Эстонский удар по Макрону
Кремль не подозревает Вашингтон в организации «парижского майдана». Говоря о нынешних протестах во Французской Республике, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эти события — внутреннее дело Франции, главное, чтобы беспорядки не привели к ранениям или человеческим жертвам.
На просьбу уточнить, не видит ли он влияния США в этих выступлениях, как это интерпретирует ряд СМИ, Песков заявил: «Нет, я бы не сказал», впрочем, никак не аргументируя эту свою позицию. Можно предположить, что таким образом Вашингтону сделан некий аванс. Но, на чем бы ни основывал свое утверждение представитель российского лидера, абсолютное большинство экспертов как в России, так и за рубежом, прямо связывают происходящее с США. А если точнее, то с местью американцев президенту Франции Эммануэлю Макрону, выступившему с предложением создания европейской армии для защиты континента от России, Китая и США.
Напомним, что практически сразу же после этого Трамп написал в свой Твиттер, что у французского лидера очень низкий рейтинг, в стране высокая безработица, и призвал «сделать Францию вновь великой».
Ряд СМИ указывает, что, по «удивительному совпадению», сейчас в Европе не покладая рук трудится Стив Бэннон, один из близких сподвижников Трампа, фактический руководитель его избирательного штаба. Он известен как большой специалист по информационным манипуляциям, организации политических кампаний в социальных сетях и мобилизации общественности на разного рода выступления.
Бэннон в своем недавнем выступлении в Оксфорде подверг Макрона резкой критике. Причем его выступление было адресовано явно французской аудитории – американец обвинял президента Франции в предательстве национальных интересов своей страны, которую он приносит в жертву Евросоюзу.
Собственно, сам Трамп более чем прозрачно дал понять, кто стоит за протестами. «Большие и насильственные протесты во Франции не учитывают, насколько плохо Европейский союз обошелся с США в вопросах торговли и вопросах разумных платежей за нашу великолепную военную защиту. Обе эти темы должны быть быстро решены», — написал в Твиттере Трамп, отнеся таким образом вопрос о влиянии Вашингтона на массовые беспорядки во Франции к разряду риторических и давая понять, какие именно темы Париж должен проработать для их прекращения.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней! В полном соответствии с этой поговоркой, к борьбе с идеей создания европейской армии подключились и прибалтийские лимитрофы. Если учесть, что с выступления Макрона не прошло и месяца, то можно считать, что эстонское издание Delfi сработало оперативно. Впрочем, автор не эстонец, а наш — беглый русофоб и региональный сепаратист Вадим Штепа.
Чтобы всем стало ясно, даже не читая материал, в чьих интересах Макрон выдвинул свое предложение, статья озаглавлена: «Зачем Путину европейская армия?»
Впрочем, тот, кто не ограничится знакомством с этой публикацией только лишь прочтением заголовка, узнает, что в вопросе создания единой европейской армии Путин «объединился» с Меркель и Макроном. Причем последний «почти в точности повторил лозунги советской пропаганды 1980-х годов, которая также утверждала, что «Европе угрожают американские ракеты», и многие европейцы ей также поддавались».
«По словам Путина, появление европейской армии — это «процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира». Многополярность — это очень популярный кремлевский термин, однако в реальности он вуалирует попытку Москвы сохранить свой статус «второго полюса», как и во времена СССР, поскольку ядерный потенциал РФ по-прежнему второй в мире», — пишет Штепа.
Он утверждает, что, несмотря на заверения Меркель, что европейская армия — не против НАТО, этот проект — посягательство на «объединяющем евроатлантическом мировоззрении». И если произойдет его раскол на «европейское» и «американское», это в конечном итоге подорвет и единство ЕС, и «будет означать торжество путинской империи, которая мечтает о расколе Запада».
Примечательно, что сам Штепа прекрасно осознает, что тема европейской армией поднята отнюдь не в результате происков Путина, а в результате политики Трампа, из-за которой европейцы почувствовали себя незащищенными. А практику «выкручивания рук», когда под предлогом «российской угрозы» навязывают закупку американского оружия и энергоносителей, они считают несправедливой, недопустимой и возмутительной.
