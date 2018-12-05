Госдеп: Россия вмешивается в президентские выборы на Украине
Россия активно вмешивается в избирательный процесс на Украине, поэтому администрация США нацелена на оказание помощи Киеву в сфере кибербезопасности, передает РИА Новости заявление высокопоставленного чиновника Госдепа.
По его словам, американское представительство в Киеве ведет активную работу и настроено оказать «большую помощь по повышению кибербезопасности» страны.
В свою очередь глава украинского МИД Павел Климкин, принявший участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, рассказал о «лучших санкциях» против России, которые обсуждались на заседании.
Он отметил, что это были бы «лучшие санкции против России».
Между тем Петр Порошенко в эфире телеканала Bloomberg заявил, что Киев ожидает от западных стран конкретных действий в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Он выразил признательность политическим деятелям США и европейским союзникам за жесткие заявления в поддержку Украины, однако отметил, что пока партнеры делают эти заявления, «Путин – действует».
По его мнению, такими действиями, например, могло бы быть наращивание сил НАТО в Черном море, а, возможно, и в Азовском.
На вопрос, повлиял ли «керченский» инцидент, произошедший 25 ноября, на экономику Украины и на желание инвесторов вкладываться в страну, Порошенко ответил: «Конечно, нет». У Украины стабильная банковская система и стабильный валютный курс, добавил он.
Соединенные Штаты наблюдают значительный рост российского вмешательства. Сегодня он уже на очень высоком уровне. В свою очередь Госдеп оказывает большую практическую поддержку украинцам,сказал он.
По его словам, американское представительство в Киеве ведет активную работу и настроено оказать «большую помощь по повышению кибербезопасности» страны.
В свою очередь глава украинского МИД Павел Климкин, принявший участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, рассказал о «лучших санкциях» против России, которые обсуждались на заседании.
На встрече мы говорили о том, что необходимо остановить «Северный поток-2», а также о запрете для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран,сказал министр украинским журналистам.
Он отметил, что это были бы «лучшие санкции против России».
Между тем Петр Порошенко в эфире телеканала Bloomberg заявил, что Киев ожидает от западных стран конкретных действий в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Он выразил признательность политическим деятелям США и европейским союзникам за жесткие заявления в поддержку Украины, однако отметил, что пока партнеры делают эти заявления, «Путин – действует».
В этой ситуации нам тоже нужно действовать, действовать скоординировано. Это не значит начинать военные действия. Это значит введение нового пакета санкций,пояснил президент.
По его мнению, такими действиями, например, могло бы быть наращивание сил НАТО в Черном море, а, возможно, и в Азовском.
На вопрос, повлиял ли «керченский» инцидент, произошедший 25 ноября, на экономику Украины и на желание инвесторов вкладываться в страну, Порошенко ответил: «Конечно, нет». У Украины стабильная банковская система и стабильный валютный курс, добавил он.
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