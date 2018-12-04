НАТО призывает Россию отпустить моряков и вернуть катера Украине

Я сейчас не стану углубляться в правовые аспекты, где и как был произведен захват. По мнению Североатлантического совета, это было сделано без оснований применения силы

У нас больше 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого

НАТО не видит оправданий применения Россией военной силы в Азовском море, заявил на брифинге для иностранных журналистов чиновник НАТО, при этом уклонившись от ответа на вопрос, знаком ли альянс с данными российской стороны о событиях в Керченском проливе.Проводивший брифинг чиновник предпочел не вдаваться в правовые детали задержания украинских кораблей, заявив, что альянс не оправдывает применения военной силы в отношении украинских кораблей и моряков. Он призвал Москву деэскалировать ситуацию в Азовском море, отпустив на свободу украинских моряков и вернув Киеву военные катера.- заявил чиновник.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс уже увеличил "присутствие в Черном море" и продолжит оказывать содействие Украине. Он опять призвал немедленно освободить украинских моряков и корабли, а также "предоставить свободу навигации".Между тем, в Киеве уже начали задумываться, на кого бы могли они могли обменять задержанных Россией моряков. Занимающий должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко предложил обменять моряков на кого-то из "трехсот человек, задержанных на Украине за антигосударственную деятельность".- заявил Луценко, при этом недоумевая, почему Москва никак не хочет идти на обмен одних украинских граждан на других украинских граждан.