Хотя автор Delfi не только не признает, но даже не обозначает этих претензий и тревог европейцев, он напоминает, что американский президент, в отличие от российского — фигура сменяемая.
И потому «нелепо перекраивать всю структуру мировых организаций, тем более оборонных, только из-за того, что в Белом доме на 4 года оказался какой-то «неправильный» постоялец», утверждает Штепа. Однако тот факт, что всего лишь появление в Белом доме «неправильного постояльца» заставляет эту структуру биться в конвульсиях и шататься, говорит о том, что она нуждается в очень серьезной перестройке и корректировке.
К чему, строго говоря, и призвали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, которые совершенно справедливо считают, что судьба ЕС и их стран не должны зависеть от выбора американских избирателей и предсказуемости выдвинутого ими лидера.
Мы знаем, что Эстония, как и другие лимитрофы, находящиеся под полным контролем американцев, выступает против проекта, озвученного Макроном и поддержанного Меркель. И, соответственно, статья в Delfi соответствует прибалтийскому политическому мейнстриму. Но для убеждения аудитории достаточно известному и небесталанному автору нечего предложить, кроме пропагандистской трескотни, лукавства и манипуляций.
А происходящий во Франции «майдан» еще более осложнит работу этих пропагандистов, поскольку наглядно показал истинную цену «североатлантической солидарности». Когда США используют против одного из своих ключевых союзников подрывные методы экономического, политического и информационного характера, которое ранее использовались против противников.
По сути дела, Вашингтон начал гибридную мятежвойну против некоторых своих европейских союзников. И скрыть это обстоятельство будет невозможно не только от «старых европейцев», но и от граждан восточноевропейских стран, к которым, в частности, обращена упомянутая статья.
Вне зависимости от того, чем закончится французский «майдан», как сложится судьба Макрона и будет ли реализована идея создания европейской армии, можно констатировать не просто раскол Запада, но и переход к довольно жесткой конфронтации между его частями.
На просьбу уточнить, не видит ли он влияния США в этих выступлениях, как это интерпретирует ряд СМИ, Песков заявил: «Нет, я бы не сказал», впрочем, никак не аргументируя эту свою позицию. Можно предположить, что таким образом Вашингтону сделан некий аванс. Но, на чем бы ни основывал свое утверждение представитель российского лидера, абсолютное большинство экспертов как в России, так и за рубежом, прямо связывают происходящее с США. А если точнее, то с местью американцев президенту Франции Эммануэлю Макрону, выступившему с предложением создания европейской армии для защиты континента от России, Китая и США.
Напомним, что практически сразу же после этого Трамп написал в свой Твиттер, что у французского лидера очень низкий рейтинг, в стране высокая безработица, и призвал «сделать Францию вновь великой».
Ряд СМИ указывает, что, по «удивительному совпадению», сейчас в Европе не покладая рук трудится Стив Бэннон, один из близких сподвижников Трампа, фактический руководитель его избирательного штаба. Он известен как большой специалист по информационным манипуляциям, организации политических кампаний в социальных сетях и мобилизации общественности на разного рода выступления.
Бэннон в своем недавнем выступлении в Оксфорде подверг Макрона резкой критике. Причем его выступление было адресовано явно французской аудитории – американец обвинял президента Франции в предательстве национальных интересов своей страны, которую он приносит в жертву Евросоюзу.
Собственно, сам Трамп более чем прозрачно дал понять, кто стоит за протестами. «Большие и насильственные протесты во Франции не учитывают, насколько плохо Европейский союз обошелся с США в вопросах торговли и вопросах разумных платежей за нашу великолепную военную защиту. Обе эти темы должны быть быстро решены», — написал в Твиттере Трамп, отнеся таким образом вопрос о влиянии Вашингтона на массовые беспорядки во Франции к разряду риторических и давая понять, какие именно темы Париж должен проработать для их прекращения.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней! В полном соответствии с этой поговоркой, к борьбе с идеей создания европейской армии подключились и прибалтийские лимитрофы. Если учесть, что с выступления Макрона не прошло и месяца, то можно считать, что эстонское издание Delfi сработало оперативно. Впрочем, автор не эстонец, а наш — беглый русофоб и региональный сепаратист Вадим Штепа.
