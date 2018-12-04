Названа причина смерти командующего 5-м флотом ВМС США в Бахрейне

Мы потрясены произошедшим. Вице-адмирал Стирни был волевым человеком, выдающимся морским офицером.

Стала известна причина смерти командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни. Напомним, что его тело было обнаружено в Манаме (Бахрейн) – в месте расположения штаба командования Пятым флотом.Руководство военно-морским операциями США опубликовало заявление, в котором говорится, что вице-адмирал Стирни покончил с собой. По словам главы ведомства военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона, в военно-морских силах «потрясены случившимся».Из заявления:Известно о том, что в Манаме работает специальная комиссия, которая разбирается в произошедшем. Опрашиваются представители штаба, сотрудники дипломатической миссии США в Бахрейне.Никаких иных подробностей, проливающих информационный свет на произошедшее в штабе Пятого флота ВМС США в Бахрейне, не приводится.Нужно отметить, что командование вверенным флотом Скотт Стирни принял чуть больше полугода назад. Сам Стирни был морским лётчиком. На флоте Стирни, как пишут американские СМИ, был уважаемым человеком. Ни о каких взысканиях в отношении вице-адмирала за то время, пока она командовал Пятым флотом, не сообщалось. В октябре ему исполнилось 58 лет.