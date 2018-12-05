Армия Алжира — важный партнёр России в Северной Африке
В последние годы Россия все более активно заявляет о своих политических, военных и экономических интересах не только в Сирии, но и в странах Африканского континента, в первую очередь – в Египте и Ливии. Внимание отечественной и зарубежной прессы, в связи с этим, приковано к российско-египетским отношениям, к связям российского военного ведомства с ливийским фельдмаршалом Хафтаром. Между тем, как то забывается куда более значительный партнер России в Северной Африке – Алжир.
В отличие от Египта или Туниса, Алжир практически не посещают российские туристы. Но в структуре военно-промышленного экспорта России эта страна занимает одно из важнейших мест. Связи с Алжиром были установлены более полувека назад, еще в советское время. Тогда Советский Союз активно поддерживал борьбу алжирского народа за независимость, а затем, когда Алжир получил долгожданную свободу от Франции, стал помогать молодому государству в строительстве объектов инфраструктуры, в подготовке квалифицированных кадров и, разумеется, в военной сфере. При этом, в отличие от многих стран Африки, с Алжиром торговые связи не были прерваны и после распада Советского Союза.
В течение первой постсоветской четверти века, с 1991 по 2016 годы, Алжир приобрел у Российской Федерации оружие на общую сумму в 26 млрд долларов. То есть, Алжир занимает третье место в мире после Индии и Китая по объемам импорта российского вооружения. Уже одно это обстоятельство делает Алжир одним из важнейших стратегических партнеров нашей страны.
В 2006 году Россия поставила Алжиру военную технику и оружие на сумму в 7,5 млрд долларов. Это были 28 истребителей Су-30МКА, 16 учебно-боевых самолетов Як-130, три зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-2, 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»,185 танков Т-90С, 216 пусковых установок противотанковых комплексов «Корнет-Э», восемь систем высокоточного оружия «Краснополь» и две подводные лодки проекта 636М.
В 2011 г. Алжир купил у России 120 танков Т-90С, затем 16 16 истребителей Су-30МКА, в 2013 г. был заключен контракт на поставку 42 ударных вертолетов Ми-28Н и 6 транспортных Ми-26Т2, а в 2014 г. «Рособоронэкспорт» заключил с Алжиром соглашение о лицензионном производстве на алжирских предприятиях около 200 танков Т-90. Этот контракт, кстати, стал крупнейшим в мире экспортным контрактом на боевые танки.
Кроме того, в ноябре 2018 г. алжирская сторона обратилась к России с предложением о создании в Алжире совместного предприятия в сфере производства, ремонта и утилизации боеприпасов, а годом ранее было подписано соглашение о предоставлении алжирским вооруженным силам возможностей системы ГЛОНАСС. До Алжира, кстати, такой договор был заключен лишь с Индией.
Что представляет собой алжирская армия сегодня и почему для России так важно сотрудничество с этой страной? Начнем с того, что Алжир – один из последних бастионов светского левого национализма в арабском мире. Несмотря на то, что в трех соседних странах – Тунисе, Ливии и Египте – в 2011 году в ходе «Арабской весны» рухнули казавшиеся незыблемыми режимы Бен Али, Каддафи и Мубарака, Алжиру удалось сохранить политическую стабильность.
Президент страны - Абдель Азиз Бутефлика – занимает эту должность уже девятнадцать лет, в прошлом году он справил свое восьмидесятилетие. Бутефлика – ветеран борьбы за независимость Алжира, один из сподвижников легендарного Ахмеда Бен Беллы. В 1963-1979 он занимал пост министра иностранных дел Алжира (на момент назначения на должность Бутефлика был 26-летним молодым человеком).
