Bristol Beaufighter: первый истребитель с РЛС

Антенна РЛС AI Mk. IV в носовой части истребителя Bristol Beaufighter

Bristol Beaufighter – британский двухместный тяжелый истребитель (ночной истребитель), который в годы войны использовался также как торпедоносец и легкий бомбардировщик. Самолет был по настоящему многоцелевым, но вошел в историю главным образом по той причине, что стал первым серийным боевым самолетом в истории, на борту которого появилась РЛС. Наличие бортовой РЛС было характерно для версии Bristol Beaufighter Mk IF, которая достаточно успешно использовалась в роли двухместного ночного истребителя.На момент начала Второй мировой войны именно Великобритания была одним из главных лидеров в области радиолокации. Вооруженные силы этой страны на тот момент имели возможность использовать разветвленную сеть РЛС предупреждения о воздушном нападении, радары достаточно массово применялись на боевых кораблях ВМС Великобритании, в авиации и в ПВО. Именно британские вооруженные силы одними из первых в мире начали использовать радары в военное время, во многом предопределив развитие радиолокации на долгие годы вперед.Первая авиационная РЛС, получившая обозначение AI Mark I , была принята на вооружение уже 11 июня 1939 года. Из-за большого веса (порядка 270 кг) и достаточно больших размеров, а также по той причине, что для ее обслуживания требовался дополнительный член экипажа, радиолокационная станция могла устанавливаться только на тяжелых истребителях-перехватчиках Bristol Beaufighter, которые были созданы на базе бомбардировщика-торпедоносца Bristol Beaufort . Именно на тяжелом истребителе Beaufighter британцы проводили испытания новой системы, из всех типов самолетов, которые на тот момент находились в распоряжении Королевских ВВС, именно эта машина подходила для этого лучше всего.В мае 1940 года еще до начала воздушной «Битвы за Британию» на вооружение Королевских ВВС поступила новая модель бортового радара – AI Mark II. Такими бортовыми радиолокационными станциями были оснащены 6 эскадрилий истребителей-перехватчиков. А первым британским по-настоящему массовым авиационным радаром (Airborne Interception radar) стала модель AI Mark IV (имела рабочие индексы SCR-540 или AIR 5003). Данная модель БРЛС начала поступать на вооружение в июле 1940 года. РЛС работала на частоте 193 МГц и при мощности 10 КВт обеспечивала обнаружение воздушных целей на удалении до 5,5 километров. Всего было выпущено порядка 3 тысяч станций данной модели, они достаточно массово ставились на самолеты Bristol Beaufighter, Bristol Beaufort, de Havilland Mosquito, Lockheed Ventura и Douglas A-20 Havoc.Стоит отметить, что в СССР при установке бортовой РЛС на самолет столкнулись с теми же проблемами, что и британцы. Комплект станции с источниками питания и кабелями весил порядка 500 кг, поэтому его невозможно было установить на одноместные истребители своего времени. В результате подобную аппаратуру было решено установить на двухместном пикирующем бомбардировщике Пе-2. Именно на этом самолете появилась первая отечественная БРЛС «Гнейс-2». Радиолокационная станция ставилась на разведывательной модификации Пе-2Р, в такой конфигурации самолет мог использоваться в качестве ночного истребителя. Первая советская бортовая радиолокационная станция «Гнейс-2» была принята на вооружение в 1942 году. Всего за два года было собрано более 230 таких станций. А уже в победном 1945 году специалистами предприятия «Фазотрон-НИИР», сегодня входит в состав КРЭТ, был начат выпуск новой БРЛС «Гнейс-5с», дальность обнаружения целей которой достигала 7 километров.Новый проект самолета Bristol Тип 156 Beaufighter появился на свет как плод импровизации со стороны конструкторов компании Роя Феддена и Лесли Фрайза. К тому моменту компания, расположенная в предместье одноименного города в юго-западной части Англии, уже фактически закончила работы по проекту торпедоносца-бомбардировщика под обозначением Beaufort. Предложение конструкторов компании Bristol заключалось в том, чтобы использовать готовые агрегаты торпедоносца в конструкции нового тяжелого истребителя. Основная суть предложенной ими идеи заключалась в заимствовании крыла, элементов оперения и шасси модели Beaufort в сочетании с силовой установкой, состоявшей из двух поршневых двигателей Hercules. Инженеры компании полагали, что представителей британских ВВС заинтересует новый хорошо вооруженный многофункциональный самолет, и оказались правы.Эскизные предложения по новому самолету были готовы буквально за несколько дней, после чего 8 октября 1938 года представлены работникам Министерства авиации Великобритании. Ознакомившись с чертежами, в министерстве сделали заказ на 4 опытных самолета. На руководство британского военно-воздушного ведомства новинка произвела должное впечатление, особенно они были в восторге от сильной огневой мощи машины. Было очевидно, что новый самолет сможет занять пустующую в Королевских ВВС нишу тяжелого истребителя дальнего радиуса действия.