Чтобы всем стало ясно, даже не читая материал, в чьих интересах Макрон выдвинул свое предложение, статья озаглавлена: «Зачем Путину европейская армия?»
Впрочем, тот, кто не ограничится знакомством с этой публикацией только лишь прочтением заголовка, узнает, что в вопросе создания единой европейской армии Путин «объединился» с Меркель и Макроном. Причем последний «почти в точности повторил лозунги советской пропаганды 1980-х годов, которая также утверждала, что «Европе угрожают американские ракеты», и многие европейцы ей также поддавались».
«По словам Путина, появление европейской армии — это «процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира». Многополярность — это очень популярный кремлевский термин, однако в реальности он вуалирует попытку Москвы сохранить свой статус «второго полюса», как и во времена СССР, поскольку ядерный потенциал РФ по-прежнему второй в мире», — пишет Штепа.
Он утверждает, что, несмотря на заверения Меркель, что европейская армия — не против НАТО, этот проект — посягательство на «объединяющем евроатлантическом мировоззрении». И если произойдет его раскол на «европейское» и «американское», это в конечном итоге подорвет и единство ЕС, и «будет означать торжество путинской империи, которая мечтает о расколе Запада».
Примечательно, что сам Штепа прекрасно осознает, что тема европейской армией поднята отнюдь не в результате происков Путина, а в результате политики Трампа, из-за которой европейцы почувствовали себя незащищенными. А практику «выкручивания рук», когда под предлогом «российской угрозы» навязывают закупку американского оружия и энергоносителей, они считают несправедливой, недопустимой и возмутительной.
Хотя автор Delfi не только не признает, но даже не обозначает этих претензий и тревог европейцев, он напоминает, что американский президент, в отличие от российского — фигура сменяемая.
И потому «нелепо перекраивать всю структуру мировых организаций, тем более оборонных, только из-за того, что в Белом доме на 4 года оказался какой-то «неправильный» постоялец», утверждает Штепа. Однако тот факт, что всего лишь появление в Белом доме «неправильного постояльца» заставляет эту структуру биться в конвульсиях и шататься, говорит о том, что она нуждается в очень серьезной перестройке и корректировке.
К чему, строго говоря, и призвали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, которые совершенно справедливо считают, что судьба ЕС и их стран не должны зависеть от выбора американских избирателей и предсказуемости выдвинутого ими лидера.
Мы знаем, что Эстония, как и другие лимитрофы, находящиеся под полным контролем американцев, выступает против проекта, озвученного Макроном и поддержанного Меркель. И, соответственно, статья в Delfi соответствует прибалтийскому политическому мейнстриму. Но для убеждения аудитории достаточно известному и небесталанному автору нечего предложить, кроме пропагандистской трескотни, лукавства и манипуляций.
А происходящий во Франции «майдан» еще более осложнит работу этих пропагандистов, поскольку наглядно показал истинную цену «североатлантической солидарности». Когда США используют против одного из своих ключевых союзников подрывные методы экономического, политического и информационного характера, которое ранее использовались против противников.
По сути дела, Вашингтон начал гибридную мятежвойну против некоторых своих европейских союзников. И скрыть это обстоятельство будет невозможно не только от «старых европейцев», но и от граждан восточноевропейских стран, к которым, в частности, обращена упомянутая статья.
Вне зависимости от того, чем закончится французский «майдан», как сложится судьба Макрона и будет ли реализована идея создания европейской армии, можно констатировать не просто раскол Запада, но и переход к довольно жесткой конфронтации между его частями.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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