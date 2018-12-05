Конгрессмены обеспокоены словами Трампа о "безумных" тратах на оборону

Это опасно. Я должен сообщить об этом президенту.

Мы разделяем стремление нивелировать ущерб, нанесенный президентом Обамой, и восстановить наши вооруженные силы для достижения Национальной стратегии обороны.

Твит президента США, в котором он не только высказался о «готовности» встретиться и обсудить проблематику гонки вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но и отметил "безумные траты" США на военный сектор, вызвал опасения в американских элитах. Причём об этих опасениях заявляют не только в Конгрессе США, но и в администрации президента. Все оппоненты в один голос твердят о том, что на сокращение финансирования идти нельзя. При этом приводятся самые разные аргументы.Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на так называемой рейгановском форуме национальной обороны, завил, что сокращение военного бюджета «станет плохим делом не только для американской армии, но и для всего народа США».Мэттис:Глава сенатского комитета по вооружениям Дж.Инхоф и председатель комитета по вооружённым силам палаты представителей М.Торнберри выступили с заявлением, в котором говорится о необходимости увеличения финансирования «в целях улучшения состояния национальной обороны».Инхоф:В интервью изданию Wall Street Journal Торнберри и Инхоф заявили, что сокращение военного бюджета «не окажет существенного влияния на устранение бюджетного дефицита», но при этом «окажет негативное влияние на обороноспособность США».Напомним, что «безумием» Дональд Трамп назвал объём военного бюджета США в 716 млрд долларов. При этом Трампу напомнили, что именно он и явился инициатором роста военных расходов последнего времени.