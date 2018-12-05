Вооружённые силы Израиля. Краткий обзор накануне новой войны
Военно-технологическая индустрия Израиля
Ближний Восток — одна из самых «горячих точек» нашей планеты, а государство Израиль является одним из главных центров напряжённости в регионе и волей-неволей участвует в той или иной степени в большинстве региональных конфликтов.
Это вынуждает еврейское национальное государство с момента его возникновения постоянно совершенствовать качество как своих военно-силовых структур, так и их техническое оснащение. И если в первые два десятилетия своего существования собственной военно-промышленной индустрии у Израиля, можно сказать, по большому счёту и не было, то с 1970-х годов эта сфера израильской экономики постоянно развивалась и расширялась. В настоящее время «еврейский национальный очаг» способен самостоятельно производить совершенно различную военную технику, начиная от танков и заканчивая образцами различного высокоточного вооружения.
Очень значительную долю заказов ВПК современного Израиля составляют разнообразные контракты с зарубежными странами, в первую очередь связанные с глубокой модернизацией устаревшей боевой техники. Контроль за этими контрактами находится в ведении так называемого СИБАТа – Управления по военно-технологическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Стоит также отметить, что военная индустрия Израиля в очень большой степени ориентирована на экспорт и, можно сказать, завязана на нём (по некоторым данным, доля экспортных контрактов составляет до 80% объёма военно-технологического производства еврейского государства).
Производством техники, поступающей на вооружение непосредственно армии самого Израиля, и программами её модернизации ведает МАНХАР — Управление по координации военной промышленности, которое также занимается импортом боевой техники в данную страну.
Эти две организации составляют как бы две части производственного сегмента министерства обороны Израиля, в ведении которого находятся также научно-исследовательские проекты военного и двойного назначения.
Вообще, Израиль, столь небольшое как территориально, так и численно государство, является одним из ведущих игроков на мировом рынке вооружений. Так, в период с 2013 по 2017 гг. эта страна поднялась с 10 на 8 место в рейтинге ведущих мировых экспортёров оружия и военных систем, что самое по себе является удивительным результатом.
Согласно оценкам Стокгольмского международного исследовательского университета, Израиль занимает примерно 2,9% мирового рынка вооружений и боевой техники, не столь далеко находясь, скажем, от такой страны, как Франция (доля которой в последние годы уменьшилась и составляет 6,7%).
Общеизвестно также, что фундаментальное значение для безопасности Израиля имеет его разноплановое стратегическое сотрудничество в военной сфере в США. Израиль ещё с 1950-х годов имеет приоритетный статус ключевого военного союзника Америки вне блока НАТО, что делает Вашингтон поставщиком №1 вооружений и военных технологий в еврейское национальное государство.
Отметим, что в рамках только финансово-экономической помощи в военной сфере со стороны США, численно очень немногочисленный Израиль получает огромные суммы. Так, если в 2000-х годах это было в среднем 2,5 млрд. $ в год, то на период 2019-2028 гг., согласно программе финансирования, США предоставят Израилю 3,8 млрд. $ ежегодно, и это только по линии военного сотрудничества.
Конечно, при этом стоит отметить, что только четверть получаемых траншей Иерусалим может расходовать на своё усмотрение; 3/4 средств Вашингтон предоставляет в виде дотаций на приобретение исключительно американской военной техники.
Но так или иначе, именно благодаря военной и финансово-экономической помощи со стороны Соединённых Штатов еврейское государство избавлено от значительной части военных и научно-технических расходов, что одновременно во многом позволяет израильскому ВПК работать на экспорт, привлекая доходы в страну, а не становясь непомерной обузой для национальной экономики.
Разумеется, очень важную роль в военной безопасности Израиля играет свободный и фактически бесплатный импорт новейших военных технологий из США. В частности, именно благодаря этой программе сотрудничества Израиль получил ещё в 2016 году несколько F-35, знаменитых американских боевых самолётов 5 поколения, из которых в настоящее время сформировано минимум 2 эскадрильи (арабские СМИ сообщают данные о различном числе поставленных самолётов данного типа в «Хель хаавир» – от 19 до 28).
