О возможной капитуляции Москвы
Военно-стратегическая ситуация продолжает быстро и весьма энергично ухудшаться. «Мировое сообщество» давит Москву по всем направлениям, назначив «обителью зла», виновной во всех грехах. Идёт уже открытая подготовка интервенции НАТО и США в Россию. А в самой России либералы-западники делают всё возможное и невозможное, чтобы новыми «реформами» добить общество и страну, вызвать обвал и смуту, то есть готовя почву для агрессии Запада.
Мелкую военную провокацию украинского олигархического и колониального режима Порошенко, которая привела к новым геополитическим проблемам Москвы, следует рассматривать как часть четвертой мировой войны (третьей мировой была т. н. холодная война, завершившаяся гибелью СССР и соцлагеря), начавшейся в 2013 году, когда был сделан ход по созданию «Халифата», то есть открыт Ближневосточный фронт мировой войны. Сама мировая война развязана, как и предыдущие, с целью получить полный контроль над планетой, человечеством, создания «нового мирового порядка», глобальной кастовой, неорабовладельческой цивилизации. Ныне она видится в облике цифрового, электронного концлагеря. С погружением выживших после войны и прочих потрясений людей в виртуальный морок. Это задача-максимум.
Глобальная «элита»-мафия ещё в 1960-1970-е годы пришла к выводу, что глобальный биосферно-экологический кризис, кризис западного и библейского проекта, капитализма и общества потребления и самоуничтожения можно преодолеть только путем «перезагрузки матрицы». Ошибки хозяев Запада привели к потере устойчивости управления. Ошибки же были вызваны концепцией жизнеустройства. В основе западного проекта несправедливая, безнравственная (в понятиях христианства – сатанинская) концепция жизни вопреки Божьему Промыслу. В её основе поклонение «золотому тельцу», материализм, гедонизм – жизнь ради удовольствий и наслаждений и звериный эгоизм. Это философия, в которой «человек человеку волк», «после нас хоть потоп», «живем один раз», поэтому необходимо «брать от жизни всё».
Свою порочную психику представители глобальной мафии менять не собираются, и потому решили, что глобальный кризис можно остановить, не меняя самой несправедливой концепции управления и порожденной ею порочной «массовой» культуры. Для этого необходимо сократить потребление ресурсов планеты за счёт сокращения её народонаселения до 1-2 млрд. человек (или даже нескольких сотен миллионов) путем развязывая непрерывных войн, восстаний, революций, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, геноцида с помощью испорченной, искусственной пищи, табака, алкоголя, лекарств и пр. Одновременно сократить потребление подавляющей части человечества, сохранив при этом сверхпотребление, деградационно-паразитические потребности «элиты». Угроза экологической катастрофы устраняется за счёт сокращения «лишних людей», потребления, революции в производстве (сокращение объемов производства и перевод на новые технологии), а также путем уничтожения основных запасов оружия массового поражения – химического, биологического и ядерного оружия.
Таким образом, глобальная мафия желает сохранить своё господство и существование, создав устойчивый миропорядок, с разделением людей на господ-«избранных», которым доступны все знания, новые технологии и сверхпотребление, и «двуногие орудия», рабов, обслуживающих потребности хозяев.
Программа-минимум глобальной мафии – это решение «русского вопроса». Уничтожение тысячелетнего геополитического врага – русской цивилизации и русского суперэтноса. Это честно признал видный представитель и идеолог западной элиты, ярый враг СССР-России Збигнев Бжезинский: «Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой». И далее: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».
Провокация в Азовском море стала очередным звеном в деле превращения России в «русский Мордор», «обитель зла», а русских в «агрессоров, оккупантов и пиратов». Один за другим поступают информационные сигналы-знаки в деле давления Запада на военно-политическое руководство России и лично В. Путина. Травля русских спортсменов, допинговые скандалы; химические, ракетные и авиационные атаки в Сирии; атаки на Донбасс; погибшие русские самолеты — катастрофа A321 над Синайским полуостровом в 2015 году, ставшая самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации (224 погибших), катастрофа Ту-154 Минобороны возле Сочи в 2016 году, когда погиб коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (всего погибло 92 человека); в 2018 году в Сирии погибли Ан-26 над Хмеймимом (39 человек) и Ил-20 (15 человек); заявления о «русском вмешательстве» в выборы в США и других странах, кибератаках; «дело Скрипалей»; всё более усиливающиеся санкционные давление по поводу «оккупации Крыма», якобы химической атаки в Англии и т. д.
