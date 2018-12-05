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Странность сюжета "Настоящего времени" о границе в Чертково и Меловом

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Телеканал «Настоящее время», вещающий из Праги и являющийся совместным детищем «Радио Свобода» и «Голоса Америки», опубликовал выдержки из репортажа Associated Press, где рассказывается о жизни в двух посёлках на границе России и Украины. Речь о населённых пунктах Чертково и Меловое, через которые в своё время шли российские поезда южного направления.

Странность сюжета "Настоящего времени" о границе в Чертково и Меловом



В материале рассказывается, что если раньше жители двух посёлков могли спокойно ходить в гости друг к другу, то теперь им приходится общаться через металлический забор с колючей проволокой, появившийся на середине улицы Дружбы Народов.

Местная жительница (посёлок Меловое):
Вон сестра выходит. Как мы с ней будем общаться? Через проволоку?


Тревожным голосов в материале сообщается, что забор этой осенью установили якобы российские пограничники, которые осуществляют патрулирование.

При этом в минутном ролике, прекрасно видно, что с российской стороны нет ни одного пограничника, зато со стороны украинской вдоль забора патрулирование осуществляют украинские автоматчики.

В том же ролике авторы материала противоречат сами себе. Заявив о том, что сёла разделила Россия, в середине сюжета сообщается, что говорят родственники через забор до появления украинского патруля.

Местная жительница:
Даже разговаривать не разрешают.


Если внимательно присмотреться к забору, то можно увидеть определённую странность: наклон составных его частей направлен в сторону российской территории. В пограничном случае обычно имеет место обратный наклон, чтобы с сопредельной стороны не было осуществлено незаконного пересечения кордона. Либо же наклон - в обе стороны. В представленном случае теряется сам смысл появления такого забора, так как наклон позволяет "любому желающему" перебраться именно на российскую сторону. Таким образом, заявление о том, что забор поставлен Россией и патрулирование осуществляется российскими пограничниками, выглядит весьма странно – даже исходя из описанного сюжета.
Использованы фотографии:
https://www.currenttime.tv
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