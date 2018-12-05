СМИ о визите главы МО Индии в США: С-400 не обсуждали, Афганистан обсуждали
В Вашингтоне министр обороны Джеймс Мэттис принял индийскую коллегу Нирмалу Ситхараман, которая совершает пятидневную рабочую поездку в Соединённые Штаты. Во время встречи г-жи Ситхараман глава Пентагона назвал Индию «одной из двух важнейших демократий в мире».
Мэттис:
После этого заявления вопросы к Мэттису могли бы возникнуть у Греции.
В ходе встречи двух министров обороны была обсуждена работа над выполнением соглашения о совместимости и безопасности связи (COMCASA). Эта работа, как отметила Ситхараман, демонстрирует «взаимное доверие между Вашингтоном и Нью-Дели». По её словам, страны ведут полезное сотрудничество в военной и военно-технической сферах, организуют консультации по вопросам обороны.
Нирмала Ситхараман:
Именно такие официальные сводки представили крупные индийские информационные ресурсы.
В индийских блогах военной тематики отмечено, что одной из важнейших тем для обсуждения в США, вероятно, является вопрос заключения контракта с Россией на поставку С-400. США не оставляют попыток отговорить индийское руководство от приобретения зенитных ракетных комплексов у России. Ранее власти США в ультимативном порядке потребовали от Турции отказаться от закупок С-400. Но Турция ультиматум США отвергла. Готова ли выстоять в этом плане Индия?
В американских же СМИ заявлено, что тема контрактов по закупке С-400 на встрече "не поднималась".
В издании The Times of India вышел материал, в котором названа дополнительная тема переговоров между Мэттисом и Ситхараман. Эта тема касается Афганистана. Американские власти отметили, что Индии "оказать помощь" США. По словам главы Пентагона, пора положить конец той войне, которая в Афганистане идёт уже 40 лет, пора предпринять все усилия в формате ООН. О каких-то конкретных "пожеланиях" в адрес Индии по Афганистану от США не сообщается.
Мэттис:
Отношения США и Индии – это естественное партнёрство между старейшей и крупнейшей демократиями современного мира.
После этого заявления вопросы к Мэттису могли бы возникнуть у Греции.
В ходе встречи двух министров обороны была обсуждена работа над выполнением соглашения о совместимости и безопасности связи (COMCASA). Эта работа, как отметила Ситхараман, демонстрирует «взаимное доверие между Вашингтоном и Нью-Дели». По её словам, страны ведут полезное сотрудничество в военной и военно-технической сферах, организуют консультации по вопросам обороны.
Нирмала Ситхараман:
Индия рассматривает США как важного и надёжного партнёра в сфере безопасности. Обе наших страны демонстрируют готовность двигаться вместе вперёд, углублять связи в области обороны. Я считаю, что нашу совместную деятельность ожидает большое будущее.
Именно такие официальные сводки представили крупные индийские информационные ресурсы.
В индийских блогах военной тематики отмечено, что одной из важнейших тем для обсуждения в США, вероятно, является вопрос заключения контракта с Россией на поставку С-400. США не оставляют попыток отговорить индийское руководство от приобретения зенитных ракетных комплексов у России. Ранее власти США в ультимативном порядке потребовали от Турции отказаться от закупок С-400. Но Турция ультиматум США отвергла. Готова ли выстоять в этом плане Индия?
В американских же СМИ заявлено, что тема контрактов по закупке С-400 на встрече "не поднималась".
В издании The Times of India вышел материал, в котором названа дополнительная тема переговоров между Мэттисом и Ситхараман. Эта тема касается Афганистана. Американские власти отметили, что Индии "оказать помощь" США. По словам главы Пентагона, пора положить конец той войне, которая в Афганистане идёт уже 40 лет, пора предпринять все усилия в формате ООН. О каких-то конкретных "пожеланиях" в адрес Индии по Афганистану от США не сообщается.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Нирмала Ситхараман
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter