Эксперт назвал оружие, «спасающее мир»

Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, спасая тем самым народ США от чудовищных жертв,

С созданием ракеты «Сармат» и торпеды «Посейдон» российское руководство получает именно такое оружие. И это истинно пацифистский подход. Такое оружие, кстати, спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром новой войны,