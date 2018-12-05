Госдеп грозит России "болью" за невозвращение украинских моряков

Госдепартамент США в лице высокопоставленного чиновника пригрозил России, если она немедленно не освободит задержанных украинских моряков и не вернёт корабли. Причём, как отметил чиновник, «». Такие слова сотрудника Госдепа содержит стенограмма брифинга, который был опубликован на официальном сайте американского ведомства.Он также добавил, что пока российские власти удерживают экипажи украинских катеров и буксира, цена, которую России придётся заплатить, будет расти. "Госдеп не намерен сдавать свои позиции в этом вопросе".Такой призыв со стороны США к российским властям звучит уже не в первый раз. Так, на днях с таким же требованием выступил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в Брюсселе, он заявил, что Россия в случае невыполнения требования получит коллективный ответ, который наглядно покажет недопустимость поведения России. Правда, Помпео не сказал точно, в чём будет заключаться этот коллективный ответ.Напомним, 25 ноября российской береговой охраной были обстреляны и задержаны корабли ВМС Украины после вооружённого нарушения ими государственной границы и отказа выполнить требования пограничников. Как сообщили представители погранслужбы ФСБ, экипажи украинских судов заранее не уведомили российскую сторону о своем намерении пройти в Азовское море и не получили на это разрешение. В Генпрокуратуре Украины накануне представили анимационную реконструкцию событий близ Керченского пролива, которая фактически и является доказательством того, что катера и буксир ВМС ВСУ пересекли морскую границу РФ, несмотря на сообщения о временном закрытии пролива.