Эксперт рассказал о возможных мерах России в случае прекращения ДРСМД

Россия должна предложить европейцам новое соглашение, сформировать систему коллективной безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности на европейском театре возможных военных действий,

Шансов сохранить Договор о РСМД мало, однако Россия может принять ряд мер в случае его расторжения, приводит Интерфакс мнение эксперта, экс-начальника Главка международного военного сотрудничества МО РФ генерал-полковника Леонида Ивашова.По мнению Ивашова, на территорию США надо нацеливать не только межконтинентальные ракеты, но и ракеты средней дальности, в том числе крылатые. Где именно их размещать – нужно изучать: это может быть Куба либо друга страна Латинской Америки.Другим шагом Москвы в случае аннулирования ДРСМД могло бы стать заключение нового договора с европейским государствами.сказал эксперт.Но до момента расторжения ДРСМД необходимо провести заседание российско-американской рабочей группы, на котором детально обсудить взаимные претензии. Хотя шансов на успех, конечно, мало, отметил он.Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон запустит процедуру выхода из Договора о РСМД, если власти РФ в течение 2 месяцев не вернутся к выполнению своих обязанностей, прописанных в соглашении.Позицию США поддержал Североатлантический альянс, в заявлении которого говорится: «Союзники пришли к выводу, что в РФ разработана и принята на вооружение ракетная система 9M729», нарушающая условия ДРСМД и представляющая угрозу евроатлантической безопасности.В Москве данное обвинение отвергают. Как завили в МИД РФ, российская сторона неукоснительно выполняет положения соглашения, и Соединенным Штатам это известно: новая ракета, упоминаемая Западом, развернута в полном соответствии с международными обязательствами России.