Первый опытный двухместный тяжелый истребитель Bristol Beaufighter поднялся в небо 17 июля 1939 года. Самолет представлял собой свободнонесущий цельнометаллический среднеплан (за исключением рулевых поверхностей, которые имели полотняную обшивку) с традиционной конструкцией фюзеляжа типа полумонокок и оперения. Силовые элементы фюзеляжа, расположенные вдоль днища, несли сконцентрированную нагрузку в виде 20-мм авиационных пушек. Шасси самолета было убирающимся, трехопорным с хвостовым колесом. Основные стойки шасси складывались назад в мотогондолы, а хвостовое колесо убиралось в фюзеляж машины. Тормоза самолета были пневматическими.Двухлонжеронное крыло тяжелого истребителя состояло из трех основных частей – центральной секции и двух консолей с отъемными законцовками. Центральная секция крыла была основой всей конструкции машины, именно к ней присоединялись мотогондолы с двигателями, консоли, передняя и задняя части фюзеляжа самолета, а также основные стойки шасси. Все крыло тяжелого двухместного истребителя имело работающую обшивку, что повышало его маневренность. В мотогондолах самолета размещались два 14-цилиндровых двухрядных радиальных поршневых двигателя Bristol Hercules. Двигатель был очень удачным и массово производился в Великобритании в различных модификациях, всего было выпущено более 57 тысяч таких двигателей. На четырех опытных истребителях Beaufighter были установлены три разных модификации представленных двигателей; третий и четвертый самолет получили двигатели Hercules II. Топливо для двигателей располагалось в четырех алюминиевых сварных баках, оснащенных самозатягивающимся покрытием: два (по 885 литров каждый) располагались в центральной секции крыла, по одному емкостью 395 литров – в консолях.Замечания по планеру нового самолета по результатам испытаний оказались несущественными. Единственные изменения касались увеличения площади киля и появления более жесткой цепи управления рулем высоты. Также с заделом на будущее обновили шасси, получившее больший ход амортизаторов. Это было сделано с учетом дальнейшего возможного роста массы самолета и смягчения сильных ударов, которые могли отмечаться при совершении тяжелых посадок в ночных условиях.Гораздо больше вопросов вызывала силовая установка самолета, которая стала предметом особой заботы. Первый опытный экземпляр продемонстрировал на испытаниях скорость 539 км/ч на высоте 5120 метров. Но проблема была в том, что опытный самолет в полном боевом снаряжении достиг только 497 км/ч на высоте 4580 метров. Данная скорость несколько разочаровала военных, особенно с учетом того, что двигатели следующего этапа Hercules III, развивавшие на высоте максимальную мощность около 1500 л.с., не смогли бы существенно исправить положение дел. К тому же двигатели Hercules необходимы были для установки на другие серийные машины, что могло привести к проблемам. В результате было принято решение о том, что часть «Бофайтеров» изначально будет комплектоваться двигателями Rolls-Royce Merlin XX, первой серийной модификацией двигателя Merlin с двухскоростным нагнетателем.Еще одной важной проблемой был выбор состава вооружения тяжелого истребителя. Так как самая первая версия самолета – Beaufighter Mk IF рассматривалась в роли ночного истребителя (военные быстро поняли, что внутри фюзеляжа достаточно места для размещения там громоздкой РЛС перехвата воздушных целей), это предписывало обеспечить машине концентрацию огня большой плотности. Такая концентрация огня была необходима для гарантированного поражения и вывода из строя самолетов противника сразу после выхода истребителя по радиолокационному наведению на оптимальную дистанцию для открытия огня. Поисково-прицельный радар – РЛС (AI) Mk IV – был размещен в носовой части фюзеляжа. Стандартным вооружением варианта Mk IF стали сразу четыре 20-мм авиационных пушки Hispano Mk.I, расположенных в нижней носовой части фюзеляжа. Пушки имели барабанные магазины питания, рассчитанные на 60 снарядов. После выпуска первых 50 серийных истребителей, вооружение «Бофайтера» еще усилили, добавив сразу шесть 7,7-мм пулеметов Browning, причем четыре из них были расположены в правой консоли крыла, а два оставшихся – в левой. Это сделало Bristol Beaufighter наиболее вооруженным истребителем, который использовался Королевскими ВВС в годы Второй мировой войны.На самолет были получены достаточно крупные заказы, что потребовало развернуть сразу три сборочных линии: на заводе компании Бристоль, расположенном в Филтоне, на новом заводе в Вестен-супер-Маре (Сомерсет), а также на заводе компании Fairey в Стокпорте (Ланкашир). В ходе войны было реализовано множество модификаций самолета Beaufighter, которые предполагали различные варианты боевого применения. К примеру, в связи с острой необходимостью в дневном дальнем истребителе для боев в Сахаре и Средиземноморье порядка 80 самолетов модели Mk IF были приспособлены для совершения полетов в песках, а их дальность полета была увеличена за счет размещения в фюзеляже дополнительного топливного бака емкостью 227 литров.