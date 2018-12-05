СМИ о визите главы МО Индии в США: С-400 не обсуждали, Афганистан обсуждали

Отношения США и Индии – это естественное партнёрство между старейшей и крупнейшей демократиями современного мира.

Индия рассматривает США как важного и надёжного партнёра в сфере безопасности. Обе наших страны демонстрируют готовность двигаться вместе вперёд, углублять связи в области обороны. Я считаю, что нашу совместную деятельность ожидает большое будущее.