Однако, несмотря на масштабность и глубину военно-экономического взаимодействия между США и Израилем, следует отметить, что между ними нет прямого договора о взаимной военной помощи в случае нападения. Это, без сомнения, определяется геополитической необходимостью сохранения обеими сторонами «свободы рук».
Вооружённые силы Израиля по родам войск
Вооружённые силы Израиля появились, можно сказать, задолго до официального образования этого государства, в виде военизированных еврейских экстремистских организаций («Хагана», «Этцель» и т.д.), подпольно существовавших на территории британской подмандатной Палестины.
Собственно, к 1948 году в распоряжении молодого еврейского государства уже был костяк вполне боеспособной армейской структуры, который и позволил Израилю сохраниться в ходе Войны за независимость (по некоторым оценкам, самой тяжёлой войны в истории Израиля, более трудной, чем та же Война Судного дня).
При этом можно указать на весьма интересный момент: у еврейского национального государства нет, в отличии от большинства стран мира, официальной доктрины военной безопасности (несмотря на ряд неудачных попыток её оформить, последняя из которых была в 2007 году). В некотором смысле официальной военной доктриной Израиля считается библейские религиозные тексты ТАНАХа, к которым добавляются талмудические комментарии, опять базирующиеся на ветхозаветных текстах иудаизма, что в очередной раз позволяет считать это государство частично религиозно-теократическим.
Известный военный бюджет Израиля составляет в настоящее время 17 млрд. $, что делает его одним из крупнейших на Ближнем Востоке (для сравнения военный бюджет Египта – 6 млрд. $, Ирана — 12 млрд. $, при том, что население каждого из этих государств превосходит израильское примерно в 10 раз). Соответственно, по уровню военных расходов на душу населения Израиль находится на одном из лидирующих мест в мире.
Хорошо известно, что военный призыв в Армии обороны Израиля обязателен для обоих полов, только с некоторыми послаблениями для лиц женского пола. Однако этого, несмотря ни на что, всё равно совершенно недостаточно для победы в неядерной войне с коалицией нескольких исламских стран, так как в настоящее время призыв даёт АОИ примерно лишь 560.000 человек мобилизационного резерва.
Поэтому в случае начала региональной войны израильские стратеги возлагают свою надежду только на быструю мобилизацию армии – считается, что ЦАХАЛ способен полностью мобилизовать всех резервистов в течение 1 суток.
Кроме того, особое внимание израильское военное руководство уделяет развитию внутренних коммуникаций, благодаря которым возможна очень быстрая переброска войск между регионами страны и направление сил на наиболее угрожающие участки фронта.
Особую роль в обеспечении национальной безопасности Израиля играют ВВС. Насчитывающие до 40.000 личного состава и не менее 400 боевых самолётов. Из этого числа примерно 300 – это машины 4-го поколения, прошедшие глубокую модернизацию, и несколько десятков машин 5 поколения.
Несмотря на казалось бы относительно незначительные численные показатели, израильские ВВС являются одним не только из региональных, но даже из мировых лидеров как по качеству боевой подготовки, так и в сфере обслуживания самолётов и информационного обеспечения полётов.
Именно этот род войск, как известно, выполняет при необходимости функцию «длинной руки» Израиля в масштабах Ближнего Востока, чем свидетелями являются остовы разбомблённых ядерных реакторов в Ираке, Сирии и Иране.
Также ВВС еврейского национального государства располагают очень большим ассортиментом БПЛА различных классов, — от лёгких разведывательных до тяжёлых ударных, причём как собственного, так и импортного производства.
ВМФ Израиля не является критически важным родом войск для существования государства, и их задачи в основном ограничиваются охраной побережий, военно-морских баз, охраной морских коммуникаций в Восточном Средиземноморье и в Красном море, а также блокадой морского побережья вероятного противника.