Абдель Азиз Бутефлика, несмотря на возраст, одновременно занимает и пост министра национальной обороны Алжира, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и национальной жандармерией. В свое время именно алжирские вооруженные силы смогли нанести сокрушительные удары по радикальным фундаменталистам, восстановив порядок в стране. Как и в других светских арабских режимах, в Алжире вооруженные силы играют колоссальную роль в политической жизни страны, фактически сросшись с системой государственного управления. Это связано, в том числе, и с тем, что Алжир добился независимости в результате долгой и кровопролитной вооруженной борьбы против Франции. Бывшие повстанческие командиры стали офицерами национальной армии, сохраняя авторитет в массах и политическое влияние. За почти шестьдесят лет политической независимости страны военные не раз становились у руля алжирского правительства. Армейское прошлое имеет и сам президент Бутефлика, в свое время командовавший частями Армии национального освобождения в Южном Алжире и бывший офицером Генерального штаба АНО.
В то же время, в Алжире, особенно среди малообеспеченных групп населения, очень сильны исламистские настроения. Армия в этой стране, как и в Египте, является главным гарантом светскости и именно по этой причине военные стараются контролировать деятельность правительства. Получается, что не военные служат правительству, а скорее правительство выполняет волю армейской элиты.
Главным противником алжирских вооруженных сил на протяжении как минимум трех последних десятилетий являются радикальные группировки фундаменталистского толка. В 1990-е годы армия вела с ними кровопролитную гражданскую войну, но и сейчас об окончательной победе над радикалами говорить преждевременно.
Если говорить о внешних угрозах, то отношения с Тунисом и Ливией, хотя и были далеки от идеальных, все же не переходили в плоскость противостояния. Другое дело – неспокойное соседство с Марокко. Если Алжир ориентировался на Советский Союз и социалистический лагерь, то Марокко всегда было надежным союзником Запада. Но причина противоречий между Алжиром и Марокко кроется не в идеологических вопросах, а в территориальных спорах, поскольку граница между двумя странами, проходящая через пустынные районы Сахары, всегда была весьма условной. Когда Алжир провозгласил независимость, пограничный вопрос сразу стал предметом споров между странами.
Алжир с 1975 года поддерживает Полисарио – Фронт освобождения Западной Сахары. Боевики Полисарио всегда базировались на алжирской территории, откуда и совершали рейды против марокканских войск, от Алжира же Полисарио получал оружие и боеприпасы, в Алжире проходили подготовку бойцы и командиры западносахарского фронта.
Именно на границе с Марокко всегда были сосредоточены значительные силы алжирской армии. Наращивание вооружений ставит своей целью, в первую очередь, также демонстрацию силы соседнему государству. Другое важное направление сосредоточения алжирской армии – граница Алжира с Мали. Как известно, в Мали, одной из беднейших стран Африки, уже давно неспокойно. На севере страны активно действуют туарегские повстанцы, выступающие за создание «Азавада» - туарегской автономии на территории Сахары. Поскольку туареги кочуют и в Алжире – на плато Ахаггар, для алжирского правительства туарегский сепаратизм в Мали – тревожный сигнал. С другой стороны, кроме туарегов, в Мали также активны местные группы религиозных радикалов, сотрудничающие с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в Российской Федерации).
Алжирские вооруженные силы имеют разветвленную структуру. Ее основа - Национальная народная армия Алжира, насчитывающая 220 тысяч человек и включающая в свой состав четыре вида вооруженных сил – сухопутные войска, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и военно-морские силы. Территория страны разделена на шесть военных округов: 1-й округ – Блида, 2-й – Оран, 3-й Бешара, 4-й – Ургал, 5-й – Константина, 6-й – Таманрассет. Сухопутные войска включают 2 механизированные и 2 танковые дивизии, 12 отдельных бригад (6 мотопехотных, 1 танковая, 4 механизированные и 1 воздушно-десантная), 5 зенитных ракетных и 1 зенитную артиллерийскую бригады, 25 отдельных пехотных батальонов, 1 артиллерийский, 2 противотанковых и 1 реактивный дивизионы.
