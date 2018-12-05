Руководство "колонии Цеповяза" может отправиться за решётку на 4 года
Информационное агентство «Интерфакс» приводит заявление официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного о мерах в отношении исправительной колонии, в которой содержится осужденный за убийство Вячеслав Цеповяз.
Напомним, что входивший в так называемую банду Цапков В.Цеповяз получил «дополнительную известность» после демонстрации его бывшей супругой снимков из колонии. На этих снимках убийца жарит на территории колонии строгого режима шашлык, пользуется смартфоном, сидит на мягких диванах, обедает крабами и икрой. Сам Цеповяз после этого заявил, что это якобы фотошоп, хотя колония подтвердила подлинность снимков, сообщив, что они были сделаны в 2015 году.
После этого появилось видео с Цеповязом в компании мужчин, сидящих на территории колонии на диванах и мягких креслах, на столах перед ними лежали мобильные телефоны. Руководство исправительного учреждения объявило, что это «комната отдыха». А крабы на столе Цеповяза появились, как было заявлено, «вследствие географического положения колонии».
По словам Александра Куренного, возбуждено уголовное дело в отношении представителей руководства амурской колонии - по ч.1 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий. По указанному пункту этой статьи фигурантам грозит до 4-х лет лишения свободы. Именно на такой срок в колонию могут отправиться сами представители руководства исправительного учреждения. В прессе между тем уже назвали амурскую колонию "филиалом Кущёвки" или "колонией Цеповяза".
После проверки, организованной ФСИН в колонии содержания Цеповяза, представление вынесено главе Амурского управления федеральной службы исполнения наказаний. Предписано «все нарушения устранить».
Куренной отметил, что ранее трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, но этого оказалось недостаточно.
Напомним, что Цеповяз был приговорён к 19 годам 10 месяцам лишения свободы. Приговор был вынесен в 2013 году. Его и его подельников признали виновными в убийстве 19 человек в станице Кущёвская на Кубани.
Напомним, что входивший в так называемую банду Цапков В.Цеповяз получил «дополнительную известность» после демонстрации его бывшей супругой снимков из колонии. На этих снимках убийца жарит на территории колонии строгого режима шашлык, пользуется смартфоном, сидит на мягких диванах, обедает крабами и икрой. Сам Цеповяз после этого заявил, что это якобы фотошоп, хотя колония подтвердила подлинность снимков, сообщив, что они были сделаны в 2015 году.
После этого появилось видео с Цеповязом в компании мужчин, сидящих на территории колонии на диванах и мягких креслах, на столах перед ними лежали мобильные телефоны. Руководство исправительного учреждения объявило, что это «комната отдыха». А крабы на столе Цеповяза появились, как было заявлено, «вследствие географического положения колонии».
По словам Александра Куренного, возбуждено уголовное дело в отношении представителей руководства амурской колонии - по ч.1 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий. По указанному пункту этой статьи фигурантам грозит до 4-х лет лишения свободы. Именно на такой срок в колонию могут отправиться сами представители руководства исправительного учреждения. В прессе между тем уже назвали амурскую колонию "филиалом Кущёвки" или "колонией Цеповяза".
После проверки, организованной ФСИН в колонии содержания Цеповяза, представление вынесено главе Амурского управления федеральной службы исполнения наказаний. Предписано «все нарушения устранить».
Куренной отметил, что ранее трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, но этого оказалось недостаточно.
Напомним, что Цеповяз был приговорён к 19 годам 10 месяцам лишения свободы. Приговор был вынесен в 2013 году. Его и его подельников признали виновными в убийстве 19 человек в станице Кущёвская на Кубани.
- Использованы фотографии:
- Россия 24
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