах...Как и для многих американских грузовиков, главное назначение International M-5H-6 — тягач. Машина. предназначенная для буксирования артиллерийских орудий. В частности, 76-мм орудия. Отсюда достаточно короткая база шасси — 3785 мм. И вполне предсказуемая модернизация — увеличение длины базы для установки кузова. Длинная база International — 4293 мм.Отличить короткую базу от длинной достаточно просто. Эту особенность и сегодня используют многие производители автомобилей. Весь секрет в запасных колесах. На короткой базе колеса крепились за кабиной. Длинная же база давала возможность расположить запасные колеса под кузовом с правой стороны.Обе модификации грузовика оборудовались идентичными кузовами, практически неотличимыми внешне. Разница была только в габаритах. Для короткобазных машин использовался кузов 2750 мм, а для длиннобазных — 3650 мм. Оба типа кузовов были металлическими и производились одной фирмой — Galion Allsteel Body Co в городе Галион, штат Огайо.Первые International M-5H-6 оснащались шестицилиндровым карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения FBC-318B объемом 5205 куб. см и мощностью 100 лошадиных сил.Позже по заказу Корпуса морской пехоты США двигатель заменили на FBC-361B. Однако и этот двигатель в 1942-43 годах был заменен на RED-361B.Так же машина получила в ходе модернизации новую раздаточную коробку (фирма Thornton Tamdem Co. из Детройта), полностью новую тропическую кабину с мягким верхом, дополнительный топливный бак на 80 литров. Были увеличены шины до 8,5х20. Машины оснащались 4,5-тонной лебедкой Heil 125-IH или Tulsa 18Y.Машина настолько понравилась корпусу морской пехоты, что U.S.Marine Corps заказал 34 525 таких грузовиков! А вслед за корпусом 5 562 машины заказал военно-морской флот США (U.S.Navy). К чести компании, заказ был выполнен полностью ещё до окончания войны.Даже сегодня, правда, не в армии, можно увидеть множество International M-5H-6 в самых невероятных модификациях. Да, машина "ушла со службы" достаточно давно. В 1952 году американской армией был стандартизирован другой грузовик- International М41.Но и на "гражданке" ещё бегают самосвалы на этом шасси, эвакуационно-ремонтные машины, автоцистерны на 2800 литров, седельные тягачи и автомастерские. Немного, но есть.Просто когда-то U.S.Navy дополнительно заказал у International 2 210 грузовых шасси для специальных машин, таких, как укладчики телефонного кабеля, машины по обслуживанию нефтяных скважин, пожарных, спасательных машин, передвижн6ых радио фургонов и станочных мастерских. А доморощенные мастера оценили качество этих машин, и...Мы не станем рассказывать, что умеют делать в Америке с теми машинами, которые «заехали».В целом же, говоря о качестве этих грузовиков, даже о необходимости таких машин для СССР первых лет войны, стоит помнить, что все, в том числе и американцы, находились в некотором "шоке" от войны. Перестраивать производство приходилось в рекордные сроки.Фирмы-производители, достаточно быстро реагируя на спрос со стороны армии, действительно совершали невероятное. Даже неудачные технические решения со временем доводились до ума. Но на первых этапах войны, ценой большой крови, больших потерь в технике, они свою положительную роль все же сыграли.Ну и традиционные технические характеристики героя материала:Масса автомобиля: 5 260 кгГабариты: 4,3 х 2,6 х 2,37 мДвигатель: 6-цилиндровый, карбюраторныйМощность: 100-126 лошадиных силГрузоподъемность: 2 250 кгМаксимальная скорость: 67 км/чРасход топлива: 42 литра на 100 кмПроизведено: более 30 000 единицПоставлено в СССР: около 3 000 единиц.Что можно сказать в плане сравнения? Достойный соперник нашим ГАЗ-ААА и ЗиС-6. Первый уступал в грузоподъемности (немного, но тем не менее), второй превосходил. Но ахиллесовой пятой советских грузовиков того времени были откровенно слабые двигатели.И ГАЗ-ААА с 50-сильным 4-цилиндровым, и ЗиС-6 с 73-сильным 6-цилиндровым двигателями значительно уступали в мощности американцу. Соответственно, заокеанский грузовик превосходил наших именно в плане проходимости, что, собственно, являлось одним из критериев для военного многоцелевого грузовика.Можно сказать так: достойные соперники, таскавшие все, что на них грузилось. Грузы, технику, пушки, реактивные минометы. Кто-то делал это лучше, кто-то хуже. Но делали они одно тяжелое дело.Не хотелось бы отдавать пальму первенства американцу, который производился силами нескольких концернов в довольно-таки тепличных условиях. И не стоит забывать о том, что наши грузовики собирались не в самое лучшее для этого время, не самым обученным персоналом.Военные дороги были для всех одни.