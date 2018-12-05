Эксперт рассказал о возможных мерах России в случае прекращения ДРСМД
Шансов сохранить Договор о РСМД мало, однако Россия может принять ряд мер в случае его расторжения, приводит Интерфакс мнение эксперта, экс-начальника Главка международного военного сотрудничества МО РФ генерал-полковника Леонида Ивашова.
По мнению Ивашова, на территорию США надо нацеливать не только межконтинентальные ракеты, но и ракеты средней дальности, в том числе крылатые. Где именно их размещать – нужно изучать: это может быть Куба либо друга страна Латинской Америки.
Другим шагом Москвы в случае аннулирования ДРСМД могло бы стать заключение нового договора с европейским государствами.
Но до момента расторжения ДРСМД необходимо провести заседание российско-американской рабочей группы, на котором детально обсудить взаимные претензии. Хотя шансов на успех, конечно, мало, отметил он.
Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон запустит процедуру выхода из Договора о РСМД, если власти РФ в течение 2 месяцев не вернутся к выполнению своих обязанностей, прописанных в соглашении.
Позицию США поддержал Североатлантический альянс, в заявлении которого говорится: «Союзники пришли к выводу, что в РФ разработана и принята на вооружение ракетная система 9M729», нарушающая условия ДРСМД и представляющая угрозу евроатлантической безопасности.
В Москве данное обвинение отвергают. Как завили в МИД РФ, российская сторона неукоснительно выполняет положения соглашения, и Соединенным Штатам это известно: новая ракета, упоминаемая Западом, развернута в полном соответствии с международными обязательствами России.
По мнению Ивашова, на территорию США надо нацеливать не только межконтинентальные ракеты, но и ракеты средней дальности, в том числе крылатые. Где именно их размещать – нужно изучать: это может быть Куба либо друга страна Латинской Америки.
Другим шагом Москвы в случае аннулирования ДРСМД могло бы стать заключение нового договора с европейским государствами.
Россия должна предложить европейцам новое соглашение, сформировать систему коллективной безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности на европейском театре возможных военных действий,сказал эксперт.
Но до момента расторжения ДРСМД необходимо провести заседание российско-американской рабочей группы, на котором детально обсудить взаимные претензии. Хотя шансов на успех, конечно, мало, отметил он.
Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон запустит процедуру выхода из Договора о РСМД, если власти РФ в течение 2 месяцев не вернутся к выполнению своих обязанностей, прописанных в соглашении.
Позицию США поддержал Североатлантический альянс, в заявлении которого говорится: «Союзники пришли к выводу, что в РФ разработана и принята на вооружение ракетная система 9M729», нарушающая условия ДРСМД и представляющая угрозу евроатлантической безопасности.
В Москве данное обвинение отвергают. Как завили в МИД РФ, российская сторона неукоснительно выполняет положения соглашения, и Соединенным Штатам это известно: новая ракета, упоминаемая Западом, развернута в полном соответствии с международными обязательствами России.
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