Оружия у сухопутных войск много – около 1200 танков, 500 артиллерийских орудий, 330 минометов, 800 орудий зенитной и 500 орудий противотанковой артиллерии, 880 бронемашин. ВВС страны включают 1 бомбардировочную, 2 истребительные бомбардировочные, 7 истребительных и 2 разведывательные эскадрильи, имеют на вооружении 185 самолетов, включая 19 бомбардировщиков Су-24, 40 истребителей-бомбардировщиков МиГ-23бн, 122 истребителя. В составе военно-транспортной авиации – 2 эскадрильи и 50 самолетов. Кроме того, есть 3 боевые и 1 учебная эскадрильи учебно-боевой авиации. Вертолетная авиация насчитывает 50 боевых, 55 транспортных и 20 учебных вертолетов, еще 2 эскадрильи и 15 самолетов патрульной авиации числятся в составе ВМС. Войска ПВО насчитывают 40 тысяч человек и состоят из 3 зенитных ракетных и 1 зенитной артиллерийской бригад. ВМС Алжира (20 тыс. военнослужащих) имеют на вооружении 14 боевых кораблей, 42 боевых катера, 4 батареи береговой артиллерии и 1 батальон морской пехоты.
Национальную народную армию комплектуют посредством призыва мужчин на военную службу, офицерский состав готовят в общевойсковой военной академии в Шершеле, а также в бронетанковом, артиллерийском, воздушно-десантном, инженерно-техническом, связи, тыловом, военно-административном и национальной службы училищах. Если в академии учат три года, то в училищах – два года. Свои училища есть у ВВС – авиационное и авиационно-техническое с трехгодичным обучением, у ВМС, ПВО (четырехгодичное) и у национальной жандармерии (двухгодичное).
Национальная жандармерия входит в состав вооруженных сил и подчиняется министру национальной обороны. Она насчитывает 65 тысяч человек и выполняет задачи по охране государственной границы, общественного порядка и государственных учреждений. Жандармские части оснащены бронеавтомобилями, бронетранспортерами и вертолетами. В каждой алжирской вилайе (области) дислоцируется жандармское управление и один строевой батальон жандармерии из двух – трех рот. В крупных городах дислоцируется от 2 до 4 жандармских батальонов.
Еще одно формирование – Республиканская гвардия численностью в 5 тысяч военнослужащих. Гвардейцы охраняют высшее руководство страны, выполняют функции почетного караула и эскорта. На вооружении гвардии также присутствует бронетехника.
Помимо вооруженных сил, в Алжире есть и целый ряд других военизированных формирований. Во-первых, это Корпус войск безопасности МВД, подчиненный Министерству внутренних дел Алжира и насчитывающий более 20 тысяч служащих. Это – моторизованная полиция, выполняющая функции по охране порядка.
Во-вторых, есть Войска гражданской обороны численностью также в 20 тыс. человек. В-третьих, есть коммунальная гвардия и милиция численностью до 100 тысяч человек. Если же говорить о мобилизационном резерве, то он насчитывает более 5 миллионов человек, что делает Алжир достаточно серьезным противником, по крайней мере, по сравнению с соседними странами.
В настоящее время Алжир имеет самый большой военный бюджет в Африке, а по данным независимых рейтингов, его вооруженные силы входят в число 25 самых многочисленных и хорошо оснащенных армий мира. Рассматривая армию как свою самую главную опору, алжирские власти не жалеют средств на ее содержание.
Верхний слой алжирской военной элиты до сих пор представлен ветеранами войны за независимость. Так, пост начальника генерального штаба алжирских вооруженных сил занимает 78-летний генерал-лейтенант Ахмед Гайд Салах (род.1940). Департамент разведки и безопасности Алжира возглавляет другой ветеран – 79-летний генерал Мохаммед Медьен (род.1939), вступивший в ряды алжирской армии еще до провозглашения независимости, а затем прошедший подготовку в школе КГБ в Советском Союзе. Национальную жандармерию возглавляет 74-летний генерал-майор Менад Нуба (род.1944).
Пожилой возраст высших руководителей армии и спецслужб Алжира свидетельствует о том, что правящая элита, представленная ветеранами Фронта национального освобождения, боится выпустить власть в стране из своих рук. Но старение руководящих кадров – очень серьезная проблема для многих подобных режимов. В свое время и Советский Союз погубило именно старение руководства и отсутствие подобающей смены.