Численно они состоят примерно из 12.000 человек, которые распределены между 3 военно-морскими базами Израиля – Эйлатом, Ашдодом и Хайфой. Структурно израильские ВМС состоят из флотилии подводных лодок (часть их которых является предположительно носителями ракет с ядерными боеголовками) и флота надводных боевых кораблей (ракетных и сторожевых катеров).
Отдельным подразделением, организационно входящим в структуру флота, является «морской спецназ» — группа морских диверсантов «Шайетет 13», одно из наиболее элитарных и глубоко засекреченных подразделений в АОИ.
По некоторым сведениям, это подразделение является как бы тайным морским аналогом ударного подразделения израильской внешней разведки «МОССАД», так как их присутствие отмечалось в различных странах Средиземноморья, в том числе географически очень удалённых от Израиля. Высадки на побережья «шайатетовцев» вероятно осуществлялись с подводных лодок или с помощью сверхмалых субмарин, действовавших с израильских торговых судов.
Таким образом, даже из представленного краткого обзора можно вполне отчётливо увидеть то, что вооружённые силы Израиля являются не только одними из ведущих в регионе Ближнего Востока, но и способны создать проблемы большинству армий стран мира.
Главными стратегическими проблемами Израиля является численная ограниченность его воинских контингентов, сравнительно с мобилизационными ресурсами вероятных противников, и отсутствие у Израиля оперативной глубины территории.
При этом в настоящее время геополитическая ситуация вокруг Израиля весьма благоприятна: Египет и Иордания не только связаны давними договорами о мире, но и не имеют желания начинать новую войну; Сирия ввергнута в хаос гражданского противостояния и ещё долго не станет серьёзным противником.
В настоящее время главными противниками Израиля на Ближнем Востоке в тактическом плане остаются различные подпольные радикальные группы («ХАМАС», «Хезболла», «Исламский джихад» и т.д.), которые являются непримиримыми врагами этой страны, но причиняют больше беспокойства, чем действительного вреда.
Главным же стратегическим противником Израиля в текущий период является Иран. Помимо фактов декларативного отрицания права еврейского национального государства на существование на территории бывшей британской Палестины вообще, Иран стремительно развивает собственные ракетные технологии, а, кроме того, разнопланово поддерживает различные подпольные радикальные исламистские группировки, противостоящие Израилю.
Также впервые за почти 40 лет, прошедших с момента установления в Тегеране власти аятолл, Ирану удалось ввести войска на территорию Сирии, т.е. непосредственно на подступы к израильской границы, чего не было никогда. Этот факт крайне болезненно воспринимается в Иерусалиме и вынуждает израильские власти к всё более агрессивным шагам, даже несмотря на одновременные увещевания как со стороны России, так и США.
Однако главной угрозой национальной безопасности Израиля в настоящее время считается возможность получения Ираном не только средств доставки, но и самих ядерных боеголовок, что неизменно провоцирует Израиль на различные ответные меры: от убийства иранских учёных-ядерщиков и кражи иранских атомных секретов до воздействия на политику Вашингтона относительно этой страны.
И именно в продолжение антиизраильских выпадов Ирана, в данное время активно воздействующего на ситуацию через подконтрольную Тегерану ливанскую «Хезболлу» (тогда как в Сирии Россия потребовала от иранцев соблюдения условия об отсутствии в приграничных районах шиитских формирований, контролируемых Тегераном), ЦАХАЛ объявил о начале боевых действий на ливанской границей. И хотя начавшаяся 4 декабря 2018 года операция пока не оказалась широкомасштабной, хотя и получила громкое название «Северный щит», она в очередной раз подтвердила правдивость древнего пророчества о том, что «нет и не будет мира на Святой земле…»
Ближний Восток — одна из самых «горячих точек» нашей планеты, а государство Израиль является одним из главных центров напряжённости в регионе и волей-неволей участвует в той или иной степени в большинстве региональных конфликтов.
