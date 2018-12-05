Американский дипломат объяснил, почему флоту США не нужно идти в Азовское море

Бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер прокомментировал ситуация, при которой «ястребы» в США призывают направить американские корабли и корабли других членов НАТО в Азовское море.По словам американского дипломата, такая отправка выглядит бессмысленной, так как в силу географического положения и характера Азовского моря Россия обладает огромным преимуществом в этом регионе.Напомним, что ранее к Германии и другим странам НАТО обратились представители украинских властей с предложением о введении натовских боевых кораблей в Азовскую акваторию. В Германии, к которой обращался и посол Украины в Берлине, и президент Порошенко, эту идею отвергли, заявив, что это не поспособствует миру.Примерно ту же риторику использовал и Пайфер, отметив, что отправка натовских кораблей в Азовское море может спровоцировать новый конфликт, «от которого Украина точно не выиграет».Пайфер добавил, что вхождение натовских военных кораблей в Азовскую акваторию станет одновременно и нарушением договора о том, что корабли третьих стран не могут входит в Азовское море без согласия одновременно и России, и Украины.Здесь нужно отметить, что для Украины разрыв договоров в последнее время стал нормой, а потому даже из этого договора Киев вполне может выйти.Однако экс-посол США предостерегает Киев от такого шага. По его словам, выход из договора может нанести удар по безопасности Украины.