Поскольку Алжир является важным военно-торговым партнером России, а также, по традиции, поддерживает неплохие политические отношения с нашей страной, смена политической власти в этом североафриканском государстве нам сейчас не выгодна. Но весь вопрос в том, сможет ли действующая алжирская власть найти подходящих преемников, способных продолжить светский и умеренно-националистический курс, без колебаний в сторону Запада или исламского радикализма.
В отличие от Египта или Туниса, Алжир практически не посещают российские туристы. Но в структуре военно-промышленного экспорта России эта страна занимает одно из важнейших мест. Связи с Алжиром были установлены более полувека назад, еще в советское время. Тогда Советский Союз активно поддерживал борьбу алжирского народа за независимость, а затем, когда Алжир получил долгожданную свободу от Франции, стал помогать молодому государству в строительстве объектов инфраструктуры, в подготовке квалифицированных кадров и, разумеется, в военной сфере. При этом, в отличие от многих стран Африки, с Алжиром торговые связи не были прерваны и после распада Советского Союза.
В течение первой постсоветской четверти века, с 1991 по 2016 годы, Алжир приобрел у Российской Федерации оружие на общую сумму в 26 млрд долларов. То есть, Алжир занимает третье место в мире после Индии и Китая по объемам импорта российского вооружения. Уже одно это обстоятельство делает Алжир одним из важнейших стратегических партнеров нашей страны.
В 2006 году Россия поставила Алжиру военную технику и оружие на сумму в 7,5 млрд долларов. Это были 28 истребителей Су-30МКА, 16 учебно-боевых самолетов Як-130, три зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-2, 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»,185 танков Т-90С, 216 пусковых установок противотанковых комплексов «Корнет-Э», восемь систем высокоточного оружия «Краснополь» и две подводные лодки проекта 636М.
В 2011 г. Алжир купил у России 120 танков Т-90С, затем 16 16 истребителей Су-30МКА, в 2013 г. был заключен контракт на поставку 42 ударных вертолетов Ми-28Н и 6 транспортных Ми-26Т2, а в 2014 г. «Рособоронэкспорт» заключил с Алжиром соглашение о лицензионном производстве на алжирских предприятиях около 200 танков Т-90. Этот контракт, кстати, стал крупнейшим в мире экспортным контрактом на боевые танки.
Кроме того, в ноябре 2018 г. алжирская сторона обратилась к России с предложением о создании в Алжире совместного предприятия в сфере производства, ремонта и утилизации боеприпасов, а годом ранее было подписано соглашение о предоставлении алжирским вооруженным силам возможностей системы ГЛОНАСС. До Алжира, кстати, такой договор был заключен лишь с Индией.
Что представляет собой алжирская армия сегодня и почему для России так важно сотрудничество с этой страной? Начнем с того, что Алжир – один из последних бастионов светского левого национализма в арабском мире. Несмотря на то, что в трех соседних странах – Тунисе, Ливии и Египте – в 2011 году в ходе «Арабской весны» рухнули казавшиеся незыблемыми режимы Бен Али, Каддафи и Мубарака, Алжиру удалось сохранить политическую стабильность.
Президент страны - Абдель Азиз Бутефлика – занимает эту должность уже девятнадцать лет, в прошлом году он справил свое восьмидесятилетие. Бутефлика – ветеран борьбы за независимость Алжира, один из сподвижников легендарного Ахмеда Бен Беллы. В 1963-1979 он занимал пост министра иностранных дел Алжира (на момент назначения на должность Бутефлика был 26-летним молодым человеком).
Абдель Азиз Бутефлика, несмотря на возраст, одновременно занимает и пост министра национальной обороны Алжира, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и национальной жандармерией. В свое время именно алжирские вооруженные силы смогли нанести сокрушительные удары по радикальным фундаменталистам, восстановив порядок в стране. Как и в других светских арабских режимах, в Алжире вооруженные силы играют колоссальную роль в политической жизни страны, фактически сросшись с системой государственного управления. Это связано, в том числе, и с тем, что Алжир добился независимости в результате долгой и кровопролитной вооруженной борьбы против Франции. Бывшие повстанческие командиры стали офицерами национальной армии, сохраняя авторитет в массах и политическое влияние. За почти шестьдесят лет политической независимости страны военные не раз становились у руля алжирского правительства. Армейское прошлое имеет и сам президент Бутефлика, в свое время командовавший частями Армии национального освобождения в Южном Алжире и бывший офицером Генерального штаба АНО.
