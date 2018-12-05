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Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже находятся на опытно-боевом дежурстве

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Официальная газета оборонного ведомства страны «Красная Звезда» опубликовала материал о постановке на вооружение армии России новейшего оружия. Речь идёт о лазерной установке «Пересвет», которая несколько раз демонстрировалась в презентационных материалах, в том числе и во время выступления президента страны перед Федеральным собранием.

В материале сообщается о том, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поставлены на опытно-боевое дежурство. Этот процесс ведётся с прошлого года в рамках госпрограммы перевооружения ВС РФ на новые образцы оружия и военной техники.


Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже находятся на опытно-боевом дежурстве


Отмечено, что на данный момент организовано освоение боевых лазерных комплексов «Пересвет» личным составом подразделений, проводится слаживание расчётов.

Переподготовка военнослужащих, которые занимаются эксплуатацией «Пересветов», состоялась на базе ВКА им.Можайского, а также на промышленных предприятиях. Добавляется, что военнослужащими приобретены как теоретические знания, так и практические навыки, позволяющие наиболее эффективно эксплуатировать новейший тип российского оружия.

Летом текущего года в СМИ была опубликована информация о том, что боевые лазеры размещаются в специальных автофургонах компании «Астейс» (Татарстан, Набережные Челны).

Какие-либо характеристики боевого лазерного комплекса на данный момент не раскрываются. Известно, что производством «Пересвета» занимались специалисты федерального ядерного центра в Сарове.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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