Госдеп: Россия вмешивается в президентские выборы на Украине

Соединенные Штаты наблюдают значительный рост российского вмешательства. Сегодня он уже на очень высоком уровне. В свою очередь Госдеп оказывает большую практическую поддержку украинцам,

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