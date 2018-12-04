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Киев объявил в розыск причастных к задержанию украинских моряков

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После задержания российскими пограничниками украинских моряков в Керченском проливе, в Киеве приняли решение возбудить в отношении россиян уголовные дела и объявить их в розыск. Как сообщили в генеральной прокуратуре Украины, в розыск на данный момент объявлены восемь человек, виновных, по мнению Киева, в захвате кораблей в Керченском проливе.

Киев объявил в розыск причастных к задержанию украинских моряков



Киев подозревает в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) и частью 2 статьи 28 (преступление по предварительному сговору), вице-адмирала, замруководителя пограничной службы ФСБ России Геннадия Медведева, контр-адмирала, начальника крымского пограничного управления ФСБ Сергея Станкевича, капитанов первого ранга Руслана Ромашкина и Андрея Шеина, капитанов второго ранга Алексея Шатохина и Алексея Саляева, капитанов третьего ранга Андрея Шипицына и Сергея Щербакова. Кроме этого, Шипицыну вменяется покушение на убийство украинских моряков.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, в ближайшее время Киев объявит в розыск еще 10 человек, также причастных к "незаконному задержанию украинских граждан". В генрокуратуре Украины сообщили о том, что "уже собраны 17-ь томов с доказательствами российской агрессии против ВМС Украины".
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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