Это вынуждает еврейское национальное государство с момента его возникновения постоянно совершенствовать качество как своих военно-силовых структур, так и их техническое оснащение. И если в первые два десятилетия своего существования собственной военно-промышленной индустрии у Израиля, можно сказать, по большому счёту и не было, то с 1970-х годов эта сфера израильской экономики постоянно развивалась и расширялась. В настоящее время «еврейский национальный очаг» способен самостоятельно производить совершенно различную военную технику, начиная от танков и заканчивая образцами различного высокоточного вооружения.
Очень значительную долю заказов ВПК современного Израиля составляют разнообразные контракты с зарубежными странами, в первую очередь связанные с глубокой модернизацией устаревшей боевой техники. Контроль за этими контрактами находится в ведении так называемого СИБАТа – Управления по военно-технологическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Стоит также отметить, что военная индустрия Израиля в очень большой степени ориентирована на экспорт и, можно сказать, завязана на нём (по некоторым данным, доля экспортных контрактов составляет до 80% объёма военно-технологического производства еврейского государства).
Производством техники, поступающей на вооружение непосредственно армии самого Израиля, и программами её модернизации ведает МАНХАР — Управление по координации военной промышленности, которое также занимается импортом боевой техники в данную страну.
Эти две организации составляют как бы две части производственного сегмента министерства обороны Израиля, в ведении которого находятся также научно-исследовательские проекты военного и двойного назначения.
Вообще, Израиль, столь небольшое как территориально, так и численно государство, является одним из ведущих игроков на мировом рынке вооружений. Так, в период с 2013 по 2017 гг. эта страна поднялась с 10 на 8 место в рейтинге ведущих мировых экспортёров оружия и военных систем, что самое по себе является удивительным результатом.
Согласно оценкам Стокгольмского международного исследовательского университета, Израиль занимает примерно 2,9% мирового рынка вооружений и боевой техники, не столь далеко находясь, скажем, от такой страны, как Франция (доля которой в последние годы уменьшилась и составляет 6,7%).
Один из солдат "Армии обороны Израиля".
Источник фото: http://ladoshki.ch/photogallery/show-album/143#
Общеизвестно также, что фундаментальное значение для безопасности Израиля имеет его разноплановое стратегическое сотрудничество в военной сфере в США. Израиль ещё с 1950-х годов имеет приоритетный статус ключевого военного союзника Америки вне блока НАТО, что делает Вашингтон поставщиком №1 вооружений и военных технологий в еврейское национальное государство.
Отметим, что в рамках только финансово-экономической помощи в военной сфере со стороны США, численно очень немногочисленный Израиль получает огромные суммы. Так, если в 2000-х годах это было в среднем 2,5 млрд. $ в год, то на период 2019-2028 гг., согласно программе финансирования, США предоставят Израилю 3,8 млрд. $ ежегодно, и это только по линии военного сотрудничества.
Конечно, при этом стоит отметить, что только четверть получаемых траншей Иерусалим может расходовать на своё усмотрение; 3/4 средств Вашингтон предоставляет в виде дотаций на приобретение исключительно американской военной техники.
Но так или иначе, именно благодаря военной и финансово-экономической помощи со стороны Соединённых Штатов еврейское государство избавлено от значительной части военных и научно-технических расходов, что одновременно во многом позволяет израильскому ВПК работать на экспорт, привлекая доходы в страну, а не становясь непомерной обузой для национальной экономики.
Разумеется, очень важную роль в военной безопасности Израиля играет свободный и фактически бесплатный импорт новейших военных технологий из США. В частности, именно благодаря этой программе сотрудничества Израиль получил ещё в 2016 году несколько F-35, знаменитых американских боевых самолётов 5 поколения, из которых в настоящее время сформировано минимум 2 эскадрильи (арабские СМИ сообщают данные о различном числе поставленных самолётов данного типа в «Хель хаавир» – от 19 до 28).