Всего с мая 1940 по 1946 год было выпущено 5928 самолетов Бофайтер различных модификаций. После завершения войны данные самолеты использовались, в том числе, в качестве буксировщиков воздушных мишеней. Последние самолеты Bristol Beaufighter были выведены из эксплуатации в Австралии в 1960 году.Так как в конструкции самолета очень широко применялись детали и элементы уже выпускавшегося на тот момент серийно бомбардировщика-торпедоносца «Бофорт», появление «Бофайтера» в войсках не заставило себя долго ждать. От момента совершения первого полета до момента появления нового тяжелого истребителя в войсках прошло всего около 13 месяцев, самолет успел к начинающейся воздушной Битве за Британию. Начиная с сентября 1940 года, серийными машинами начали вооружаться первые британские истребительные эскадрильи.8 сентября 1940 года первые тяжелые двухместные истребители с «волшебным зеркалом», как прозвали его летчики, начали поступать на вооружение 600-й эскадрильи ПВО для проведения войсковых испытаний. С ноября того же года, производство «радиолокационной» версии истребителя Beaufighter стало серийным. В ночь с 19 на 20 ноября произошел первый успешный боевой перехват воздушной цели при помощи бортовой РЛС самолета. Во время боевого патрулирования радиооператор сержант Филипсон доложил летчику лейтенанту Кэннинхэму, что в пяти километрах к северу наблюдается воздушная цель. Пилот изменил курс и, пройдя сквозь сплошную гряду облаков, сблизился с наблюдаемым на экране радара самолетом, который вскоре стал различим невооруженным глазом. Кэннинхэм распознал в противнике немецкий двухмоторный бомбардировщик Ju.88. Оставаясь незамеченным для экипажа противника, он подошел к бомбардировщику сзади и с расстояния 180 метров дал залп из всех имеющихся стволов. Утром следующего дня обломки сбитого Юнкерса были обнаружены у города Уиттеринг.До мая 1941 года летчик Джон Кэннинхэм уже с новым радиооператором сержантом Роунли одержал еще 8 воздушных побед. Всего же на счету этого британского аса, которого прозвали «летчиком с кошачьими глазами», к завершению войны было 19 сбитых самолетов противника, которые он уничтожил в ночных боях, большинство самолетов врага он сбил, летая на тяжелом истребителе Beaufighter.Появление «волшебного зеркала» произвело переворот в тактике ведения ночного воздушного боя. По мере того, как увеличивалось количество истребителей с БРЛС в английской авиации, росли и потери немецких бомбардировщиков. Если во время Битвы за Британию Харрикейны и Спитфайры защитили Великобританию от дневных налетов Люфтваффе, то в последующие месяцы Бофайтеры показали немцам, что безнаказанно бомбить английские города не получится и в ночное время суток. К весне 1941 года Бофайтерами было вооружено шесть эскадрилий ПВО. Из них наибольшую результативность показывала 604-я эскадрилья, которой к тому моменту командовал Джон Кэннинхэм.До 1 июня 1941 года экипажи эскадрильи Кэннинхэма сбили 60 вражеских самолетов. При этом в эскадрильи, вооруженные тяжелым истребителем Bristol Beaufighter, набирали летчиков только высочайшего класса. Для того чтобы стать пилотом ночного истребителя, кандидату необходимо было иметь налет не менее 600 часов, из них, как минимум, 30 часов полетов вслепую, а также совершить 40 посадок в ночных условиях. Несмотря на такие критерии отбора катастрофы и аварии с учетом ночных истребителей в те годы не были редкостью, к тому же Beaufighter отличался строгостью в управлении и обладал недостаточной курсовой и поперечной устойчивостью.Стоит также отметить, что на протяжении первых месяцев боевого применения большего успех добивались «Бофайтеры» без помощи РЛС, чем с ней. Все дело в том, что перехваты только с использованием радара Mk IV были на тот момент малоэффективны, это объяснялась, в том числе, и недостатками ранней модели радара. Так продолжалось до января 1941 года, пока в Англии не была развернута наземная служба управления перехватом. Посты наземного контроля начали выводить ночные истребители с БРЛС в зону обнаружения самолетов противника. В этих условиях боевой потенциал «Бофайтеров» раскрывался в полном объеме и они начали оправдывать возложенные на них надежды. В будущем их успехи только росли, пока в ночь с 19 на 20 мая 1941 года Люфтваффе во время своего последнего большого налета на Лондон не лишилось 26 самолетов, 24 из которых были сбиты британскими ночными истребителями и лишь две машины стали жертвами зенитного огня с земли.Летно-технические характеристики Bristol Beaufighter Mk.IF:Габаритные размеры: длина – 12,70 м, высота – 4,83 м, размах крыла – 17,63, площадь крыла – 46,73 м2.Масса пустого – 6120 кг.Максимальная взлетная масса – 9048 кг.Силовая установка – 2 ПД 14-цилиндровые Bristol Hercules III мощностью 2х1500 л.с.Максимальная скорость полета – 520 км/ч.Крейсерская скорость полета – 400 км/ч.Практическая дальность полета – 1830 км.Практический потолок – 9382 м.Вооружение – 4х20-мм автоматических пушки Hispano Mk.I (60 снарядов на ствол) и 6х7,7-мм пулеметов Browning.Экипаж – 2 человека.