Вашингтон выдвинул ультиматум Москве: в духе холодной войны

США заявляют о том, что Россия нарушила положения (договора), и собираются остановить выполнение своих обязательств по ДРСМД, если в течение 60 суток Москва не вернётся к его полному исполнению. У России есть все шансы на это, и мы это будем приветствовать. До истечения 60-дневного срока мы всё ещё не будем производить и размещать запрещённые договором системы.

Власти США заявили, что готовятся к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Америки Майка Помпео, выход США состоится, «если Россия не вернётся к его исполнению».Это заявление главы внешнеполитического ведомства США фактически является ультиматумом в адрес Москвы, причём требования его априори невыполнимы по той простой причине, что Москва неоднократно заявляла, что ДРСМД не нарушает. В Вашингтоне и не скрывают того, что готовы говорить с РФ исключительно в ультимативном порядке.Из заявления г-на Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО:Напомним, что договор подписывался главами США и СССР в 1987 году. Заявления нынешней американской администрации о выходе из договора даже в американском Конгрессе подверглись критике. В сенате США выход Вашингтона из ДРСМД называют «подарком России», так как «Россия сможет производить и размещать любые ракеты там, где захочет».Такая ситуация наибольшее напряжение вызывает в Европе. Ведь европейцы понимают, что первым делом США перебросят ракеты средней и меньшей дальности (от 500 до 5000 км) именно на Европейский континент. Россия без ответа этот шаг не оставит, и страны континента вновь превратятся в основные цели для российский ракет – «в лучших традициях» Холодной войны.