Однако, несмотря на масштабность и глубину военно-экономического взаимодействия между США и Израилем, следует отметить, что между ними нет прямого договора о взаимной военной помощи в случае нападения. Это, без сомнения, определяется геополитической необходимостью сохранения обеими сторонами «свободы рук».
Вооружённые силы Израиля по родам войск
Вооружённые силы Израиля появились, можно сказать, задолго до официального образования этого государства, в виде военизированных еврейских экстремистских организаций («Хагана», «Этцель» и т.д.), подпольно существовавших на территории британской подмандатной Палестины.
Собственно, к 1948 году в распоряжении молодого еврейского государства уже был костяк вполне боеспособной армейской структуры, который и позволил Израилю сохраниться в ходе Войны за независимость (по некоторым оценкам, самой тяжёлой войны в истории Израиля, более трудной, чем та же Война Судного дня).
При этом можно указать на весьма интересный момент: у еврейского национального государства нет, в отличии от большинства стран мира, официальной доктрины военной безопасности (несмотря на ряд неудачных попыток её оформить, последняя из которых была в 2007 году). В некотором смысле официальной военной доктриной Израиля считается библейские религиозные тексты ТАНАХа, к которым добавляются талмудические комментарии, опять базирующиеся на ветхозаветных текстах иудаизма, что в очередной раз позволяет считать это государство частично религиозно-теократическим.
Известный военный бюджет Израиля составляет в настоящее время 17 млрд. $, что делает его одним из крупнейших на Ближнем Востоке (для сравнения военный бюджет Египта – 6 млрд. $, Ирана — 12 млрд. $, при том, что население каждого из этих государств превосходит израильское примерно в 10 раз). Соответственно, по уровню военных расходов на душу населения Израиль находится на одном из лидирующих мест в мире.
Хорошо известно, что военный призыв в Армии обороны Израиля обязателен для обоих полов, только с некоторыми послаблениями для лиц женского пола. Однако этого, несмотря ни на что, всё равно совершенно недостаточно для победы в неядерной войне с коалицией нескольких исламских стран, так как в настоящее время призыв даёт АОИ примерно лишь 560.000 человек мобилизационного резерва.
Самолёты ВВС Израиля.
Источник фото: https://vpk-news.ru/articles/46751
Поэтому в случае начала региональной войны израильские стратеги возлагают свою надежду только на быструю мобилизацию армии – считается, что ЦАХАЛ способен полностью мобилизовать всех резервистов в течение 1 суток.
Кроме того, особое внимание израильское военное руководство уделяет развитию внутренних коммуникаций, благодаря которым возможна очень быстрая переброска войск между регионами страны и направление сил на наиболее угрожающие участки фронта.
Особую роль в обеспечении национальной безопасности Израиля играют ВВС. Насчитывающие до 40.000 личного состава и не менее 400 боевых самолётов. Из этого числа примерно 300 – это машины 4-го поколения, прошедшие глубокую модернизацию, и несколько десятков машин 5 поколения.
Несмотря на казалось бы относительно незначительные численные показатели, израильские ВВС являются одним не только из региональных, но даже из мировых лидеров как по качеству боевой подготовки, так и в сфере обслуживания самолётов и информационного обеспечения полётов.
Именно этот род войск, как известно, выполняет при необходимости функцию «длинной руки» Израиля в масштабах Ближнего Востока, чем свидетелями являются остовы разбомблённых ядерных реакторов в Ираке, Сирии и Иране.
Также ВВС еврейского национального государства располагают очень большим ассортиментом БПЛА различных классов, — от лёгких разведывательных до тяжёлых ударных, причём как собственного, так и импортного производства.
ВМФ Израиля не является критически важным родом войск для существования государства, и их задачи в основном ограничиваются охраной побережий, военно-морских баз, охраной морских коммуникаций в Восточном Средиземноморье и в Красном море, а также блокадой морского побережья вероятного противника.