Одновременно США, блок НАТО практически открыто готовятся к интервенции в Россию. Западная военная машина, изначально направленная против России-СССР, вовсю осуществляет стратегическое развертывание на западном стратегическом направлении. Плюс угроза Японии, которая также усиленно проводит милитаризацию и восстанавливает наступательный, ударный потенциал и США на Дальнем Востоке. НАТО и США усиливают военный потенциал в Европе: восстанавливают прежде расформированные, сокращенные части, развертывают новые; усиливают потенциал ВВС и ПВО-ПРО; проводят масштабные учения, явно направленные против «русской угрозы»; на базы и склады массами завозят боевую технику, снаряжение, боеприпасы, чтобы можно было быстро развернуть новые части и снабжать уже имеющиеся; быстрыми темпами модернизируют транспортную инфраструктуру для обеспечения быстрого и бесперебойного движения войск и их снабжения; проводят сбор разнообразных разведданных о будущем театре боевых действий и т. д.
Понятно, что открытой, большой войны не будет, этому мешает ядерное оружие России. Запад, с одной стороны, оказывает военно-политическое, психологическое давление на Москву. Мол, не надо резких движений. С другой стороны, это подготовка к интервенции по образцу 1918-1920 гг., когда «пятая колонна» (либералы-западники, олигархи, компрадорская буржуазия) устроит дворцовый переворот по образцу февраля-марта 1917 года. Как мы знаем из истории 1917 и 1991 гг., даже сильная армия не может спасти страну от измены выродившейся «элиты». А российские западники, судя по буквально валу разрушительных последних «реформ», призваны сыграть ключевую роль в новой «перестройке» России. Силовое же прикрытие окончательной «оптимизации» России и русского народа и будут играть интервенты. Отсюда и лихорадочная военная подготовка, время уже назначено: 2019-2020 гг. Натовцы не рассчитывают на крупномасштабные боевые действия – это будет интервенция в охваченную смутой страну. Они собираются проводить демилитаризацию России, давить отдельные очаги сопротивления, защищать новых керенских и горбачевых, брать под контроль ядерный арсенал, атомные и другие важные объекты и пункты.
Всё это направлено на подавление воли руководства страны, на системную изоляцию России при помощи информационного, политико-дипломатического, экономического, военно-террористического давления. Россию отсекают от её потенциальных союзников в Европе (Германии), фокусируют информационную повестку на «оккупации Крыма» и «агрессивности русских бандитов и пиратов» на Черном и Азовском морях. Неудивительно, что возможная преемница Меркель, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила «взять на себя больше ответственности во внешней политике», больше тратить на оборону от России и закрыть порты Европы и Америки для российских судов до разрешения ситуации на Украине. То есть сдачи Донбасса и Крыма.
Россию выставляют как «Мордор», «империю зла» — террористическое, мафиозное государство, разбойника и пирата, который захватывает чужие земли, корабли и даже не останавливается перед применением оружия массового поражения (Сирия и Англия). Киевский режим играет в этой большой игре роль «тарана», самоубийцы, который постоянно повышает ставки. Очевидно, что далее масштабы провокаций против России в районе Крыма и на Донбассе только вырастут. За несколько лет Киев подготовился к короткой (для длительной нет ресурсов), но ожесточенной схватке, которая станет запалом для ещё более масштабного давления «мирового сообщества». Война окончательно убьет Украину, но станет детонатором и для дальнейшей дестабилизации и крушения РФ.
Таким образом, Москва и лично В. Путин в условиях уже идущей четвертой мировой войны, которую большинство обывателей не видит, поставлены перед «вилкой»: либо полномасштабная мобилизация, новая индустриализация, великая чистка — новая опричнина, возвращение на русский путь развития (справедливая концепция жизнеустройства, отказ от общества потребления и истребления), война за воссоединение всех русских земель в едином русскому государстве с восстановлением нового Союза (СССР-2, Русский союз) с полномасштабным противостоянием с Западом, угрозой на Востоке (Япония и Китай) и глобальном Юге («Халифат», падение Центральной Азии в хаос); либо капитуляция перед Западом.