В то же время, в Алжире, особенно среди малообеспеченных групп населения, очень сильны исламистские настроения. Армия в этой стране, как и в Египте, является главным гарантом светскости и именно по этой причине военные стараются контролировать деятельность правительства. Получается, что не военные служат правительству, а скорее правительство выполняет волю армейской элиты.
Главным противником алжирских вооруженных сил на протяжении как минимум трех последних десятилетий являются радикальные группировки фундаменталистского толка. В 1990-е годы армия вела с ними кровопролитную гражданскую войну, но и сейчас об окончательной победе над радикалами говорить преждевременно.
Если говорить о внешних угрозах, то отношения с Тунисом и Ливией, хотя и были далеки от идеальных, все же не переходили в плоскость противостояния. Другое дело – неспокойное соседство с Марокко. Если Алжир ориентировался на Советский Союз и социалистический лагерь, то Марокко всегда было надежным союзником Запада. Но причина противоречий между Алжиром и Марокко кроется не в идеологических вопросах, а в территориальных спорах, поскольку граница между двумя странами, проходящая через пустынные районы Сахары, всегда была весьма условной. Когда Алжир провозгласил независимость, пограничный вопрос сразу стал предметом споров между странами.
Алжир с 1975 года поддерживает Полисарио – Фронт освобождения Западной Сахары. Боевики Полисарио всегда базировались на алжирской территории, откуда и совершали рейды против марокканских войск, от Алжира же Полисарио получал оружие и боеприпасы, в Алжире проходили подготовку бойцы и командиры западносахарского фронта.
Именно на границе с Марокко всегда были сосредоточены значительные силы алжирской армии. Наращивание вооружений ставит своей целью, в первую очередь, также демонстрацию силы соседнему государству. Другое важное направление сосредоточения алжирской армии – граница Алжира с Мали. Как известно, в Мали, одной из беднейших стран Африки, уже давно неспокойно. На севере страны активно действуют туарегские повстанцы, выступающие за создание «Азавада» - туарегской автономии на территории Сахары. Поскольку туареги кочуют и в Алжире – на плато Ахаггар, для алжирского правительства туарегский сепаратизм в Мали – тревожный сигнал. С другой стороны, кроме туарегов, в Мали также активны местные группы религиозных радикалов, сотрудничающие с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в Российской Федерации).
Алжирские вооруженные силы имеют разветвленную структуру. Ее основа - Национальная народная армия Алжира, насчитывающая 220 тысяч человек и включающая в свой состав четыре вида вооруженных сил – сухопутные войска, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и военно-морские силы. Территория страны разделена на шесть военных округов: 1-й округ – Блида, 2-й – Оран, 3-й Бешара, 4-й – Ургал, 5-й – Константина, 6-й – Таманрассет. Сухопутные войска включают 2 механизированные и 2 танковые дивизии, 12 отдельных бригад (6 мотопехотных, 1 танковая, 4 механизированные и 1 воздушно-десантная), 5 зенитных ракетных и 1 зенитную артиллерийскую бригады, 25 отдельных пехотных батальонов, 1 артиллерийский, 2 противотанковых и 1 реактивный дивизионы.
Оружия у сухопутных войск много – около 1200 танков, 500 артиллерийских орудий, 330 минометов, 800 орудий зенитной и 500 орудий противотанковой артиллерии, 880 бронемашин. ВВС страны включают 1 бомбардировочную, 2 истребительные бомбардировочные, 7 истребительных и 2 разведывательные эскадрильи, имеют на вооружении 185 самолетов, включая 19 бомбардировщиков Су-24, 40 истребителей-бомбардировщиков МиГ-23бн, 122 истребителя. В составе военно-транспортной авиации – 2 эскадрильи и 50 самолетов. Кроме того, есть 3 боевые и 1 учебная эскадрильи учебно-боевой авиации. Вертолетная авиация насчитывает 50 боевых, 55 транспортных и 20 учебных вертолетов, еще 2 эскадрильи и 15 самолетов патрульной авиации числятся в составе ВМС. Войска ПВО насчитывают 40 тысяч человек и состоят из 3 зенитных ракетных и 1 зенитной артиллерийской бригад. ВМС Алжира (20 тыс. военнослужащих) имеют на вооружении 14 боевых кораблей, 42 боевых катера, 4 батареи береговой артиллерии и 1 батальон морской пехоты.