Численно они состоят примерно из 12.000 человек, которые распределены между 3 военно-морскими базами Израиля – Эйлатом, Ашдодом и Хайфой. Структурно израильские ВМС состоят из флотилии подводных лодок (часть их которых является предположительно носителями ракет с ядерными боеголовками) и флота надводных боевых кораблей (ракетных и сторожевых катеров).
Израильский боевой корабль.
Источник фото: https://stmegi.com/posts/44077/vmf-izrailya-uluchshit-sistemu-protivoraketnoy-oborony/
Отдельным подразделением, организационно входящим в структуру флота, является «морской спецназ» — группа морских диверсантов «Шайетет 13», одно из наиболее элитарных и глубоко засекреченных подразделений в АОИ.
По некоторым сведениям, это подразделение является как бы тайным морским аналогом ударного подразделения израильской внешней разведки «МОССАД», так как их присутствие отмечалось в различных странах Средиземноморья, в том числе географически очень удалённых от Израиля. Высадки на побережья «шайатетовцев» вероятно осуществлялись с подводных лодок или с помощью сверхмалых субмарин, действовавших с израильских торговых судов.
Таким образом, даже из представленного краткого обзора можно вполне отчётливо увидеть то, что вооружённые силы Израиля являются не только одними из ведущих в регионе Ближнего Востока, но и способны создать проблемы большинству армий стран мира.
Главными стратегическими проблемами Израиля является численная ограниченность его воинских контингентов, сравнительно с мобилизационными ресурсами вероятных противников, и отсутствие у Израиля оперативной глубины территории.
При этом в настоящее время геополитическая ситуация вокруг Израиля весьма благоприятна: Египет и Иордания не только связаны давними договорами о мире, но и не имеют желания начинать новую войну; Сирия ввергнута в хаос гражданского противостояния и ещё долго не станет серьёзным противником.
В настоящее время главными противниками Израиля на Ближнем Востоке в тактическом плане остаются различные подпольные радикальные группы («ХАМАС», «Хезболла», «Исламский джихад» и т.д.), которые являются непримиримыми врагами этой страны, но причиняют больше беспокойства, чем действительного вреда.
Главным же стратегическим противником Израиля в текущий период является Иран. Помимо фактов декларативного отрицания права еврейского национального государства на существование на территории бывшей британской Палестины вообще, Иран стремительно развивает собственные ракетные технологии, а, кроме того, разнопланово поддерживает различные подпольные радикальные исламистские группировки, противостоящие Израилю.
Также впервые за почти 40 лет, прошедших с момента установления в Тегеране власти аятолл, Ирану удалось ввести войска на территорию Сирии, т.е. непосредственно на подступы к израильской границы, чего не было никогда. Этот факт крайне болезненно воспринимается в Иерусалиме и вынуждает израильские власти к всё более агрессивным шагам, даже несмотря на одновременные увещевания как со стороны России, так и США.
Однако главной угрозой национальной безопасности Израиля в настоящее время считается возможность получения Ираном не только средств доставки, но и самих ядерных боеголовок, что неизменно провоцирует Израиль на различные ответные меры: от убийства иранских учёных-ядерщиков и кражи иранских атомных секретов до воздействия на политику Вашингтона относительно этой страны.
И именно в продолжение антиизраильских выпадов Ирана, в данное время активно воздействующего на ситуацию через подконтрольную Тегерану ливанскую «Хезболлу» (тогда как в Сирии Россия потребовала от иранцев соблюдения условия об отсутствии в приграничных районах шиитских формирований, контролируемых Тегераном), ЦАХАЛ объявил о начале боевых действий на ливанской границей. И хотя начавшаяся 4 декабря 2018 года операция пока не оказалась широкомасштабной, хотя и получила громкое название «Северный щит», она в очередной раз подтвердила правдивость древнего пророчества о том, что «нет и не будет мира на Святой земле…»
- Автор:
- Михаил Сириец
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