Очевидно, что привыкшая к торговле Западом и Востоком компрадорская, олигархическая, плутократическая и прозападная «элита» (у которой капиталы, семьи, дети и интересы на Западе) склоняется к стратегической капитуляции. Отсюда идущие как из рога изобилия всевозможные «реформы» по развалу и дальнейшему уничтожению народа и страны: «оптимизация» школы и деревни, перевод здравоохранения в режим оказания «медицинских услуг», лишение миллионов людей пенсий, всевозможные новые налоги и поборы и т. д. и т. п. Плюс посыпавшиеся высказывания всевозможных «новых дворян» и господ о том, что «государство вам ничего не должно».
На Востоке капитуляция будет оформлена как заключение «долгожданного» мирного договора с Японией с передачей ей части Курил. Уже сейчас этот поступок показывают как «дипломатическую победу» Москвы. Хотя, по сути, это очередной пересмотр итогов Второй мировой войны и предательство Великой победы, в том числе и над Японией. Не считая военных и экономических потерь.
На Западе это будет капитуляция в Малороссии, с её окончательным распадом и утратой возможности воссоединения русских земель. Возможно, что Запад осуществит проект «Новая Хазария» — с отделением южных областей Украины, с ядром в Крыму. В перспективе возможно присоединение к «Новой Хазарии» части российского Юга.
На Юге капитуляция будет оформлена под лозунгом евразийской интеграции, с переходом под протекторат Китая (а за ним стоит часть глобальной элиты) Средней Азии, особенно Казахстана. Под контроль китайского «дракона» перейдут бывшие среднеазиатские республики, оформляя проект Нового шелкового пути (его сухопутной части) из Поднебесной в Европу.
Внутри страны капитуляция будет оформлена в виде дальнейшей либерализации, приватизации, оптимизации, реформирования ("перестройки-2"), то есть полномасштабного уничтожения страны и народа. Видимо, новый Горбачев — это Кудрин. Важное направление — разоружение, сокращение арсеналов оружия массового поражения и тяжелого вооружения. Очевидно, что после Курил возможны «выгодные сделки» и по другим территориям. Россию постепенно расчленят и сделают частью глобального Севера от Ванкувера до Владивостока. Свои доли получат Япония и Китай.
В итоге, если в самое ближайшее время Путин не решится на отчаянные меры по спасению цивилизации и народа и не уберет от властных рычагов либералов-западников, а также «новых дворян» с их проектом реставрации монархии, то «украинский таран» обрушит РФ вместе с Путиным. После этого капитуляция будет дополнена разоружением России, особенно ядерным, интервенцией НАТО, началом общего хаоса и смуты на территории русской цивилизации.
Мелкую военную провокацию украинского олигархического и колониального режима Порошенко, которая привела к новым геополитическим проблемам Москвы, следует рассматривать как часть четвертой мировой войны (третьей мировой была т. н. холодная война, завершившаяся гибелью СССР и соцлагеря), начавшейся в 2013 году, когда был сделан ход по созданию «Халифата», то есть открыт Ближневосточный фронт мировой войны. Сама мировая война развязана, как и предыдущие, с целью получить полный контроль над планетой, человечеством, создания «нового мирового порядка», глобальной кастовой, неорабовладельческой цивилизации. Ныне она видится в облике цифрового, электронного концлагеря. С погружением выживших после войны и прочих потрясений людей в виртуальный морок. Это задача-максимум.
Глобальная «элита»-мафия ещё в 1960-1970-е годы пришла к выводу, что глобальный биосферно-экологический кризис, кризис западного и библейского проекта, капитализма и общества потребления и самоуничтожения можно преодолеть только путем «перезагрузки матрицы». Ошибки хозяев Запада привели к потере устойчивости управления. Ошибки же были вызваны концепцией жизнеустройства. В основе западного проекта несправедливая, безнравственная (в понятиях христианства – сатанинская) концепция жизни вопреки Божьему Промыслу. В её основе поклонение «золотому тельцу», материализм, гедонизм – жизнь ради удовольствий и наслаждений и звериный эгоизм. Это философия, в которой «человек человеку волк», «после нас хоть потоп», «живем один раз», поэтому необходимо «брать от жизни всё».
