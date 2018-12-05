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Американский дипломат объяснил, почему флоту США не нужно идти в Азовское море

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Бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер прокомментировал ситуация, при которой «ястребы» в США призывают направить американские корабли и корабли других членов НАТО в Азовское море.

Американский дипломат объяснил, почему флоту США не нужно идти в Азовское море



По словам американского дипломата, такая отправка выглядит бессмысленной, так как в силу географического положения и характера Азовского моря Россия обладает огромным преимуществом в этом регионе.

Напомним, что ранее к Германии и другим странам НАТО обратились представители украинских властей с предложением о введении натовских боевых кораблей в Азовскую акваторию. В Германии, к которой обращался и посол Украины в Берлине, и президент Порошенко, эту идею отвергли, заявив, что это не поспособствует миру.

Примерно ту же риторику использовал и Пайфер, отметив, что отправка натовских кораблей в Азовское море может спровоцировать новый конфликт, «от которого Украина точно не выиграет».

Пайфер добавил, что вхождение натовских военных кораблей в Азовскую акваторию станет одновременно и нарушением договора о том, что корабли третьих стран не могут входит в Азовское море без согласия одновременно и России, и Украины.

Здесь нужно отметить, что для Украины разрыв договоров в последнее время стал нормой, а потому даже из этого договора Киев вполне может выйти.

Однако экс-посол США предостерегает Киев от такого шага. По его словам, выход из договора может нанести удар по безопасности Украины.
Использованы фотографии:
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