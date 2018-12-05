В ЛНР объяснили уход Грызлова с заседания контактной группы

ЕСПЧ, применив правило 39 регламента, обязал российские власти обеспечить всем задержанным украинским морякам необходимую медицинскую помощь (которым она требуется), и особенно тем из них, кто был ранен во время инцидента 25 ноября,

Российский представитель по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание во время выступления представителя Украины Евгения Марчука, начавшего обсуждать тему, не связанную с минскими договоренностями, передает РИА Новости Встреча контактной группы прошла во вторник. В ходе своего выступления Марчук стал призывать миссию ОБСЕ безотлагательно начать усиленный мониторинг Азовского моря после «российской агрессии» в Керченском проливе.Как рассказал представитель ЛНР Родион Мирошник, украинская сторона стремилась навязать обсуждение морского инцидента, что никоим образом не относится к вопросам, обсуждаемым в минском формате.Грызлов отказался обсуждать «керченский» инцидент и, не дослушав заявление представителей Киева, покинул зал заседания.Напомним, СММ ОБСЕ не может в рамках своего мандата осуществлять мониторинг акватории Азовского моря, для этого необходимо получить отдельное решение организации. Так что обсуждать этот вопрос в Минске не имело никакого смысла.Между тем, Европейский суд по правам человека оставил без ответа обращение Киева, просившего признать украинских моряков, задержанных погранслужбой РФ за нарушение границы, военнопленными. Ходатайство было подано 29 ноября.После получения документа суд направил перечень вопросов российскому правительству, попросив ответить на них до 3 декабря. Минюст РФ выразил обеспокоенность тем фактом, что ЕСПЧ принял к производству ходатайство, основанное по большей части на информации СМИ и не содержащее официальных документов. При этом российская сторона не отказалась дать разъяснения суду «в разумные сроки».говорится в релизе суда.Пункта о признании украинских моряков военнопленными в решении не содержится.В соответствии с 39 правилом регламента суд может запретить тому или иному государству предпринимать действия, которые могут причинить вред здоровью заявителя. В Киеве попросили применить это правило, поскольку считают, что украинским морякам в России грозит опасность.Напомним, 25 ноября во время инцидента в Керченском проливе получили легкие ранения три военнослужащих ВМС Украины. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. Всего за нарушение российской границы было задержано 24 человека. Против них возбуждено уголовное дело.