Свою порочную психику представители глобальной мафии менять не собираются, и потому решили, что глобальный кризис можно остановить, не меняя самой несправедливой концепции управления и порожденной ею порочной «массовой» культуры. Для этого необходимо сократить потребление ресурсов планеты за счёт сокращения её народонаселения до 1-2 млрд. человек (или даже нескольких сотен миллионов) путем развязывая непрерывных войн, восстаний, революций, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, геноцида с помощью испорченной, искусственной пищи, табака, алкоголя, лекарств и пр. Одновременно сократить потребление подавляющей части человечества, сохранив при этом сверхпотребление, деградационно-паразитические потребности «элиты». Угроза экологической катастрофы устраняется за счёт сокращения «лишних людей», потребления, революции в производстве (сокращение объемов производства и перевод на новые технологии), а также путем уничтожения основных запасов оружия массового поражения – химического, биологического и ядерного оружия.
Таким образом, глобальная мафия желает сохранить своё господство и существование, создав устойчивый миропорядок, с разделением людей на господ-«избранных», которым доступны все знания, новые технологии и сверхпотребление, и «двуногие орудия», рабов, обслуживающих потребности хозяев.
Программа-минимум глобальной мафии – это решение «русского вопроса». Уничтожение тысячелетнего геополитического врага – русской цивилизации и русского суперэтноса. Это честно признал видный представитель и идеолог западной элиты, ярый враг СССР-России Збигнев Бжезинский: «Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой». И далее: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».
Провокация в Азовском море стала очередным звеном в деле превращения России в «русский Мордор», «обитель зла», а русских в «агрессоров, оккупантов и пиратов». Один за другим поступают информационные сигналы-знаки в деле давления Запада на военно-политическое руководство России и лично В. Путина. Травля русских спортсменов, допинговые скандалы; химические, ракетные и авиационные атаки в Сирии; атаки на Донбасс; погибшие русские самолеты — катастрофа A321 над Синайским полуостровом в 2015 году, ставшая самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации (224 погибших), катастрофа Ту-154 Минобороны возле Сочи в 2016 году, когда погиб коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (всего погибло 92 человека); в 2018 году в Сирии погибли Ан-26 над Хмеймимом (39 человек) и Ил-20 (15 человек); заявления о «русском вмешательстве» в выборы в США и других странах, кибератаках; «дело Скрипалей»; всё более усиливающиеся санкционные давление по поводу «оккупации Крыма», якобы химической атаки в Англии и т. д.
Одновременно США, блок НАТО практически открыто готовятся к интервенции в Россию. Западная военная машина, изначально направленная против России-СССР, вовсю осуществляет стратегическое развертывание на западном стратегическом направлении. Плюс угроза Японии, которая также усиленно проводит милитаризацию и восстанавливает наступательный, ударный потенциал и США на Дальнем Востоке. НАТО и США усиливают военный потенциал в Европе: восстанавливают прежде расформированные, сокращенные части, развертывают новые; усиливают потенциал ВВС и ПВО-ПРО; проводят масштабные учения, явно направленные против «русской угрозы»; на базы и склады массами завозят боевую технику, снаряжение, боеприпасы, чтобы можно было быстро развернуть новые части и снабжать уже имеющиеся; быстрыми темпами модернизируют транспортную инфраструктуру для обеспечения быстрого и бесперебойного движения войск и их снабжения; проводят сбор разнообразных разведданных о будущем театре боевых действий и т. д.
Понятно, что открытой, большой войны не будет, этому мешает ядерное оружие России. Запад, с одной стороны, оказывает военно-политическое, психологическое давление на Москву. Мол, не надо резких движений. С другой стороны, это подготовка к интервенции по образцу 1918-1920 гг., когда «пятая колонна» (либералы-западники, олигархи, компрадорская буржуазия) устроит дворцовый переворот по образцу февраля-марта 1917 года. Как мы знаем из истории 1917 и 1991 гг., даже сильная армия не может спасти страну от измены выродившейся «элиты». А российские западники, судя по буквально валу разрушительных последних «реформ», призваны сыграть ключевую роль в новой «перестройке» России. Силовое же прикрытие окончательной «оптимизации» России и русского народа и будут играть интервенты. Отсюда и лихорадочная военная подготовка, время уже назначено: 2019-2020 гг. Натовцы не рассчитывают на крупномасштабные боевые действия – это будет интервенция в охваченную смутой страну. Они собираются проводить демилитаризацию России, давить отдельные очаги сопротивления, защищать новых керенских и горбачевых, брать под контроль ядерный арсенал, атомные и другие важные объекты и пункты.