Национальную народную армию комплектуют посредством призыва мужчин на военную службу, офицерский состав готовят в общевойсковой военной академии в Шершеле, а также в бронетанковом, артиллерийском, воздушно-десантном, инженерно-техническом, связи, тыловом, военно-административном и национальной службы училищах. Если в академии учат три года, то в училищах – два года. Свои училища есть у ВВС – авиационное и авиационно-техническое с трехгодичным обучением, у ВМС, ПВО (четырехгодичное) и у национальной жандармерии (двухгодичное).
Национальная жандармерия входит в состав вооруженных сил и подчиняется министру национальной обороны. Она насчитывает 65 тысяч человек и выполняет задачи по охране государственной границы, общественного порядка и государственных учреждений. Жандармские части оснащены бронеавтомобилями, бронетранспортерами и вертолетами. В каждой алжирской вилайе (области) дислоцируется жандармское управление и один строевой батальон жандармерии из двух – трех рот. В крупных городах дислоцируется от 2 до 4 жандармских батальонов.
Еще одно формирование – Республиканская гвардия численностью в 5 тысяч военнослужащих. Гвардейцы охраняют высшее руководство страны, выполняют функции почетного караула и эскорта. На вооружении гвардии также присутствует бронетехника.
Помимо вооруженных сил, в Алжире есть и целый ряд других военизированных формирований. Во-первых, это Корпус войск безопасности МВД, подчиненный Министерству внутренних дел Алжира и насчитывающий более 20 тысяч служащих. Это – моторизованная полиция, выполняющая функции по охране порядка.
Во-вторых, есть Войска гражданской обороны численностью также в 20 тыс. человек. В-третьих, есть коммунальная гвардия и милиция численностью до 100 тысяч человек. Если же говорить о мобилизационном резерве, то он насчитывает более 5 миллионов человек, что делает Алжир достаточно серьезным противником, по крайней мере, по сравнению с соседними странами.
В настоящее время Алжир имеет самый большой военный бюджет в Африке, а по данным независимых рейтингов, его вооруженные силы входят в число 25 самых многочисленных и хорошо оснащенных армий мира. Рассматривая армию как свою самую главную опору, алжирские власти не жалеют средств на ее содержание.
Верхний слой алжирской военной элиты до сих пор представлен ветеранами войны за независимость. Так, пост начальника генерального штаба алжирских вооруженных сил занимает 78-летний генерал-лейтенант Ахмед Гайд Салах (род.1940). Департамент разведки и безопасности Алжира возглавляет другой ветеран – 79-летний генерал Мохаммед Медьен (род.1939), вступивший в ряды алжирской армии еще до провозглашения независимости, а затем прошедший подготовку в школе КГБ в Советском Союзе. Национальную жандармерию возглавляет 74-летний генерал-майор Менад Нуба (род.1944).
Пожилой возраст высших руководителей армии и спецслужб Алжира свидетельствует о том, что правящая элита, представленная ветеранами Фронта национального освобождения, боится выпустить власть в стране из своих рук. Но старение руководящих кадров – очень серьезная проблема для многих подобных режимов. В свое время и Советский Союз погубило именно старение руководства и отсутствие подобающей смены.
Поскольку Алжир является важным военно-торговым партнером России, а также, по традиции, поддерживает неплохие политические отношения с нашей страной, смена политической власти в этом североафриканском государстве нам сейчас не выгодна. Но весь вопрос в том, сможет ли действующая алжирская власть найти подходящих преемников, способных продолжить светский и умеренно-националистический курс, без колебаний в сторону Запада или исламского радикализма.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- www.aljazeera.net
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