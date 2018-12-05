Эксперт назвал оружие, «спасающее мир»
Российские ракеты «Сармат» и торпеды «Посейдон» способны уничтожить Соединенные Штаты, чем делают ядерную войну бессмысленной и спасают от гибели американский народ, пишет доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для издания ВПК.
По мнению Сивкова, в реальности войны предотвращаются не благими пожеланиями и рассуждениями о том, как хорошо жить без оружия, а созданием «такого противовеса, который остановит агрессора на стадии замысла».
По словам эксперта, лжепацифистам удалось добиться масштабного сокращения ядерных арсеналов, в итоге третья мировая снова обрела смысл: можно попытаться победить, если ставки особенно велики. Именно к такой войне готовятся США, создавая глобальную систему ПРО, отказываясь от ДРСМД, развязывая гонку стратегических вооружений. Поэтому в нынешних условиях Россия должна снова сделать ядерную войну бессмысленной.
Добиться этого можно созданием систем, способных гарантировано уничтожить претендента на победу – США. Речь идет именно об уничтожении, а не о нанесении «неприемлемого ущерба», который может варьироваться, говорится в материале.
Напомним, недавно Госдеп объявил Москве ультиматум, согласно которому Москва в течение 2-х месяцев должна вернуться к выполнению Договора о РСМД, иначе Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по документу.
По мнению Сивкова, в реальности войны предотвращаются не благими пожеланиями и рассуждениями о том, как хорошо жить без оружия, а созданием «такого противовеса, который остановит агрессора на стадии замысла».
Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, спасая тем самым народ США от чудовищных жертв,пишет он.
По словам эксперта, лжепацифистам удалось добиться масштабного сокращения ядерных арсеналов, в итоге третья мировая снова обрела смысл: можно попытаться победить, если ставки особенно велики. Именно к такой войне готовятся США, создавая глобальную систему ПРО, отказываясь от ДРСМД, развязывая гонку стратегических вооружений. Поэтому в нынешних условиях Россия должна снова сделать ядерную войну бессмысленной.
Добиться этого можно созданием систем, способных гарантировано уничтожить претендента на победу – США. Речь идет именно об уничтожении, а не о нанесении «неприемлемого ущерба», который может варьироваться, говорится в материале.
С созданием ракеты «Сармат» и торпеды «Посейдон» российское руководство получает именно такое оружие. И это истинно пацифистский подход. Такое оружие, кстати, спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром новой войны,заключает автор.
Напомним, недавно Госдеп объявил Москве ультиматум, согласно которому Москва в течение 2-х месяцев должна вернуться к выполнению Договора о РСМД, иначе Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по документу.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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