Всё это направлено на подавление воли руководства страны, на системную изоляцию России при помощи информационного, политико-дипломатического, экономического, военно-террористического давления. Россию отсекают от её потенциальных союзников в Европе (Германии), фокусируют информационную повестку на «оккупации Крыма» и «агрессивности русских бандитов и пиратов» на Черном и Азовском морях. Неудивительно, что возможная преемница Меркель, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила «взять на себя больше ответственности во внешней политике», больше тратить на оборону от России и закрыть порты Европы и Америки для российских судов до разрешения ситуации на Украине. То есть сдачи Донбасса и Крыма.
Россию выставляют как «Мордор», «империю зла» — террористическое, мафиозное государство, разбойника и пирата, который захватывает чужие земли, корабли и даже не останавливается перед применением оружия массового поражения (Сирия и Англия). Киевский режим играет в этой большой игре роль «тарана», самоубийцы, который постоянно повышает ставки. Очевидно, что далее масштабы провокаций против России в районе Крыма и на Донбассе только вырастут. За несколько лет Киев подготовился к короткой (для длительной нет ресурсов), но ожесточенной схватке, которая станет запалом для ещё более масштабного давления «мирового сообщества». Война окончательно убьет Украину, но станет детонатором и для дальнейшей дестабилизации и крушения РФ.
Таким образом, Москва и лично В. Путин в условиях уже идущей четвертой мировой войны, которую большинство обывателей не видит, поставлены перед «вилкой»: либо полномасштабная мобилизация, новая индустриализация, великая чистка — новая опричнина, возвращение на русский путь развития (справедливая концепция жизнеустройства, отказ от общества потребления и истребления), война за воссоединение всех русских земель в едином русскому государстве с восстановлением нового Союза (СССР-2, Русский союз) с полномасштабным противостоянием с Западом, угрозой на Востоке (Япония и Китай) и глобальном Юге («Халифат», падение Центральной Азии в хаос); либо капитуляция перед Западом.
Очевидно, что привыкшая к торговле Западом и Востоком компрадорская, олигархическая, плутократическая и прозападная «элита» (у которой капиталы, семьи, дети и интересы на Западе) склоняется к стратегической капитуляции. Отсюда идущие как из рога изобилия всевозможные «реформы» по развалу и дальнейшему уничтожению народа и страны: «оптимизация» школы и деревни, перевод здравоохранения в режим оказания «медицинских услуг», лишение миллионов людей пенсий, всевозможные новые налоги и поборы и т. д. и т. п. Плюс посыпавшиеся высказывания всевозможных «новых дворян» и господ о том, что «государство вам ничего не должно».
На Востоке капитуляция будет оформлена как заключение «долгожданного» мирного договора с Японией с передачей ей части Курил. Уже сейчас этот поступок показывают как «дипломатическую победу» Москвы. Хотя, по сути, это очередной пересмотр итогов Второй мировой войны и предательство Великой победы, в том числе и над Японией. Не считая военных и экономических потерь.
На Западе это будет капитуляция в Малороссии, с её окончательным распадом и утратой возможности воссоединения русских земель. Возможно, что Запад осуществит проект «Новая Хазария» — с отделением южных областей Украины, с ядром в Крыму. В перспективе возможно присоединение к «Новой Хазарии» части российского Юга.
На Юге капитуляция будет оформлена под лозунгом евразийской интеграции, с переходом под протекторат Китая (а за ним стоит часть глобальной элиты) Средней Азии, особенно Казахстана. Под контроль китайского «дракона» перейдут бывшие среднеазиатские республики, оформляя проект Нового шелкового пути (его сухопутной части) из Поднебесной в Европу.
Внутри страны капитуляция будет оформлена в виде дальнейшей либерализации, приватизации, оптимизации, реформирования ("перестройки-2"), то есть полномасштабного уничтожения страны и народа. Видимо, новый Горбачев — это Кудрин. Важное направление — разоружение, сокращение арсеналов оружия массового поражения и тяжелого вооружения. Очевидно, что после Курил возможны «выгодные сделки» и по другим территориям. Россию постепенно расчленят и сделают частью глобального Севера от Ванкувера до Владивостока. Свои доли получат Япония и Китай.
В итоге, если в самое ближайшее время Путин не решится на отчаянные меры по спасению цивилизации и народа и не уберет от властных рычагов либералов-западников, а также «новых дворян» с их проектом реставрации монархии, то «украинский таран» обрушит РФ вместе с Путиным. После этого капитуляция будет дополнена разоружением России, особенно ядерным, интервенцией НАТО, началом общего хаоса и смуты на территории русской цивилизации.
- Автор:
- Самсонов Александр
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